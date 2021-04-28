內地封殺奧斯卡最佳導演趙婷　亂扣「辱華」帽子非自信表現

撰文： 余一竹 最後更新日期： 2021-04-28 14:45

日前，出生於北京的華人女導演趙婷憑藉電影《浪跡天地》（Nomadland）獲得了奧斯卡最佳導演獎和最佳影片，成為首位獲此殊榮的非白人女性。獲獎消息宣佈時，中國社交媒體上湧現了很多祝賀信息。但不過半日幾乎所有帖子都被刪除了。官方媒體對於該獎項也沒有任何報道。

在獲得奧斯卡最佳導演獎之前，趙婷執導的《浪跡天地》已經分別於2020年9月獲得威尼斯電影節最高榮譽金獅獎，2021年2月獲得金球獎最佳劇情片、最佳導演。這兩項榮譽均是創造歷史。當時趙婷的繼母、中國知名藝人宋丹丹公開稱讚趙婷「會激勵無數中國的孩子們」。那時中國輿論普遍稱讚趙婷，媒體多有報道，將她視為「中國驕傲」，是「為國爭光」的典範。

然而，好景不長，隨着中國網民挖出她過去的所謂「辱華」言論後，中國媒體和網絡監管部門限制了對她的報道，連原計劃4月23日在中國上映的《浪跡天地》也被撤檔。今次中國官方對趙婷和《浪跡天地》的報道限制，據傳與此相關。據《華爾街日報》引述兩位中國官方媒體記者的消息稱，他們接到宣傳部門的指令，不得報道趙婷獲獎的消息，因為「之前的輿論」。

2021年4月25日，趙婷在洛杉磯出席奧斯卡頒獎禮。 (AP)

所謂「辱華」言論主要是指趙婷2013年接受美國《電影人》(Filmmaker)雜誌採訪時曾説：「我在中國長大，那是個遍地謊言的國家。我小時候得到的信息，後來發現都是假的，並讓我變得很叛逆。」 在另一次採訪中，一家澳洲媒體引用趙婷的話説：「終究美國如今是我的國家。」該媒體後來更正，趙婷當時説的是「終究美國不是我的國家」，但這句話仍惹惱了很多中國網絡上的民族主義者。

但是，從趙婷説的原話語境中可知，她只是在追述自己為何選擇到西方學習政治學的心路歷程，她説，「這與自己十幾歲時（teenage）在中國的成長經歷有關，那裏到處是謊言，感覺就好像自己永遠無法從中走出去。我能得到的很多信息都是不正確的，這讓我對自己的家庭和自己的背景充滿了叛逆情緒。後來我去了英國，又開始重新學習自己國家的歷史。學習政治學是我搞清楚什麼是真實的一種方式。用信息武裝自己，然後再挑戰它（信息本身）。」

這段描述是很多人在成長中都會經歷的一個過程，並不侷限某一個國家或社會，這種程度的反思和自我審視，不過是人生成長中獲取自我意識的一個經歷。

畢竟，任何社會的多數人，包括今天中國那些挖出趙婷所謂「辱華」言論的網民，難免在生活中或與他人對話中，都可能會有對現實、對政府、對國家一些牢騷。但能僅僅因為他們説出這些牢騷甚至偏激言論，就上綱上線到「辱華」程度嗎？倘若如此，誰還敢公開説話？

現在中國社交網絡上不太容易搜到與趙婷獲獎相關的信息，引起了很多用户的不滿，在他們看來，這種程度的批評都無法容忍，是心胸太過狹窄的表現，更與所謂的「大國自信」不相匹配。一個持續崛起、日漸開放的中國是不可能、也不應該對幾句偏激的言論草木皆兵。否則的話，既損害自身形象，又只會將完全可以團結的對象推倒對立面。

而有些人則直接指出，不能因為有人説過一些批評言論、甚至未必客觀的偏激之語，都給扣上 「辱華」的帽子。近年來，過激的民粹的愛國主義思維和情緒，在這幾年中國網絡上和社會輿論中氾濫成災，理應引起中國各界警惕。