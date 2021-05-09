「主張統一何罪之有？」　盤點5大「親中」台灣名嘴

撰文： 張智琦 最後更新日期： 2021-05-09 21:30

近年，許多台灣「親中」的名嘴們活躍於兩岸的電視節目和網路，成為網民關注和討論的對象。在中國大陸，他們有着大批擁簇支持的粉絲，在台灣，除了少部分認同其言論為其點讚的統派，更多時候他們則被貼上「中共同路人」的標籤，甚至不時遭親綠媒體嘲諷攻擊，而難以成為社會上的主流聲音。這些台灣親中名嘴有誰呢？

「夜問統派」黃智賢

黃智賢或許是兩岸目前最火紅的名嘴，她從2016年開始在中天電視台主持《夜問打權》，因在節目中宣揚「一國兩制和平統一」，中天電視高層迫於壓力要求黃智賢停播，《夜問打權》於是在2019年6月28日走入歷史。之後，黃智賢在中國大陸錄製新節目《黃智賢聊》，並製播YouTube節目《夜問》。

台灣親中名嘴黃智賢在「夜問」節目上批評G7集團打壓中國。（YouTube@黃智賢夜問）

黃智賢也持續在微博、Facebook發文，且評論話題都緊跟時事，吸引數以十萬計的網民追蹤。近期她還親自走訪新疆，並帶來新疆棉花田、工廠、清真寺的一手資訊和照片，提供不同於西方指控的新疆現況。針對G7外長公報稱中國是「霸凌者」，她也回批「笑死人。一羣侵略者，殖民者，説中國霸凌別人。」她張口直言的辛辣風格，在台灣也引起許多討論和爭議。

有趣的是，黃智賢出身「深綠家庭」，哥哥黃偉哲是民進黨籍台南市長，堂弟黃重諺為蔡英文辦公室主任，她自己卻是家族中「離經叛道」的統派。

「以武逼統」邱毅

邱毅曾任新黨、親民黨、國民黨立委，也是台灣的資深「爆料」名嘴，但他近年為兩岸民眾所知，則多跟他的「武統論」有關。2020年，他因為在大陸媒體上發表「以武逼統」、「武統就是斬首」等激進言論，遭到藍綠陣營同時撻伐。

近來他又在陸媒直播節目和臉書大談武統四個模式，分別是中國大陸「以戰機船艦包圍台灣」、「定點清除的斬首行動」、「攻擊癱瘓重要關鍵據點」、「拿下東沙太平或澎湖等離島」等方式逼和，他並判斷武統落實的時間點不會太久。

台灣親中名嘴邱毅在「邱毅説」節目上發表武統言論。（YouTube@HKEECCO）

這樣的言論固然能博得眼球，但在台灣基本上沒有任何市場，反而增添台灣民眾對北京統一的抗拒和反感。

「台軍是紙老虎」賴岳謙

賴岳謙是實踐大學教授、台灣政治大學外交學系兼任副教授，曾任親民黨發言人，近來則經常出席台灣的政論節目，也時常成為大陸央視的「海峽兩岸」等節目的座上賓。他日前在趙少康主持的節目上，就新疆議題舌戰台灣其他名嘴，聲稱不存在所謂「強制勞動」，要求名嘴「不要跟風了」。

最近一段時間他也有一些較為劍走偏鋒的發言，例如他今（2021）年3月在央視上發表「大陸只需『圍而不戰』，台灣就會崩潰」，4月又在央視稱「台灣的軍隊根本就是紙老虎」等等，賴嶽謙的此番言論也遭到親綠媒體圍剿。另外，李敖的兒子李戡近日也在Facebook發文批評，賴岳謙、邱毅等人近年的「促統」言論都和多年前他們將中共視為敵人的立場不同，質疑他們是「假統派」，加深兩岸的誤解。

台灣親中名嘴賴岳謙在央視受訪時批「台灣軍隊是紙老虎，無能打仗」，遭台灣網友擷取圍剿。（YouTube@國會調查兵團）

「央視學者」游梓翔

游梓翔也是近年較活躍於兩岸電視節目的名嘴，他是世新大學口語傳播暨社羣媒體系教授，曾出任馬英九台北市長競選總部發言人、連戰宋楚瑜全國競選總部發言人、馬英九主政時的台北市政府新聞處處長及台北市政府發言人、洪秀柱參選總統前期的競選總部發言人等職，和國民黨關係較親密。

游梓翔在兩岸問題上的言論基本上較為「温和」，主張兩岸應該和平交流、避免戰爭，也批評台獨，不過因為常上央視，也被綠媒和一些台獨網友盯上，批評游梓翔「唱衰」台灣無法抵抗大陸的武統，是沒有骨頭的「統派學者」等等，他的言論在兩岸引起完全不同的反應和觀感。

台灣親中名嘴游梓翔5月接受央視「海峽兩岸」連線對談。（YouTube@CCTV中文國際）

「統一何罪」王炳忠

新黨青年王炳忠在兩岸是非常知名的統派政治人物，在台灣他更因為講話模仿「字正腔圓」的北京腔而自帶「喜感」，加上統一旗幟鮮明，其言行經常受到台灣媒體和網民的調侃和熱議。由於他過去經常上台灣和大陸的政論節目，且自己也經營網路節目評論時政，可以説也是半個媒體名嘴。

自從王炳忠2018年被控「共諜」，遭台灣檢方起訴、限制出境後，王炳忠在兩岸的活動轉趨低調，但仍持續在網路議論時事，例如2020年李登輝去世，王炳忠在Facebook上發文稱李登輝「終於死了」，批評其讓台灣錯失主導兩岸和平統一的最佳時機，其用詞隨即遭到民進黨立委和親綠網軍的大舉撻伐。

台灣親中名嘴王炳忠（右）在台灣政論節目和民進黨立委範雲針鋒相對。（YouTube@鄉民大會）

日前王炳忠「共諜」案一審判決出爐，王炳忠等五人均「無罪」，王炳忠聆訊後表示，「主張統一何罪之有？」希望新黨追求和平統一的路線，不要再被公權力打壓。但是台檢方已經表示將繼續上訴。

總的來説，近年活躍兩岸的台灣親中名嘴，在大陸雖有為數不少的支持羣眾，但是在台灣仍顯得十分邊緣，他們在大陸之所以火紅，可能是因為其設定的閲聽眾本來就是大陸民眾，論調也符合大陸民眾的胃口，但對台灣人而言就顯得隔閡、難以接受。不過，撇除激進的「武統論」，類似親中名嘴的出現，對台灣的言論市場是否會產生微妙影響，仍值得繼續觀察。