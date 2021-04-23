「別等外國免疫了，中國反而危險了」　內地疫苗接種大落後？

撰文： 劉言 最後更新日期： 2021-04-23 18:37

疫苗是人類歷史上最重要的公共衞生干預措施，當下，疫苗接種也被視為終結新冠肺炎（COVID-19）疫情，重啓全球經濟最有力的科技武器。 對於已取得抗疫階段性勝利的中國而言，由境外輸入造成局部疫情擴散的風險依然存在，2022年冬奧會在中國舉行的日期業已日益臨近，中國不可能一直不「打開國門」，通過疫苗建構起「基礎免疫屏障」已迫在眉睫。業內人士強調，全民接種80%方能達到羣體免疫效果，對14億人口的中國而言，即意味着至少要接種10億以上的人。

4月8日，位於重慶市江北區觀音橋商圈的新冠疫苗方艙接種點正式啓用，給市民接種新冠疫苗帶來便利。（新華社）

新冠肺炎疫情是當下全球面臨的最大公共衞生危機，近期，全球疫情再次反彈，中國邊境城市瑞麗出現了聚集性疫情，提示外防輸入、人物同防仍是中國當前疫情防控的重中之重。國家醫保局官方數據顯示，至3月底，已經通過疫苗採購機構向疫苗生產企業預付資金超240億元人民幣，做到了「錢等疫苗」。中國國家衞健委4月13日發佈的官方數據則顯示，至4月12日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗17,192.8萬劑次，接種總劑次數為全球第二。

目前，中國有5款疫苗獲批了附條件上市或者是獲准了緊急使用，包括3款滅活疫苗，1款腺病毒載體疫苗，還有1款重組蛋白疫苗。另外，官方已明確，疫苗研發單位在加快推進研發，在臨牀試驗取得足夠安全性、有效性數據以後，將在全國大規模開展60歲以上老年人羣的疫苗接種，目前，北京、湖北武漢、安徽合肥等地都已陸續啓動60歲以上人羣新冠疫苗接種。

官方希望到今年6月底中國新冠疫苗接種率計劃能達到40%。而要達到這個目標，中國平均每天疫苗接種量需要達到900萬劑。新的統計數據顯示，中國目前每天的疫苗接種劑量，最高已達到700萬劑，保持這個勢頭，在夏天時應該能達到40%的接種率。但以全球視野來看，中國當下的疫苗接種率目前為止並不高，全球性的免疫落差正在形成。

至4月11日，全球疫苗接種率最高的4個國家依次是以色列、英國、智利和美國，至少接種了一劑疫苗的人口比例，以色列是58.7%，英國48%，美國是45.1%，智利是38.8%。中國雖然接種劑量數世界第二，但因為人口眾多，接種率其實並不算高，僅有11.8%，排在10名以外。

全球已有多國領導人接種了中國新冠疫苗（請點擊大圖瀏覽）：

中國最著名的流行病學專家鍾南山院士在接受媒體訪問時呼籲民眾能更積極地接種新冠疫苗：別等外國免疫了，中國反而危險了。他指出，按照現在的情況，中國要是完全開放是非常危險的，因為中國現在絕大多數人處於沒有免疫狀態，也就是一旦接觸了新冠病毒的感染，馬上就得病。

但另一方面，正因為中國對疫情嚴防死守做得太好了，目前很多中國民眾對疫苗接種缺乏緊迫感，不少人還處於觀望階段。

中國目前新冠疫苗接種遵循個人自願、國家免費接種的原則，官方的宣傳基調是堅持「應接盡接」和自願原則相結合，在充分告知的基礎上，引導並鼓勵羣眾積極接種、主動接種，力爭實現「應接盡接」。為了提高提種率，個別地區在疫苗接種工作的推動過程中，出現了簡單化的問題。有網友反映，有的地方和部門將疫苗的接種與員工切身利益掛鈎，有的單位甚至是無視部分員工的身體特殊情況，要求全員接種，甚至還有的地方為提升企業的接種速度，將接種率與企業的生產經營掛鈎。

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數億中國人將在短期內接種新冠疫苗無疑是一項浩大的工程，需要廣泛的社會動員。中國的基層組織為推進民眾積極接種疫苗，也紛紛推出了一些激勵舉措。中國疾病預防控制中心主任高福即公開表示，希望到2022年年初、甚至今年年底，中國能達到70%-80%的新冠疫苗接種率，基本實現羣體免疫。

法新社在評論中國全力推進民眾接種疫苗的用詞是「威逼利誘，胡蘿蔔加大棒」。紐約時報中文網在4月7日刊發的一篇相關文章，最初的題目頗有傾向性——《中國加緊推進疫苗接種 威迫和利誘能否有效實現目標》，其後才改為更為平和些的《中國如何推動疫苗接種？從買一贈一冰淇淋開始》。

在4月11日中國官方舉行的新聞發佈會上，中國國家衞健委新聞發言人米鋒表示，近期個別地方接種工作中出現了簡單化，甚至「一刀切」的情況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。