螞蟻「利空」消息盡出後　逾3千億美元IPO估值還剩多少？

撰文： 秦珀 最後更新日期： 2021-04-19 15:45

在創紀錄的首次公開招股（IPO）被叫停之後，螞蟻集團在上周一（4月12日）迎來了「靴子落地」的一刻。當天，中國金融監管部門提出五項具體整改要求，螞蟻集團也公告了整改進展，令這家全球最大的金融科技公司有望進入一個全新的發展階段。只是，政策的明朗化，也意味着估值的「折上折」。 相比IPO時最高近3,150億美元的估值，確定將從「金融科技公司」變身為「金融控股公司」的螞蟻集團，其市場估值大打折扣，這意味着將有很大機會拉長IPO重啟的時間表。

三次約談 除不確定性助重啟IPO

4月10日，國家市場監督管理總局向阿里巴巴集團開出了182.28億元人民幣的罰單，這是中國反壟斷史上金額最高的一張罰單。不過，從資本市場的反應來看，普遍認為這意味着阿里巴巴「利空出盡」，抑制其股價最大的那顆「地雷」已經被排除。

中國人民銀行副行長潘功勝稱，就整改措施與螞蟻集團進行了深入溝通，包括五個方面的整改方案。﹙視覺中國﹚

在阿里巴巴收到罰單的兩天之後，上周一下午5時，中國央行官網發布消息：央行、銀保監會、中國證監會、外匯局再次聯合約談螞蟻集團。這是四部門在不到半年時間裏，第三次約談螞蟻集團。

第一次約談發生在去年11月2日，四部門對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、時任總裁胡曉明進行了監管約談，並直接導致螞蟻IPO在「臨門一腳」時叫停。第二次約談發生在去年12月26日，但與首次約談不同的是，這一次沒有點名到具體個人，中國央行副行長潘功勝代表四部門就約談情況回答提問，交代了約談的背景、主要內容及監管部門對金融科技公司監管的政策取向。

時隔近四個月之後，曾被約談的胡曉明已卸任螞蟻集團總裁一職，實控人馬雲也幾乎從公眾視野中消失。外界普遍認為，第三次被集體約談之後，意味着螞蟻集團的整改計劃已是「靴子落地」。交銀國際研究部主管洪灝就認為，監管談話對螞蟻而言是好消息，因為它能幫助消除籠罩在金融科技公司上方的不確定性，並助其重啟IPO。

螞蟻集團實際控制人馬雲。（資料圖片）

靴子落地 金融科技回歸金融本質

如果說前兩次約談是「定性」，央行等金融監管部門的目標是「立威」，那麼，第三次約談可以看作是「定量」，雙方對於螞蟻集團的整改方向和實現路徑已經達成了一致。監管部門肯定螞蟻集團對金融創新和科技賦能的價值，同時螞蟻集團也必須不打折扣地執行降槓桿和防風險的整改措施。在答記者問中，潘功勝重點提及螞蟻集團的整改方案，包括要壓縮貨幣基金「餘額寶」規模、切斷花唄、借唄等消費金融產品在支付環節的嵌套等，並就下一步如何加強對平台企業的金融監管作出回應。

潘功勝表示：「要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，對標監管要求和擬定的整改方案，深入有效整改，確保實現依法經營、守正創新、健康發展。」

當天，螞蟻集團對此作出表態：高度重視整改工作的嚴肅性，未來將在金融管理部門的指導下，認真落實整改有關工作，並公布了具體的整改措施。根據上周二（4月13日）阿里巴巴在港交所的公告，螞蟻集團將整體申設金融控股公司，實現金融業務全部納入監管；支付業務回歸支付本源，堅持小額便民、服務小微定位；申設個人徵信公司，依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，加強個人資料保護，有效防範資料被濫用。