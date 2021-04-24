中國建成全球最大5G網絡　美日聯手急追冀增對華競爭籌碼

撰文： 劉言 最後更新日期： 2021-04-24 21:00

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉4月16日在華盛頓舉行會晤後，雙方發表了聯合聲明。白宮官網釋出的新聞簡報顯示，美日將共同推出一項「安全和開放的5G網路建設計劃」，美國承諾投入25億美元，日本承諾投入20億美元，通過投資安全網路和先進信息通訊技術，包括5G和6G的研發、開發、測試和部署，以加強數字領域的全球競爭力。

早前有媒體透露美日將推出一項5G網路計劃時，法新社即表示這將成為針對中國的「戰略競爭」中一個新的「利器」。白宮新聞簡報中闡述，美日將共同推進安全開放的5G網路，包括開放無線接入網（Open-RAN），以鼓勵創新、推廣值得信賴的供應商和多元化的市場。《悉尼先驅晨報》的報道就此明確指出，美日此舉是旨在對抗華為等中國科技企業在5G和其他新興領域的主導地位。

5G是「第五代行動通訊系統」的簡稱，被視為「遊戲規則改變者」，下一場科技革命不可或缺的一部分，它可以提供更快的資料下載和上傳速度，並伴隨着更廣泛的覆蓋範圍和穩定的連線。5G不僅意味着網速的大幅提升，更意味着機器將更加自動化，虛擬現實、物聯網、人工智能、智慧城市等一系列操作都將有更為廣闊的應用空間。麥肯錫報告預測，到2030年，5G僅在移動性、醫療保健、製造業和零售業4個領域所創造的全球國內生產總值（GDP）就可能再增加1.2萬億至2萬億美元。

隨着中國成長為世界第二大經濟體，西方守成大國的恐懼與新興大國的崛起已在多個領域引發衝突，近年來西方向中國發起的貿易戰、科技戰、輿論戰更是愈發升級。在全球層面而言，5G 等「數字新基建」已日益成為全球產業競爭和投資佈局的戰略高地。而基於5G技術會帶來的巨大社會經濟價值，以及中國在全球5G發展中已佔據的重要地位，5G已成為中美科技角力不可避免的領域。

「新基建」與原有的基建投資在項目內容到投資模式、再到金融監管上有很大不同，包含5G、人工智能、工業網路等方面的「新基建」將擺脱大水漫灌和單純的產能擴充套件模式，瞄準下一步產業升級。（新華社）

2021年1月在北京舉辦的中國信通院ICT+深度觀察報告會上，中國工業和信息化部副部長劉烈宏披露的資料顯示，中國已建成全球最大5G網路，累計建成5G基站71.8萬個，推動共建共享5G基站33萬個。而隨着融合應用不斷深化，中國當前5G技術已進入融合創新的關鍵階段，基礎電信、裝置製造、垂直行業等多主體協同推進態勢正加速形成，「5G+工業網路」在建相關項目超1,100個。

多個資料顯示，無論在國際和國內，中國已佔據5G佈局的先機。GSA報告顯示，在2019年底全球有34個國家的62個運營商正式宣佈5G商用，而中國華為即支持了其中的41家，佔比高達三分之二。同時，華為也是業界第一個為垂直應用領域提供5G工業模組的供應商，其獨立5G專利數、5G專利標準、5G必要專利申請數、5G必要專利批准數居均世界前例。

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驚於中國在5G領域的快速發展，美國眾議院在2018年6月已通過法案，禁止政府採購華為電訊裝置，並多番遊説歐洲盟友禁止華為參與5G網路建設，近年來，美國打壓華為等中國科技企業的舉動更是不斷升級。

早前，美國國務院推出的旨在打擊中國5G技術的「乾淨網路」（Clean Network）計劃，其官方定義是「一種端到端通訊網路，它不使用任何不可信IT廠商必須遵守中國共產黨指令的傳輸、控制、計算或儲存裝置」，而所謂的「不可信IT廠商」，美國國務院特別點名了全球領先的5G技術供應商——中國的華為、中興。

2020年下半年美國新版「乾淨網路」計劃則更是升級包含了多個內容：從5G電信運營商到應用程序、應用程序商店、雲服務再到海底光纜，從通訊裝置到電信運營商再到網路應用，從信息產業鏈上游、中游到下游，對中國進行全面的打擊。

美國國務院新版5G「乾淨網路」計劃出現新變化，在原「乾淨網路」的基礎上全面升級為「乾淨載體」、「乾淨應用程序」、「乾淨應用程序商店」、「乾淨雲服務」、「乾淨電纜」、「乾淨路徑」，在信息技術領域對中國展開全面打擊。（美國國務院官網截圖）

此番美日聯合聲明表明，美日將以雙方在第三國的成功合作為基礎，啓動全球數字互聯互通的夥伴關係，以促進安全互聯互通和數字經濟，同時建設合作伙伴的網路安全能力，應對「共同威脅」。聲明還指出，雙方將加強美日信息通訊技術專家在制定全球標準方面的合作和信息交流。

拜登表示，美日將共同努力，證明民主國家仍能在21世紀競爭並取得勝利。此外，美日雙方4月16日還承諾要在包括半導體在內的敏感供應鏈以及關鍵技術推廣和保護方面展開合作；通過聯合研究和人員交流，加強量子信息科學技術研究機構之間的合作等。

種種跡象顯示，中國「十四五」時期，信息通訊業在國民經濟中的基礎性、戰略性、先導性地位將更加突出。中國有謀求成為全球技術領導者的雄心，美國等西方守成大國也不會甘於就此退出主角舞台，某種程度上來説，美國正在發動一場針對中國的「信息技術戰爭」，以拖慢乃至阻止中國的發展。