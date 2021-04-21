博鰲亞洲論壇成立20周年　3位「中國人民的老朋友」功不可沒

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-04-21 20:00

博鰲亞洲論壇2021年年會開幕，國家主席習近平以視頻方式發表演講。對中國來説，博鰲亞洲論壇與中歐論壇、中非合作論壇、上海合作組織等對話平台一樣，起到了展示國家實力、提高國際影響力、掌握國際話語權的重要作用。 鮮為人知的是，雖然博鰲亞洲論壇對中國如此重要，但它卻是由菲律賓前總統拉莫斯（Fidel Valdez Ramos）、澳洲前總理霍克（Bob Hawke）和日本前首相細川護熙（Morihiro Hosokawa）倡議成立的。

2021年4月20日，博鳌亚洲论坛2021年年会开幕，中国国家主席习近平以视频方式发表演讲。（新华社）

拉莫斯、霍克和細川護熙都是「中國人民的老朋友」。可以説，博鰲亞洲論壇是中國的三個老朋友送給中國的一個大禮物。

博鰲亞洲論壇永久會址所在地博鰲鎮位於中國海南省瓊海市，當地風光優美：江、河、湖、海、山、島交相輝映，椰林、沙灘、奇石、温泉、田園集於一體。玉帶灘半島將海水和河水分開，一邊是南海，一邊是萬泉河。地形地貌酷似美國的邁阿密、墨西哥的坎昆和澳洲的黃金海岸，在亞洲可謂絕無僅有。

1997年7月，亞洲第一個全島型林克斯式高爾夫球場在博鰲鎮建成，球場老闆蔣曉松邀請日本前首相細川護熙和澳洲前總理霍克作為貴賓為球場開杆。當時的博鰲，是一個「連海南人都未必知道」的小鎮。

當天晚上，細川護熙和霍克從亞洲金融危機談起，説到了達沃斯世界經濟論壇。達沃斯本是個名不見經傳的瑞士小鎮，日內瓦大學教授克勞斯·施瓦布（Klaus Martin Schwab）倡議成立達沃斯世界經濟論壇後，達沃斯名滿天下。「博鰲可以借鑑瑞士達沃斯論壇，搞一個博鰲亞洲論壇！」不過，細川護熙覺得，單靠他們份量還不夠，於是聯繫菲律賓前總統拉莫斯加盟。

1998年9月，細川護熙、霍克和蔣曉松前往菲律賓首都馬尼拉拜會拉莫斯，拉莫斯答應參與。這次會晤發表了創建博鰲亞洲論壇的《馬尼拉宣言》。宣言指出：在經濟全球化帶來的巨大機遇和風險面前，亞洲國家需要加強區域經濟協調與合作，以保障本地區的經濟安全，維護和增進本地區的利益；相對於歐盟和北美自由貿易區的建立和擴張的趨勢，亞洲地區整體上缺乏組織性。

博鰲亞洲論壇三位倡議人（請點擊大圖瀏覽）

全國政協前副主席、博鰲亞洲論壇前中方首席代表陳錦華在《國事憶述》一書中披露，《馬尼拉宣言》發表後，由霍克出面給時任中國國家主席江澤民與時任海南省省長汪嘯風寫信，正式建議成立亞洲論壇，並提出把論壇會址設在博鰲。

1999年10月，拉莫斯和霍克在汪嘯風陪同下訪問北京，向中國通報成立亞洲論壇的設想，要求中國支持。時任國家副主席胡錦濤表示，中國政府願為論壇的創建提供支持與合作。胡錦濤還建議，此事涉及亞洲事務，應向亞洲各國徵求意見。中方受委託向亞洲其他25個國家發出徵求意見函，並派專人到部分國家聽取意見，結果各國反響熱烈，一致贊成成立亞洲論壇並達成共識。

2001年2月，博鰲亞洲論壇成立大會在博鰲舉行，大會通過了《博鰲亞洲論壇宣言》等綱領文件。拉莫斯、霍克、日本前首相中曾根康弘（Yasuhiro Nakasone）、哈薩克斯坦前總理捷列先科（Sergey Tereshchenko）、蒙古國前總統奧其爾巴特（P. Ochirbat）等26個國家前政要出席。時任國家主席江澤民、馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamed）、尼泊爾國王比蘭德拉(Birendra)、越南副總理阮孟琴等作為特邀嘉賓出席並講話。

今年是博鰲亞洲論壇成立20周年。博鰲亞洲論壇成立的初衷是促進亞洲經濟一體化。如今，隨着亞洲特別是中國的全球影響力不斷擴大，博鰲亞洲論壇也已成為當今世界最具影響力的論壇之一。