台鐵出軌｜事故接二連三　台灣東部交通「無得救」？

撰文： 李富茂 最後更新日期： 2021-04-07 21:02

台灣鐵路列車、編號408次太魯閣號在清明年假的第一天、4月2日於花蓮大清水隧道口撞上工程車，造成重大死傷慘劇。一時間，台灣朝野社會情緒沸騰，各方無不開始獵「人頭」、找「禍首」。根據目前公開信息彙整，肇事原因疑因外包廠商工程車停放不當，或未妥善拉拔手剎車，因此釀成悲劇。

雖説此次台鐵發生重大災難事故，有明顯「人為因素」可追究，但如將時間軸線拉長觀察，今日太魯閣號出軌一案絕非歸咎於「天外橫禍」就能一筆勾銷，而須朝着台灣鐵路局裏頭的系統性危機、更重要的是台灣東部交通長期存在的「頭痛醫頭、腳痛醫腳」之結構問題進行審視。這場堪稱台灣半世紀以來死傷最嚴重的火車交通事故，許多證據皆指明，因工程車滑落、列車高速追撞，以及事發地點位處偏鄉、造成救援不易等狀況，進而使得眾多家庭支離破碎。

台鐵太魯閣號日前發生出軌事故造成重大傷亡，經連日搶修，4月6日從隧道內拖出第6節車廂。（中央社）

然而，按台鐵當局的説法，連假假期期間理應禁止施工，以求保障鐵路交通安全，但為何工程車乃至工程人員還會在肇事現場附近出現；且值得注意的是，此次事故旁的施工現場僅與鐵軌咫尺之遙，何況工程也非近期才開始，為何在長期工程的狀態下，鐵軌周遭無架設任何護欄，就算有外物車輛侵入固定軌道範圍內，雖説責任較容易釐清，但讓外物不法侵入並引發嚴重碰撞，也意味着台鐵不僅在系統管理上出了問題，還是應注意而未注意的「沒作為」。

事實上，如翻閲台鐵歷次重大傷亡案件報告，在扣除車輛不慎闖入、炸彈等狀況外，包含2018年普悠瑪列車脱軌事故、2013年枋山一號隧道列車出軌事故等，皆可發現肇事原因與台鐵僵化的體制脱離不了關係，且往往還會造成大量人員傷亡。

與此同時，台灣輿論也認為此次太魯閣號發生脱軌釀成重大傷亡的原因之一，在於台鐵販賣過多「站票」所導致。坦白説，「站票」在台灣東部民眾眼裏看來，純屬「正常」情況。主因在於，歷任台灣政府從無認真解決東部交通建設問題的決心與魄力。

須知，台灣東部交通建設看起來「有點樣子」是在這幾年才發生的。過去，台灣東部軌道不僅未有電氣化等設施，就連軌道本體仍沿用日據時期的「單軌建設」；而（蘇花）公路的危險又舉世聞名，即便目前已有蘇花替代道路的截彎取直，但重大死亡車禍仍然時常上演。亦即，在任何交通運量無法極大利用的情況下，加上台灣東部地理風景宜人，長期以來就是台灣的觀光勝地，這也讓東部列車的座位時常「需求大於供給」，每逢假期，不僅座位上是人、走道上更是擠滿了乘客。

所以，如輕易將此次火車慘案歸咎於台鐵販賣過多站票才導致憾事，根本無助解決台鐵體制缺陷帶來的遺憾，也會讓官方繼續忽略東部的交通建設，而今次台鐵事故的發生，恐怕就是政府持續漠視東部交通問題所產生的悲劇。