解放軍軍機擾台探明虛實　台灣空軍「團滅」機率大增？

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-04-14 21:00

4月12日，解放軍高達25架軍機襲擾台灣西南空域，其中攻台主力殲16戰機高達14架次，分二批襲擾台灣防空識別區內外。台軍消息指出，此次的殲16戰機機羣，已經是屬於一個中隊的規模，等於是「團練」等級，一架殲16重型戰機，可能要花費台軍二至三架IDF戰機才能應付，解放軍此舉，即使未宣戰，已經讓台軍戰機疲於奔命，面臨後勤系統的嚴重襲擾問題。

解放軍重型雙發動機的殲16戰機大規模襲台，台軍目前攔截主力IDF戰機，已經顯得力不從心，補保危機瀕臨崩潰。（陳宗逸／多維新聞）

相關人士分析，展開台軍目前的戰機數量，主力為129架IDF（英語：Indigenous Defense Fighter）戰機，此外141架F-16A/B Blk20型戰機正在陸續進行構改為F-16V的青黃不接階段，目前嘉義基地剛剛完成約50架構改機的成軍，但是其餘約百架F-16戰機，面臨同時負擔戰備、進行構改以及構改後測試、試飛、訓練與準則樹立的任務，故真正能負擔空防的F-16戰機，恐怕在100架以下。

此外，原本幻象2000-5型戰機共55架，目前因妥善率低，僅約一個中隊左右的10餘架戰機還有戰力，故台軍目前擔負攔截任務的第四代戰機，僅不到250架。再加上戰機是邊飛邊修邊補給，以北約標準約60%妥善率可接戰，故台軍實際上的戰力僅150架戰機而已。故，目前台空軍戰機在此青黃不接的低戰力狀態下，解放軍空軍詳知實情，用大批量重型戰機襲擾台灣防空識別區，可謂是刺到了台空軍的痛腳。

台軍目前尋常攔截戰機的數量，僅約150架主力戰機，解放軍深諳此點，故不斷急速加大襲擾台灣空域的機羣數量與種類。（台灣國防部提供）

根據4月12日當日解放軍軍機軍艦襲擾台灣周邊空域的各項資訊研判，由於防空識別區東北角緊鄰日本防空識別區，台軍一般並不公佈該地的解放軍軍機軍艦軌跡，而在當日台灣西南空域面臨高漲防空壓力的狀況同時，台灣東北角也有大批次軍機壓迫而來，台軍目前配署北部防空的新竹空軍基地，除了僅剩下的幻象2000-5型戰機一中隊接戰外，目前已經悄悄從台中清泉崗基地調來一批數量不明的IDF戰機，從新竹基地往東北方防空識別區攔截。而台海中線區段也遭受同樣壓力，則由澎湖馬公基地的天駒中隊IDF戰機負責。

輕型戰機IDF對上殲16雙發重型戰機，基本上是處於極端劣勢，光是滯空時間就無法對比，台軍僅能用接力方式對殲16進行攔截跟監。（陳宗逸、ChinaMilitary／多維新聞合成）

由於IDF目前為台空軍實質上的主力攔截機種，當初設計時的要求，也是以其輕機身、快速反應、起降成本低的特性來使用，故在目前解放軍軍機大軍壓境的狀況下，僅有IDF能夠有效進行高空高速攔截。但是，由於IDF為輕型戰機體質，天生「短腿」，與天生「腿長」的殲16幾乎無法相比，光是滯空時間就無法比擬，必須用接力方式進行攔截，台軍目前缺乏雙發動機重型戰機與殲16周旋，已經面臨戰略錯誤決策下的苦果。

台軍並不重視機場跑道戰鬥維修的能力培養，僅在演習中用表演方式聊備一格。（台灣國防部提供／多維新聞合成）

此外，台軍的機場跑道，也在近未來將面臨挑戰。美、日軍近期都在日本近接中國大陸的機場，進行實戰等級的機場跑道整修作業，用美軍現役、經過實戰驗證的「緊急翻修包」，實際炸爛機場跑道，再以最新的玻璃纖維緊急跑道材質進行維修。根據美軍最新的技令要求，一個單獨的空軍基地，必須同時能夠擁有搶修九個750磅炸彈彈坑的能力，且維修時間不能多於一個小時。日本航空自衞隊，目前也在緊急接受此訓練，日前才在橫田機場進行實戰等級演習，訓練跑道緊急修復能力。

美軍近期密集訓練日本航空自衞隊，使用美軍現役的機場跑道維修包，進行高強度的戰鬥維修作業，可見得美軍已經意識到解放軍密集導彈攻擊機場的危險性。（U.S.A.F）

至於台軍，目前在漢光37號演習的預想科目中，雖然都列有戰力保存、跑道維修等作業，但是一直以來表演性質濃厚，台軍尚未實際如同美、日軍一樣，使用實戰等級的跑道臨機炸毀情境，在一小時內使用美軍軍規維修包，同時處理九個彈坑，此種高強度、逼近實戰情境的演習，在台軍方面還不曾出現過。

台軍還缺乏類似芬蘭、瑞典等北歐國家，尋常不斷演練戰機起降公路的科目，此為北歐國家對付俄羅斯導彈威脅的辦法之一。（Facebook @ Finnish Air Force）

一般預想解放軍的第一擊目標，就是台軍的各空軍基地跑道，以及僅存的數條民間公路戰備跑道，由於地點都在歷次漢光演習中曝光，解放軍轟炸的目標相當明確。這些地點耐不過飽和炸彈、甚至遠程火箭攻擊，如何在美軍軍規標準下，緊急實施機場跑道搶修作業，目前是台軍尚未敢碰觸的敏感議題。據稱，台軍確實採購了數套美軍的現役搶救包，但是由於預算有限，無法每個機場都有足夠數量配發，且由於減省經費，有時效性的跑道搶修包，台軍一直束之高閣沒有使用。

一旦開戰，台軍戰機或許能夠第一時間緊急升空，但是後續遭受機場跑道被毀、隧道基地坑口被堵等危機，台軍戰機將面臨「無家可歸」之窘境，而一旦以人道理由降落日、美基地，則會將戰火擴大至日、美境內，此為複雜政治問題，目前台軍對此依舊無解。而類似北歐等國的公路戰機跑道網設計，台灣因為公路鋪設品質差、城鄉密集和戰機保修的準則設計問題，台軍目前無法短期間內效法芬蘭、瑞典等國，在公路尋常起降戰機。