中共公布百年黨慶口號　習近平語錄佔一半以上

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-04-16 16:08

為慶祝中共建黨100周年，中共中央辦公廳印發通知，從即日起至今年底組織開展「永遠跟黨走」羣眾性主題宣傳教育活動，要「大力唱響共產黨好、社會主義好、改革開放好、偉大祖國好、各族人民好的時代主旋律」。這項通知還同時發佈了慶祝中共成立100周年的宣傳標語口號。

近日，一些官方網站發佈了百年黨慶宣傳標語口號，共有80條。經初步統計分析發現，在這些口號中，中共領導人習近平語錄至少有52條，佔比為65%。

口號來源主要有習近平中共十九大報告、慶祝中共建黨95周年講話、全國勞動模範和先進工作者表彰講話，紀念抗戰勝利75周年講話以及新年賀詞等。

中共黨慶口號以重申各領域的方針政策為主，例如：「增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』！」「統攬偉大斗爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想！」「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的！」「更好構築中國精神、中國價值、中國力量！」等。此外，也有如「咬定青山不放鬆，腳踏實地加油幹！」「綠水青山就是金山銀山！」等比較親民的口號。

此前，中共官方推出2021年新版《中國共產黨簡史》作為指定黨史學習教育教材。新版《黨史》突出中共十八大即習近平執政以來的黨史，約佔全書四分一。