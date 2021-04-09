北京觀察｜重慶市委秘書長職務調整　陳敏爾仕途或有新進展

撰文： 王新 最後更新日期： 2021-04-09 13:46

雖然距離中共二十大還有一年多的時間，不過因為地方人事大盤會在二十大前一年就開始排兵佈陣，所以近期中共政壇省部級（包含副省部級）的人事變動再次引發關注。比如河南省長尹弘（ 1963 年出生）3月31日被宣佈接替林鐸（1956年出生，已到省部級官員65歲退休年齡限）成為甘肅新一任省委記，長春市委書記王凱（1962年出生）則於4月2日接棒尹弘成為河南代理省長。

尹弘的職務調動，再次引發外界對中共二十大前，地方政壇人事變動的關注。圖為2020年12月23日，河南省政府舉行憲法宣誓儀式，時任省長尹弘監誓。（河南省人民政府網）

除了諸如此類的地方大員變動，其它官員的變動之處同樣值得關注，比如在工作上扮演省委書記或者省長助力角色的省委秘書長或者省政府秘書長。他們的職務變遷，往往伴隨着主官——省委書記或者省長的職務變遷。

比如，尹弘轉任甘肅省委書記之前，河南省政府原秘書長朱煥然（1962年出生）在1月的河南省兩會上轉任省政協副主席。4月2日官方宣佈王凱擔任河南省代理省長當天，河南省政府原副秘書長劉世偉（1963年出生）被宣佈升任省政府秘書長。

再比如，福建省委書記尹力（1962年出生）在去年（2020年）11月30日從四川省長位置上調離之後，四川省政府原秘書長張剡（1962年出生）於今年2月被宣佈兼任成都市政協黨組書記。已經在年初（2021年1月）從四川省水利廳廳長轉任省政府辦公廳黨組書記——明顯是到位準備（因為秘書長往往兼任辦公廳主任和黨組書記）的胡云（1966年出生），3月26日經新省長黃強（1963年出生）提案，接替張剡成為四川省人民政府秘書長。

這樣的背景之下，近期重慶市委秘書長王賦（1962年出生）的新職務，引發外界對重慶市委書記陳敏爾（1960年出生）職務將臨變動的推測。

官方消息稱，從2018年1月初開始擔任重慶市委秘書長的王賦（1962年出生）於2021年3月31日被任命為重慶市常務副市長。根據中共官場慣例，這表示着王賦將很快卸任重慶市委秘書長兼市委辦公廳主任職位。

雖然新的重慶市委秘書長人選尚未公開，但是外界更關注的是，王賦的職務變動，會否如朱煥然和張剡那般，背後是其主官職位的即將調整。若果真如此，則預示着陳敏爾近期或有職務變動可能。

從浙江政壇走出、在貴州歷練五年，又在薄熙來、孫政才兩任市委書記接連落馬後的敏感時刻接任重慶市委書記，並由此入局（中共中央政治局）進入中共政壇副國級序列的陳敏爾，一直被外界認為前途有更多想象空間。

現年61歲的陳敏爾籍貫浙江諸暨，是目前為數不多的躋身中共中央政治局委員的政壇「60後」，他在浙江政壇將近30年、尤其是2002年後躋身浙江省委常委並與當時的浙江省委書記習近平共事五年的經歷，頗受外界關注，陳敏爾也因此為被稱為「之江新軍」——和習仕途有交集並獲認可的浙江官員的典型代表。

2012年2月至2017年7月，先後擔任貴州省長和書記期間，陳敏爾提出「大扶貧、大數據」的發展戰略，推動脱貧攻堅、精準扶貧，改革農村生產合作社，開拓大數據、雲計算和生態旅遊等產業，這一發展戰略符合習近平的扶貧方向，也被外界稱為「貴州模式」。

2017年7月，時任重慶市委書記孫政才忽然落馬，陳敏爾火速前往山城主政，這樣的調任一般都是發生在能力突出或者被高層信任的官員身上。有分析認為陳敏爾頗受中南海高層尤其是習近平的信任。

2019年4月，習近平赴重慶查考，對重慶各項工作取得的成績給予肯定。期間陳敏爾和中國國務院副總理胡春華同框陪同習近平引發外界極大關注。（新華社）

從2017年7月至今近四年的時間，除了響應中共中央號「堅決肅清孫政才惡劣影響和薄熙來、王立軍流毒」等政治表態，陳敏爾刻意保持低調，鮮少見諸報端。2021年2月，中共中央巡視工作領導小組召開十九屆中央第六輪巡視反饋會議，對於重慶，第十二巡視組組長武在平2月4日反饋稱，「（重慶市委）堅決肅清孫政才惡劣影響和薄熙來、王立軍流毒」，「在堅持『兩點』定位、『兩地』『兩高』目標等方面取得了積極成效」，「市委領導作用明顯增強」，「全市政治生態持續向好」。

「兩點」定位是指西部大開發的重要戰略支點，「一帶一路」和長江經濟帶的聯接點；「兩地」目標是指內陸開放高地，山清水秀美麗之地；「兩高」目標是指推動高質量發展，創造高品質生活。這些都是習近平在2016年1月考察重慶時對該市提出的發展戰略。武在平的講話也被解讀為中共中央對重慶政壇的認可與表揚。

王賦的職務變動是否是陳敏爾將調任他處的前奏？被外界認為仕途向好的陳敏爾何時更進一步？目前只能推測並無定論。不過可以預料的是，為了迎接中共二十大，2021年下半年至2022年上半年，中國大陸31省市區將密集召開地方黨代會。此間不僅是各省部級官員新老交替的窗口期，也是觀察官員仕途走向的敏感期。