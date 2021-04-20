內地疫後季度GDP增速破紀錄　為何不宜過於樂觀？

撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-04-20 19:30

上周五（4月16日），中國國家統計局公布第一季度宏觀經濟數據，由於新冠肺炎疫情導致2020年基數較低，今年第一季度中國國內生產總值（GDP）按年增長18.3%，創1992年以來季度GDP增速新高。相比2019年上漲10.3%，第一季度GDP按季上漲0.6%，兩年平均增長5%。數據表明，內地經濟延續良好復蘇態勢，但部份行業尚未擺脫疫情拖累，經濟完全恢復仍需一個過程。

中國社會科學院金融研究所副所長、國家金融與發展實驗室副主任張明認為，這份成績單來之不易，但在GDP按年數據後面緊跟的按季增速數據，以及兩年平均增速數據，都是為了向全社會傳達一個信息，不要對第一季度取得的成績過於樂觀、過度解讀。

外貿數據遠超預期

從投資、消費、出口這拉動中國經濟增長的「三駕馬車」分析，第一季度外貿數據無疑是最為亮眼的。該季貨物進出口總額84,687億元，按年增長29.2%。出口46,140億元，按年增長38.7%；進口38,547億元，按年增長19.3%。進出口相抵，貿易順差7,593億元。

進口總額的意外攀升與國際大宗商品價格上漲有密切關係。（資料圖片）

值得注意的是3月外貿情況，根據中國海關總署上周二（4月13日）公布的數據，3月以美元計價出口按年增長30.6%，略低於外界預估中值38%；3月以美元計價進口按年增長38.1%，遠高於調查預估中值24.4%，並創下2017年2月以來最高增速。

進口總額的意外攀升與國際大宗商品價格上漲有密切關係。從主要進口品種來看，煤進口數量和金額按季增速分別為33%、66%，原油進口數量和金額按季增速分別為11%、31%，鐵礦石進口數量和金額按季增速分別為13%、25%。疊加2020年3月的大宗商品價格低基數，大宗商品價格上漲是3月進口超預期的一大因素。而大宗商品價格的上漲也與部份國家疫情緩和、經濟復蘇有關。

消費層面仍須發力

從消費方面來看，第一季度，社會消費品零售總額105,221億元，按年增長33.9%，按季增長1.86%，兩年平均增長4.2%。其中，3月份社會消費品零售總額35,484億元，按年增長34.2%，比1至2月加快0.4個百分點，兩年平均增長6.3%，按季增長1.75%。

國務院總理李克強：2021年GDP目標增速6%以上。（資料圖片）

從商品銷售類別來看，限額以上單位各類商品零售額按年增速均超過10%。其中，化妝品、體育娛樂用品、通訊器材等八類商品零售額基本恢復至疫情前增長水平，兩年平均增速超過10%。

不過，餐飲、住宿等實體消費雖然正在快速復蘇，但距離疫情前水平仍有差距。3月份餐飲消費顯著改善，餐飲收入按年增長91.6%，兩年平均增長0.9%，而1至2月的兩年平均值下降2%。住宿業經營在3月也出現明顯復蘇，限額以上住宿業企業客房收入按年增長138.1%，兩年平均下降4.9%，降幅較1至2月份收窄近10個百分點。

部份行業尚未復元

儘管內地經濟仍處於恢復軌道，但從第一季度各項宏觀指標來看，近兩年均值距離2019年同期仍有差距。第一季度5%的GDP按年兩年均值，略低於2019年同期的7.4%；4.2%的社會零售銷售不到2019年同期9.5%的一半；固定資產投資按年兩年均值2.1%，不及2019年6.3%。

周茂華認為，這主要是受全球疫情尚未完全受控、防疫常態化、全球疫情衝擊超預期，同時，經濟復蘇不平衡，部份行業尚未擺脫疫情拖累，經濟完全恢復仍需一個過程。

從趨勢上看，中國經濟仍將延續良好恢復態勢。不過，對首季度取得的成績不能過於樂觀。經濟環境仍然存在比較強的不確定、不穩定性，應該時刻保持清醒，經濟恢復的基礎還不太牢固，特別是部份服務業、小微企業增長仍然偏慢。