超級電腦是「國之重器」　美國出口禁令開啟對華新戰線

撰文： 劉言 最後更新日期： 2021-04-12 18:22

美國商務部網站4月8日發佈公告，將包括中國國家超級計算濟南中心、深圳中心、無錫中心等在內的7家中國實體列入「實體清單」，實施出口管制，並稱其從事的活動「違反美國國家安全或外交政策利益」。

4月8日，美國商務部網站發佈公告，宣佈將7家中國超級電腦實體列入「實體清單」，實際上這已不是華盛頓首次以威脅國家安全為名打壓中國超算實體。（美國商務部官網）

涉及的7個中國實體包括：國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心、國家超級計算鄭州中心、上海高性能集成電路設計中心、深圳市信維微電子有限公司、天津飛騰信息技術有限公司。

《華盛頓郵報》援引美商務部官員的説法稱，這7個實體都與中國正在研發的世界首台「E級超算（Exascale）」有關，並表示被列入實體清單意味着，上述實體在未獲得美商務部許可證的情況下，可能無法取得源自美國的技術。

所謂「實體清單」，是美國為維護其國家安全利益，作為出口管制的一個重要手段：美國國內企業不得幫助入列「清單」實體獲取受條例管轄的任何物項，同時，有關許可證的申請應按照《出口管理條例》（美國）第744部分規定的審查標準接受審查，且向此類實體出口或再出口有關物項不適用任何許可例外的規定。此外，美國本土以外的企業，若向清單目標提供的產品中，含一定比例美國技術、零部件，同樣也會被美方制裁。

超級電腦被稱為「國之重器」，伴隨着新資訊科技時代及工業革命4.0的發展，超算技術已愈來愈被視為一個國家創新能力乃至綜合國力的象徵。超算強大的計算能力在諸如天氣預報、新材料研發、生命科學基因分析、人工智能、核工業、軍事、航空航天等多個關鍵領域發揮着愈來愈重要的作用。

自上世紀20年代美國出現「超級電腦」這一概念後，美國、日本，以及歐洲在這一領域不斷競逐，中國的加入更是使得這場超算之爭更為激烈。

超級電腦是發展核武、加密、飛彈防禦和其他系統的必要技術，當今世界，超級電腦已然成為科研人員解決人類重大問題的創新研究工具，全球多個國家正競相研發運行速度更快的E級超算。隨着競爭趨向白熱化，超算領域業已上升為大國角力的新戰場。

作為百億億次超級電腦的「E級超算」，被公認為「超算界下一頂皇冠」，目前中、美、歐、日四強正在這一領域角逐。基於投入巨大、分攤風險的考慮，中國E級計算機研製計劃第一期主要為「關鍵技術」研究，並安排了三個E級原型樣機的研製，第二期則具體研製E級計算機。當下，天河三號、神威E級、中科曙光這三大中國「超算軍團」E級原型機系統已全部完成交付。

美國此番將7家中國超級電腦實體列入「實體清單」，實際上已不是第一次對中國超算軍團出手。2019年，繼美國對中國科技企業華為實施出口管制禁令之後，美國商務部在當年6月21日已發佈公告，宣佈將研發中國超算曙光系列的中科曙光、神威系列系統研發方江南計算技術研究所，以及天津海光先進技術（Higon）、成都海光集成電路、成都海光微電子技術5家中國企業列入「實體清單」。

據《華爾街日報》報道，美國商務部官員表示，這5家機構被認定「違反美國國家安全和外交政策利益」。業內聲音稱這份「實體清單」旨在阻斷中國超算與美國有關的供應鏈，相關決定於6月24日生效。這5家被列入「實體清單」的中國企業，「曙光」、「神威」位列中國國產超算「三巨頭」之列，後三者參與中國國產超算晶片的研製工作。

而中國國產超算「三巨頭」中的「天河」系列，其相關4家中企機構早在2015年4月已被美國政府列入「實體清單」，當時給出的理由是「該超算器可用於核爆活動」。

美國旨在完成對中國「超算軍團」的全面封鎖，2019年中國超算三巨頭已全部被列入「實體清單」。對此，《華爾街日報》當時曾發文表示，這是美國對中國超算產業「範圍最廣」的一擊。《紐約時報》甚至發出聲音，「上述中國企業會遭到重挫。」

近日，美商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在一份聲明中稱，超算能力對於許多現代武器和國家安全系統的發展至關重要，例如核武器和高超音速武器。美國商務部將充分利用其權力，阻止中國「利用美國的技術來支持這些破壞穩定的軍事現代化努力」。一名匿名美國高級官員坦承，將中國實體列入所謂「實體清單」，「實際上是不讓美國的項目幫助中國提升其軍事能力。」

中國國家超級計算無錫中心主任楊廣文早前在接受《科技日報》採訪時曾談到，「美國早已將中國視為最有實力的競爭對手，過去美國政府一直禁止向中國出售高性能計算晶片，就是意圖通過限售鎖死中國超算快速發展的腳步。」

中國的「十四五」規劃和2035遠景目標中已明確提出把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。經過多年來的發展，當下，中國超算機器的研發水平處於世界領先地位。但是，對於中國來説還是必須清醒地認識到，目前中國超算尚未掌握全部核心技術。正如中國工程院院士倪光南所指出的，中國晶片產業在核心的環節上還是依賴於國外企業。比如，中國國內企業此前通常都是使用國外企業的晶片設計工具EDA，流片亦很少在國內做。