憶母文章被禁分享轉載　温家寶為何擔憂「文革悲劇」重演？

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-04-21 21:00

國務院前總理温家寶追憶母親的長篇文章，被微信禁止分享，媒體的轉載也被刪除。在這篇文章中，温家寶再次提及文革這場影響中國至今的政治運動。

温家寶這篇文章在《澳門導報》發表。在追憶母親一生的同時，温家寶也提到他家在文革期間遭受的災難。温家寶提到，1959年「審幹」，其父親因「歷史問題」離開教師崗位，被「限制使用」。文革期間又被揪鬥，關在學校監視居住，停發工資，大字報貼到家門口，並遭受野蠻的「審訊」和打罵，被造反派打腫了臉。

外界注意到，温家寶可能是唯一多次在公開場合提及文革的中共領導人。他在卸任總理前曾公開表示，文革的錯誤並沒有完全清除，沒有政治體制改革的成功，文革悲劇還有可能重新發生。

2012年3月14日，温家寶在總理記者會上批評大搞「重慶模式」的重慶當局，次日薄熙來應聲落馬。（新華社）

2011年，中共紅二代薄熙來的「重慶模式」進入高潮之際，温家寶在中南海單獨會見香港政壇元老吳康民，挑明中國改革所遇到的困難主要是封建殘餘與文革遺毒。温家寶的談話由吳康民向媒體曝光後，引起轟動。

2012年，温家寶在他最後一次總理記者會上表示，文革結束後，中共雖然作出歷史決議，實行改革開放，但文革錯誤和封建影響並沒有完全清除。後來又產生分配不公、貪污腐敗等問題。解決這些問題，不僅要進行經濟改革，而且要進行政治改革，特別是黨和國家領導制度改革。

温家寶説，沒有政治改革的成功，經濟改革不可能進行到底，已經取得的成果有可能得而復失，新產生的問題也不能從根本上得到解決，文革悲劇有可能重新發生。改革只能前進，停滯和倒退都沒有出路。

圖説文革十年內亂（請點擊大圖瀏覽）

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中共十八大前兩個月，即將退休的温家寶在清華大學發表演講，再次提到文革。他公開承認中國走過大躍進、人民公社彎路，犯過文革錯誤。改革開放必須繼續前進，不能倒退。這關係到國家的未來和希望，也關係到民族的前途和命運。

與多次呼籲政改一樣，温家寶多次提及文革，主要原因可能是，在他看來，文革遺毒已成為中國改革的阻力，而不進行政改，文革還有可能重演。

有人認為擔心文革重演不過是危言聳聽。不過，温家寶並不是第一個擔心文革重演的中共領導人。在温之前，胡耀邦也曾擔心文革重演。

退休前後的温家寶（請點擊大圖瀏覽）

+ 3 + 3 + 3

早在1977年，胡耀邦就警告，「四人幫要捲土重來是不可能了，但是借屍還魂是可能的。」1980年，胡耀邦在北京會見意大利共產黨總書記貝林格（Enrico Berlinguer）時又指出，防止文革這樣的災難，必須從黨和國家的制度上想辦法，要發展和健全民主。

在中共省部級高官中，山西省前省長於幼軍也認為文革有可能重演：「文革的土壤還在，特別是人們還沒有理性、深刻認識的情況下，文革有可能會在一定的歷史條件下部分重演」。

值得一提的是，2016年，在文革爆發50年周年紀念日之際，中共黨報《人民日報》刊文稱，文革在理論和實踐上是完全錯誤的，它不是任何意義上的革命或社會進步，國家不會也決不允許這樣的錯誤重演。