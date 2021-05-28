大陸「大煉芯」淪一場空　台灣晶片商如何抓住天賜良機？

撰文： 蘇洛夫 最後更新日期： 2021-05-28 19:00

自2018年美國前總統特朗普（Donald Trump）對中國大陸發動關稅戰以來，台商對中國大陸的總體投資額就出現了較大的滑坡，2018年尚有約85億美元，2019年滑落至約42億美元，2020年則約為59億美元。 美國從關稅戰一路升級至貿易戰，至今日成為科技戰，並且對中國大陸實施先進晶片的斷供，台灣作為世界上晶片產量最大的地區，自然難以置身事外，原有對中國公司供貨晶片的台企擔心被美國「開刀」，紛紛檢視自己的供應鏈是否符合美國的法規，以避免之前曾出現過的天津飛騰事件降臨到自身。

美中貿易兩國的貿易衝突，一路從關稅戰升級到貿易戰、科技戰，夾在其中的台灣難以置身事外。（VCG）

台企在中國大陸還有什麼機會？

與此同時，中國大陸亦在加強自身的晶片供應鏈，在2020年，除了中芯國際火速過會回A外，各地也冒出不少轉行做晶片、搞半導體的，掀起一股「大煉芯」，但是這些企業多半水分不少，例如聲稱取得了艾司摩爾（ASML）極紫外線（EUV）光刻機，並且聘請台積電老將蔣尚義擔任CEO的「武漢弘芯」，就爆出了將光刻機抵押給銀行，空手套白狼割了武漢市政府韭菜的事件，而同一批人還爆出在山東省成立了「濟南泉芯」，用類似的套路再來一次空手套白狼，這兩起事件無疑對中國大陸的半導體自主大業造成了傷害。

武漢弘芯號稱取得艾司摩爾的EUV光刻機，並聘請了蔣尚義為CEO，一度被看作是中國半導體產業的新希望，但最後卻是爛尾收場。（武漢弘芯官網）

對於中國大陸來説，在晶片製造這個領域短時間內還是離不開台灣。而對台企來説，儘管在中國大陸法規日益完善的情況下增加了不少投資及營運成本，美中兩國的衝突升温也讓不少台企對中國大陸採取避險行為，將部份的產業鏈轉移至其他國家。但是總體來説，中國大陸民眾的消費能力增加，仍是台企不願放棄的市場；中國大陸的人力素質提昇，基礎設施完善，令台企難以將產業鏈完全移出中國大陸；並且在大陸的資本實力逐漸強化的情況下，也不少台企謀求在A股掛牌。

富貴險中求 台海兩地都掛牌的力晶科技

利字旁有一把刀，當然也有一些台企「藝高人膽大」，在台灣政府逐漸將「紅色供應鏈」視作威脅的情況下，反而反其道而行，主動打入「紅色供應鏈」尋求機會，並且在兩岸的股票市場都有掛牌，兩岸的錢都賺。此前力晶科技麾下的力晶積成電子製造股份有限公司（力積電），在台灣苗栗縣銅鑼鄉，舉行由蔡英文剪綵的晶圓代工廠動土典禮，預計要在今（2021）年的9月至10月左右在台股市場上市；而在近日，力晶科技在2015年與合肥市政府合資的晶圓代工企業，合肥晶合集成電路公司（晶合集成）向上交所提交了招股申請書，打算在科創板上市。

力晶科技麾下的力積電將在台灣苗栗縣銅鑼鄉建設晶圓代工廠，蔡英文出席了該項目的動土典禮。（台灣總統府提供）

晶合集成此次上市打算募資120億人民幣（摺合522億新台幣），用以在合肥新站高新技術產業開發區建設新的12吋晶圓代工廠，該公司目前已具備150奈米至90奈米制程的技術，而這座新的晶圓廠將進行55奈米制程的產品研發，主要用於液晶面板、手機及消費電子產品等領域。

而截至招股書籤署日止，晶合集成的前三大股東為合肥建投（31.14%）、力晶科技（27.44%）、合肥芯屏（21.85%），並且也得到了美的集團的投資。而晶合集成是中國大陸次於中芯國際、華虹半導體，第三大的晶圓代工企業。

合肥模式：中國最牛風投機構

中國大陸生產白色家電的一線基地，主要集中在山東省青海市與廣東省佛山市，而位於安徽省的合肥市則只是二線的白色家電生產基地，其產品主要以在中國大陸內銷為主，但是合肥市政府透過一系列激進但又不失審慎有序的戰略投資扭轉了局面，被中國大陸網民讚譽為「中國最牛風投機構」。

合肥市政府被網民稱作「中國最牛風投機構」。（Wikiwand）

2008年，合肥市引進了京東方的6代面板產線，給當時在一線城市不敵國際企業的京東方打了一針強心劑，京東方的工廠給合肥帶來了大量的就業機會，其面板也不負所望的「為國爭光」，廣泛運用於合肥的智能製造工廠及醫院等，並結合其生產的家電產品中，而其技術完善了合肥的產業鏈，鞏固了合肥市政府下一個賭注的勝算。

2017年，合肥市政府協同兆易創新，合資成立了合肥長鑫，專攻DRAM（動態隨機存取儲存器）的研發生產，這一項目讓合肥市取得了半導體領域投資的成功，也讓中國大陸在一定程度上有了自研自制DRAM的能力。

2020年3月，依靠先前的投資而擁有豐富產業鏈整合經驗的合肥市政府，宣佈投資蔚來汽車，將其從破產邊緣拉回來，吸引其落户合肥，並且之後也成立Neo Park園區（新橋）項目，在蔚來汽車作為主要使用方的情形下，進一步整合其產業鏈，試圖在電動汽車這一領域取得優勢地位，以及推動產業升級。

合肥市政府看似激進的投資並非無的放矢，而是立基於對自身的產業特性有詳細的瞭解，審慎的吸引能夠提昇自家產業鏈的企業進入，對其扶植壯大，這些企業壯大之後除了給合肥市帶來稅收及提昇GDP外，也給合肥是的產業規劃帶來新的機遇，另其擁有足夠的勝算繼續進行下一個戰略投資，並且也整合現有的產業鏈，帶着企業打「總體戰」。

晶合集成為中國大陸境內第三大的晶圓代工企業，僅次於中芯國際及華虹半導體。（晶合集成官網）

而力晶科技與合肥市政府合資的晶合集成，恰好能夠提供當地企業生產所需的晶片，有助於進一步緩解當前的晶片荒，而晶合集成的晶圓廠落地，對中國大陸打造去美化的半導體產業鏈亦有所助益，並且也有助於提昇中國產的半導體設備的使用率，其回饋的數據亦能推動半導體設備產業鏈的發展。

力晶科技的董事長黃崇仁儘管過往有不少爭議，其激進的「炒股」功力也讓股民又愛又恨，但是也展現了「走鋼索」的能耐，在兩岸分頭押注的同時也積極進行資源整合，晶合集成在中國大陸受到官方注目，而力積電也得到蔡英文政府的重視，而企業在兩面風光兩頭賺的同時，也在雙邊都帶動了產業發展，這種藉由將「合肥模式」當作資源條件，來拉動兩岸半導體產業合作的精神，不正是一種互利互惠，應當給兩岸的政府、企業及民眾當作典範的模式嗎。