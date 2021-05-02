「鄭爽日賺208萬」引兩岸共鳴　批判貧富懸殊成最大共識

撰文： 衛木槿 最後更新日期： 2021-05-03 12:54

「五一勞動節」將至，近期兩個與勞動相關的新聞在大陸造成話題。一是中國大陸女星鄭爽遭前男友爆料，直指鄭爽通過陰陽合同在影視劇《倩女幽魂》中獲得收入人民幣1.6億元，按77個工作日計算，日薪超過208萬元。其中引起爭議的是，該金額違反大陸廣電總局的「限薪令」，其規定演員片酬不能超過5,000萬元人民幣，此外，也懷疑鄭爽可能存在偷漏稅行為。

北京衞視的系列紀錄片《我為羣眾辦實事之局處長走流程》中，北京市人社局勞動關係處副處長王林體驗了一天外賣小哥的生活。（微博@北京衞視）

與此同時，北京衞視於4月28日播出系列紀錄片《我為羣眾辦實事之局處長走流程》，片中，北京市人社局勞動關係處副處長王林體驗了一天在美團平台下接單送外賣的生活，在工作過程遭逢堵車、趕時間、怕被送晚而被扣60%薪酬，12小時後，王林完成5單，總計獲得快遞費41元。讓這位官員不由得感嘆「真的太不容易了，我覺得很委屈。我今天跑了那麼長時間，就掙這麼點錢，離我的100塊錢的目標差那麼多。」

同樣是營生，但鄭爽的日薪208萬與王林體驗的外賣小哥41元差距極大，這樣的對比引發諸多網友感嘆不同人生差距，有陸網友直嘆「小爽一秒鐘比這還多呢。」事實上，這是中國大陸快速發展背後，正在衍生的社會結構性問題，貧富差距正在擴大。而這樣的差距對於台灣社會而言，也是深有所感、心有慼慼焉。

對大陸而言，在現代化與都市化的進程中雖然享受到發展果實，但不可諱言，由此衍生而出的問題也正在增長。以衡量所得分配不均的吉尼係數來看，大陸自2008年數值下滑，但到2015年後又逐步上升，至2018年達到階段高點0.468。從初步數據來看，可略推估所得分配已是大陸社會的重大議題之一。

中國大陸自2015年吉尼係數逐步上升。圖為2008年至2019年中國大陸吉尼係數。（黃雅慧/多維新聞）

因為富者恆富、貧者越貧的現象正在產生，這相對會擠壓到中等收入羣體的擴張。所以除了從數據上顯示分配不均的隱憂外，大多數處於中等收入的青年族羣也認為長期下來，一切都不過是自我消耗，看不到發展前景，因此」內捲化」 （involution）也成為十分熱門的話題，而這種狀態對中共」建成小康社會」、維持乃至於繼續進步都會是嚴峻的挑戰。

而對台灣來説，相對於大陸則較早進入發展症候羣，對於分配不均感受更深刻。根據台灣主計總處公佈2019年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣49.8萬元、平均每月約4萬初，總計受僱員工數為796.7萬人，有半數受僱員工、約398萬人年薪連50萬元都不到。

另外，從行業別更能體現出差距。比如高薪族羣有電力及燃氣供應業112.4萬元，金融及保險業94.8萬元，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業70.4萬元，醫療保健業64.5萬元。其他如服務業、住宿餐飲與教育等均未達40萬元。而以佔台灣就業人口六成的服務業青年自然對於貧富差距、「M型化社會」（指窮人跟富人變多，中間階層凹陷）同樣十分有感。

根據台灣主計總處數據，台灣約有398萬人年薪連50萬元都不到，因為大部分從事服務業的年輕人薪資低。圖為2019年台灣各行業薪資中位數。（黃雅慧/多維新聞）

那麼，要如何弭平這樣的差距，並重新進行資源分配？其實關鍵仍在於政府的治理能力。以大陸而言，雖然一面力求發展，但同時也注意到弱化的中等收入階層對促進經濟主旋律的」內循環」不利，因為中等收入階層會是提升消費力最主要的羣體，因此官方試圖讓整體市場發展變的公平，近期官方從壟斷行業下手就是信號。

一個顯著的案例便是針對電商平台進行整改，除了「國進民退」爭議，中共對阿里的嚴查與懲處放在促進市場公平的維度上來看的話，可以解讀為減少壟斷、讓資源與利益能不被單一勢力挾持，阻止市場的不合理分配，進而促進收入的公平。

而民進黨政府也被年輕人寄予厚望能解決資源分配不均的問題，特別是處理低薪、高房價問題。近期蔡英文政府雖針對高房價提出一些舉措，包括台灣央行從信用管制下手限制借貸，財政部也提出房地合一稅，但這似乎讓台灣青年無感。因為這些舉措能管制的有限，台灣官方不敢動到利益團體的乳酪，比如對企業、地主或建商加稅，或是改變長期為求經濟發展而往資方傾斜的政策，這些才是青年最在意的問題。

總之，兩岸都在發展的路上前進並承受痛楚，所得差距問題成為兩岸青年的共感。儘管存在着類似的問題，但兩岸是以不同的治理態度與模式應對，未來會產生如何的社會樣貌，值得持續觀察。