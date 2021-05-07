由赴台灣賣淫到「投奔自由」　大陸偷渡客面臨3種結局

撰文： 李富茂 最後更新日期： 2021-05-07 18:30

5月2日，一位自稱來自中國大陸福建的男子於台灣台中港西碼頭被發現。據台媒《聯合報》報道，這位周姓陸籍男子因「嚮往台灣民主自由」，自4月30日上午，乘着加掛舷外機動力的橡皮艇從福建出發，經海峽中線來到台中港口企圖「偷渡」登島，後因飢腸轆轆向岸上人員求救，才被民眾舉發，並由警方帶回偵訊。

台中港務警察總隊表示，4月30日深夜查獲一名聲稱投奔自由，駕橡皮艇從中國大陸福建赴台的周姓男子，全案依違反國安法等移送偵辦。（中央社）

這位偷渡者自稱從福建到台灣要投奔自由，他聲稱在大陸沒有犯案，不是通緝犯，只是嚮往台灣的民主自由。不過，對於僅用橡皮艇就能隻身橫跨台灣海峽的説法，台灣警方皆表示，一切仍在查證中。至於周男目前則被留置在海巡留置所，可能會依台灣規定提起公訴，並面臨刑罰。

在過去，台灣社會時常耳聞中國大陸民眾會以「偷渡」的方式潛入，最主因在於當時中國大陸的社會與經濟發展不穩定，才有了移民理論老生常談的「推力」與「拉力」誘因現象。但隨着中國大陸改革開放後，經濟逐步走上軌道，甚至還從全球工廠搖身一變成全球市場，若説大陸民眾為嚮往美好的生活，大費周章使用偷渡的方式抵台，反倒令人質疑偷渡者的真實動機。

根據台灣官方提供數據顯示，中國大陸民眾偷渡至台灣的人數在2003年突破千人大關，為歷年高峯。至於當年大陸偷渡人數何以攀高，台灣官方的解釋是偷渡客多為大陸女子被人蛇集團引介，並運用非法管道抵台從事色情行業，像是2003年就有高達九成的大陸偷渡客赴台是為了賣淫、從事色情行業，並非「嚮往自由」。

但隨着中國大陸社會經濟結構鉅變、以及兩岸交流管道日益多元頻繁，所謂的大陸「偷渡客」逐漸式微，根據台灣移民官員的説法，大陸偷渡來台的人數近年不斷減少，近五年來，每年更不到十人，反倒是東南亞地區「偷渡」的情況越來越猖獗。

再回到這回大陸偷渡客的動機，事實上，不只有周男，包括去（2020）年就在兩周內發生三名大陸民眾以自制器具偷渡抵達金門。他們與前陣子遭台灣政府遣返的「大陸異議人士」温起鋒被問及為何偷渡來台時，一致回答「投奔自由」。

然而，根據台灣官方處理大陸偷渡客的作法，大致分為三種，一般服完刑期結束後，會在慈善團體「紅十字會」的見證下，依1990年兩岸簽訂的《金門協議》，基於人道原則遣返中國大陸；其次，以「收容替代」身分讓其在台灣生活（但有限制，例如必須定期到移民署報到）；最後，則是以「政治庇護」的方式在台定居，但如若是「非法偷渡」抵台，恐影響申請庇護程序。但由於後兩者作法礙於兩岸特殊關係與局勢，以及台灣「難民法」的不足，鮮少有大陸偷渡客符合條件長期定居台灣。也因此，多數的大陸偷渡客基本在服完該有刑期，就會按照第一項作法送返中國大陸。