新疆棉花｜輿論雷聲大雨點小　美國對華施壓到此為止？

撰文： 呼延朔 最後更新日期： 2021-04-08 15:27

因人權爭議備受指責後，北京正在組織一系列的應對行動，這可能只是中國試圖重塑新疆形象的龐大工程的一部分，但並不完全屬於主動作為，面對美國等西方國家不斷設置議題的壓力，北京在未來不短時間內仍會面臨某種被迫言説的窘境。

伊朗駐華大使克沙瓦爾茲扎德（Mohammad Keshavarzzadeh）在社交媒體曬出大量新疆照片。他隨上合組織秘書長一道，在四月初實地參訪新疆。（Twitter@Mohammad Keshavarzzadeh）

然而美國沒有能力像曾經在阿富汗、伊拉克和利比亞等國家做到的那樣，對中國政府發動武力顛覆。這非常重要，中美的僵持格局是當今世界國際秩序的主要特徵之一，所有兩國間的具體博弈都是由這一事實延伸而來的。

換言之，正因為美國不能通過任何藉口進行直接武力干預，影響美國在具體領域上的投入程度。就像曾經美國的人權指控並未對蘇聯造成實質性傷害，新疆的人權爭議也難以令中國真正傷筋動骨。

從政治到經濟，新疆仍然在中國政府的牢牢掌控之下。美國很難確切地伸入其力量觸角，也無可能扶植任何與中央政府作對的代理人。

這使得新疆對美國而言更多是一個話題——也只能如此，而非是一個工具，與之相比，台灣的工具性要更為突出。

在新疆問題上，從對中國民族政策、宗教政策的批評，到針對「再教育營」的指責，再到就棉花產業存在強迫勞動的指控，可以看到國際輿論的趨向。但不論輿論烈度有多強，目前為止對中國的傷害都十分有限，新疆的一些官員和實體受到制裁，這恐怕已經是新疆話題所能延伸到的極限。

相較於人權話題上的幾紙報告，美國在經濟制華與高科技遏華層面顯然下了更多功夫，因其會產生實在收效，而非只能讓北京難堪。