新冠疫苗｜北京接種覆蓋率近7成半　滬深廣等城市緊隨其後

撰文： 朱加樟 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-25 17:20

《香港01》於4月初曾經比較香港及內地「北上廣深」四大一線城市的疫苗接種數據，顯示香港的接種進度最慢，不僅遭北京大幅度拋離，也落後於鄰近的深圳。 一個多月後，究竟香港的接種進度與內地大城市及澳門相比又如何呢？近月開始為民眾接種疫苗的台灣情況又如何呢？

據香港政府疫苗接種計劃網站25日的數據，港府已為市民接種約2,175,000劑疫苗。其中1,267,462人已接種第一劑疫苗，907,538人已接種第二劑疫苗，已接種第一劑疫苗的人口為19.3% 。

目前香港政府為市民接種的新冠疫苗均為兩針的款式，分別為科興疫苗及復必泰疫苗；而內地政府為市民接種的疫苗則有五款，包括單針的腺病毒載體疫苗、兩針的滅活疫苗及三針的重組亞單位疫苗；澳門提供的疫苗均為兩針的款式，包括復必泰疫苗、阿斯利康疫苗及國藥中國生物北京的滅活疫苗；而台灣則僅提供阿斯利康疫苗。本文計算各大城市已接種至少一劑疫苗的人數，以及接種總人數佔該城市人口的比例， 以直接比較接種進度。

各地最新疫苗接種數據：

據最新數據，香港的接種進度遭「北上廣深」拋離，卻高於台北不少。（香港01整理）

據香港01整理，北京有逾1600萬人至少已接種第一劑疫苗，佔人口高達74.1%，不僅遠遠拋離香港，也遠高於上海、廣州、深圳等地。

上海的接種總人數佔人口比例近五成，有約1200萬人至少已接種第一劑疫苗；而廣州和深圳的數字相近，接種總人數佔人口比例均為四成左右，均有700多萬人至少已接種第一劑疫苗。

澳門方面，截至5月24日下午4時，澳門累計已接種新冠疫苗劑數為151,389劑，已接種人數共有95,212人。澳門衛生局局長羅奕龍指出，目前澳門新冠疫苗接種率僅佔總人口的13.7%，遠未達到免疫屏障理想狀態。

台灣方面，台北的接種總人數僅佔人口2.0%，僅有5萬多人至少已接種第一劑疫苗。

近日廣州再次出現本土病例後，當地民眾接種新冠疫苗的意願隨之愈發強烈，多個地區的接種站點提前接種完畢，暫停接種一天。（微博＠94Sehun吶）

3月底疫苗接種數據：

在3月底，香港在接種總人數佔人口比例上與廣州相近，均為6%左右，不過近日香港已遭廣州拋離。圖為3月底的疫苗接種數據。（香港01整理）

對比3月底的疫苗接種數據，香港接種總人數佔人口比例由6.1%升至19.3%，增加了13.2個百分點。不過當時在接種總人數佔人口比例上與香港相近的廣州（6.7%），近日數字已升至近四成，大幅增加了33.2個百分點，增加幅度拋離香港。

在接種總人數佔人口比例上，其他內地大城市也有大幅度的增加，同樣拋離香港，其中北京增加了35.4個百分點，上海增加了38.1個百分點，深圳則增加了30.7個百分點。