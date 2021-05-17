台灣疫情｜外購疫苗入手無期　美國會否對台「投桃報李」？

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-05-17 20:00

台灣疫情大爆發，民進黨政府近日更面臨不斷加大的政治壓力，尋找疫苗來源搖身一變成為重點施政方向。 民進黨政府已經在2021年5月3日坦承，直購BNT疫苗已經「幾乎沒辦法再延續」；至於另一款莫德納（Moderna）疫苗，台灣駐美代表蕭美琴則表示，原先台灣與藥廠洽購的疫苗預計6月可以開始送交，「現在的目標是努力爭取讓莫德納疫苗務必能如期到貨」。

美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen，右）與蔡英文（左）出席資安大會（吳逸驊／多維新聞）

此外，由世衞組織（WHO）籌組的COVAX疫苗分配平台，第二批運至台灣的AZ疫苗原先預計6月15日到貨也已泡湯，再加上供應疫苗原料的主產地印度疫情仍未結束，COVAX機制何時能讓台灣再取得疫苗仍是茫茫。從各項既有管道來看，至少在6月前台灣都很難再獲取疫苗，而且就算到了6月，各項機制也不見得能「準時」出貨給台灣。

與此同時，歐美各國囤積疫苗的數字也被陸續揭露，例如美媒《彭博社》（Bloomberg）近日報道，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，美國有超過2,700萬劑未使用的莫德納疫苗，和3,500萬劑輝瑞（BNT）疫苗。中共外交部發言人華春瑩在5月14日的記者會上更指責美國僅3億人口，卻囤積26億支新冠疫苗。顯然，美國的疫苗情況是足以幫助其他地區的，就連台灣的綠媒自由時報旗下自由財經網都以「好想買！」為標題，毫不掩飾對美國疫苗的渴望。

那麼，問題就來了，美國是否有將囤積疫苗撥用給台灣的義務？若從美國疫情爆發以來、台灣對美國的慷慨解囊來看，美國確實不應坐視台灣人乾等疫苗。早在2020年3月18日台美即發表防疫聯合聲明，台灣每周提供美國10萬片口罩，美國則為台灣保留30萬件防護衣原料，此外台灣在三波口罩外交中，共捐贈了500餘萬片口罩給美國。當時對於質疑台灣不對等的付出聲浪，台衞福部長陳時中稱，若美國發展出疫苗、快篩或藥物，那麼台灣便能借此搶得先機，可能名列配給的「優先名單」。

2020年8月時任美國衞生部長阿扎（Alex Azar II）訪台時，台美還進一步簽訂了「醫衞合作瞭解備忘錄」，即使是美國政府換屆，也都有拜登（Joe Biden）摯友陶德（Chris Dodd）率團訪台、新任國務卿布林肯（Antony Blinken）也發出聲明挺台參加世衞大會（WHA），台美友好固若磐石的印象持續被滋養著。

但是，台灣疫情延燒到現在，陳時中當初所謂台灣名列美國疫苗「優先名單」未見實現，囤有大量疫苗的美國乃至於其他曾受台灣幫助的歐洲國家仍然保持緘默，而整日投書各國媒體盛讚台灣民主防疫模式的台灣外交官們，現在應當加把勁作幕後遊說，以期可以盡速購入充足疫苗。