「願永遠單身換心愛CP結婚」　趙麗穎馮紹峰離婚引發網民哀嚎

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-04-27 09:04

4月23日，合拍《西遊記女兒國》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》而結緣的趙麗穎和馮紹峰夫婦宣佈離婚，結果造成微博當機。而兩人合作且叫好叫座的《知否》的劇中CP「二叔和明蘭意難平」也上了熱搜，許多網友分享兩人在劇中結婚的片段、甜蜜的對話的影片片段，表示「以後都無法看這部戲心都碎了」，「還是把二叔和明蘭留在劇中吧」「劇裏白頭偕老容易，現實長久好難」。

「聊八卦」乃人之常情，但在二創氛圍、自媒體蓬勃發展、社羣發達的現代，許多人「吃瓜吃出了真情實感」從劇裏CP嗑到劇外的真人CP。以趙麗穎離婚為例，除《知否》粉絲關注外，也有許多網友跑到曾和趙麗穎一同拍攝《陸貞傳奇》的陳曉微博底下留言，認為兩人更速配。

從劇裏到劇外，網友投入情感在藝人的婚姻和感情狀況。如果離婚或分手，網友開始從前段時間流出的蛛絲馬跡，一個照片，一場晚宴的表情「辦案」看誰對誰錯，甚至製作影片，寫小文章分析，似乎比當事人還了解他們的情感變化。

寄予大量的關心在自己有沒有站對CP，自己嗑的CP是否是真的? 是BE( Bad Ending)還是HE (Happy Ending)? 從這種「嗑CP」流行文化可以看出網路社羣的蓬勃發展以及現代人情感需求的變化。

嗑CP：從動漫戲劇再到真人

所謂的CP （Coupling）是源自於日本的ACG同人文化，將喜愛的動漫角色配對寫同人作品畫同人圖，讓在原作中可能毫無關係或者BE的角色能在「平行時空」圓滿。

而後這樣嗑CP的現象也蔓延至娛樂圈，尤其是日韓偶像團體，許多女粉絲獎喜歡的團體成員配對寫同人文或分析他們之間的互動，也讓粉絲社羣更為活躍。許多娛樂公司也會推出相關的周邊或乾脆讓有大量粉絲擁護的CP組成小分隊，成為行銷的手法。有趣地是，由於粉絲羣體以女性為主，男男CP更成為整個東亞娛樂圈的大勢。

而在戲劇方面，也有同樣的情況。同樣也藉助平台之勢讓這些社羣更蓬勃，過去大家喜歡一部劇最多買DVD收藏，但現在網友會從戲劇嗑到真人，在劇外看兩位演員的互動找糖點，這一方面可以增加戲劇的熱度，一方面也可以宣傳演員，許多戲劇宣傳便藉這些粉絲之力得到免費的行銷。更別提本身就是主打真人CP的戀愛綜藝，「喜歡看兩個人談戀愛，喜歡這兩個人的互動」，粉絲們為了自己喜歡的CP免費產出故事影片，是免費的宣傳更形成龐大的商機。

過去大家對於明星藝人戀愛結婚的八卦喜歡品頭論足但都是「被動」的接受媒體餵養的資訊。但是現在社羣平台蓬勃發展，百度貼吧、微博的CP超話等助長這種嗑CP的風氣。而網友們的蓬勃創作力似乎不甘於被侷限於娛樂圈「推銷」的CP。開始有了「拉郎」配對，將兩個毫不相干的人湊在一起製作影片，透過厲害的剪輯藝術製造出一個個唯美的愛情故事。

「拉郎」這其實也是從日本動漫衍伸出來的文化，一開始針對地都是虛擬的對象，例如先前B站統計最受人歡迎的拉郎配對是佛地魔和林黛玉，此外根據Ｂ站統計，真人部分最常被拉郎配的則是藝人賈玲，有人甚至產出賈玲跟韓國藝人Gdragon的配對影片。可以看出當代網友的創意以及剪輯、配樂、敍事的產出能力，更可以看出社羣時代觀眾口味的多元。

不過，嗑CP有些人是為了娛樂消遣，但也有許多人嗑着嗑着就有了真感情。而在圈層化的社會里，微博超話、百度貼吧、微信羣等都讓助長這些嗑CP的風氣，一張圖片、一段影片，甚至發佈微博的時間、湯匙的倒影都可以讓許多網友「腦補」出3,000字的文章或產出一個短影片或長電影，在「同好」的讚賞下更持續創作，甚至開始相信「這是真的」。

嗑CP的網友們更有一句流傳甚廣的話：「我可以永遠單身，但是我的cp必須結婚」許多人將自己的情感需求投射到明星藝人、動漫角色，在現實中可能坑坑疤疤並不完美的愛情，在網路世界中充滿了可能性；而在自己身上的愛情無法實現又或者害怕受傷，但將希望寄於他者似乎就可以「無痛戀愛」。

嗑CP與情感投射

日前中國大陸民政部公佈2018年的數據，指出大陸的單身人口突破兩億，戀愛和結婚的人少了，嗑CP的人卻多了。許多嗑CP的網友提到，自己談戀愛需要成本還會面臨心碎、還要面對現實經濟層面等考量，但看別人談戀愛不用成本就可以獲得開心。

陳曉和趙麗穎因《陸貞傳奇》傳出緋聞，也是許多網友都喜愛的CP。（微博@《陸貞傳奇》）

趙麗穎與馮紹峰離婚消息一出，也有網友打趣提到「他倆談戀愛，你單身；他倆結婚，你單身；他倆生孩子，你還是單身。」似乎也可以用來描繪部分網友對比經營自己的戀愛，花費大量時間精力投入在「觀察」別人戀愛、「幻想」別人戀愛以及為此產出許多作品的情況。

有分析指出，嗑的CP的相處方式也是自己夢想的戀愛模式，而且可以代入兩方，幻想自己成為當事者；又或者不帶入，只欣賞兩人的相處模式，可以成為參與者；而若產製相關的CP作品，更可以成為創作者。因此即使「嗑的CP是假的，自己的感情也是真的。」而有時這樣的情感被娛樂圈加以運用放大，成為更巨大的網路力量，「萬物皆可嗑」以及對明星藝人的戀情高度關注、抽絲剝繭探究或創作自己版本的故事，遂成為一種流行文化和社會現象。