台灣疫苗掀輿論海嘯　蔡英文會成為下一個朴槿惠嗎？

撰文： 趙慶雲 最後更新日期： 2021-06-01 18:30

台灣疫情燒不停，爭取疫苗成各界最關心問題，但蔡英文政府採購疫苗不力，現在包括郭台銘、張亞中、國民黨各縣市長及宗教團體佛光山都提出申請要自主購買疫苗，不料這樣的善意之舉卻遭到蔡政府重重阻攔，加上蔡政府突然宣佈已和兩家國產疫苗廠簽約，將採購未通過二期試驗的1,000萬劑新冠疫苗，引發民情沸騰，怒批蔡政府「草菅人命」，甚至有「謀財害命」之嫌。

近期全台熱議新冠疫苗問題，由於民進黨採購疫苗進度遠遠落後，台灣民眾接種率僅為約1%，現在各地方政府和民間紛紛自救，各顯神通採買疫苗。除了國民黨南投縣長林明溱喊出已準備好訂金，要和上海復星購買30萬劑輝瑞BNT疫苗（即復必泰疫苗）；鴻海創辦人郭台銘也表示正在和德國原廠洽談，將購買並捐贈500萬劑德國BNT疫苗；佛光山所屬的國際佛光會也表示已和美國強生高層談過，願意購買並捐贈50萬劑嬌生疫苗；孫文學校總校長張亞中則稱已獲得500萬劑德國BNT疫苗和500萬劑國藥滅活疫苗，並在5月31日向衞福部提出申請。

5月26日，蔡英文在臉書發文稱「疫苗的購買，都必須由中央統籌」，遭網友留言罵爆是在阻擋民間引進疫苗。（Facebook@蔡英文）

然而，面對民間湧現的「救火」態勢，民進黨政府卻表現出「異於常人」的反應，先是強調疫苗須由「政府與原廠簽約」及「中央統籌分配」，後來又稱德國BNT疫苗「未通過台灣官方緊急認證」，之後又設下八大關卡，指民間申請採買疫苗需檢送執行計劃書、藥品説明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲等八項資料，並經食藥署審查。然而就在5月30日晚間，疾管署卻突然宣佈重大消息，表示已經和國內藥廠高端、聯亞簽約，將向這兩家藥廠各採購500萬劑新冠疫苗。

問題是，高端和聯亞的國產疫苗，直到現在都還未通過二期試驗、也未有國際認證，不僅效力存疑，最快也要7月才可上路，民進黨政府卻「預下訂單」，同一時間卻對民間引進國際認證的疫苗多所刁難、甚至還對佛光山送出的公文「已讀不回」，種種詭異的做法激怒廣大的台灣民眾，質疑蔡英文政府「草菅人命」，甚至有「勾結」、「圖利」高端和聯亞之嫌，形同是「謀財害命」。

蔡政府宣佈預訂1,000萬劑未通過二期試驗的國產疫苗，遭民眾留言痛批「赤裸裸的官商勾結」、「把人民當白老鼠」。（Yahoo新聞截圖）

在Yahoo新聞、Line新聞、PTT網路論壇、Facebook等各大社交平台，眾多網友已經連日來砲火猛烈，痛罵民進黨和蔡英文政府排拒外國疫苗、強推國產疫苗，直指蔡政府把台灣人民當成「白老鼠」，批這是「赤裸裸的官商勾結」、「寧願拿回扣，也不願進口疫苗救百姓生命」，還有不少2020年大選投給蔡英文的網友表示悔恨，強調「下一次我再投給民進黨就剁手」。連一向被戲稱是「小綠」的時代力量，也發文批評國產疫苗第二期試驗都還未完成，衞福部即簽約採購，要求其對外説明。綠營網軍始祖「卡神」楊蕙如也發文稱，「把疫苗政策重壓在二期才剛開始的國產疫苗，對國人並不公平，而且危險」。

從Google熱門搜尋也可看出，近兩日登上台灣最高熱搜詞皆為「高端疫苗」、「高端股票」等字眼，還有民進黨立委高嘉瑜也登上熱搜榜，因為她在臉書發文呼籲，政府高層應該立刻查清楚並公佈是否有相關人士持有或投資高端股票，才能停止各種流言跟「陰謀論」。儘管此「陰謀論」尚待證實，但台灣網路的主流輿論已經形成蔡英文政府擋外國疫苗、預訂高端疫苗是「官商勾結」的認知，連過往力挺蔡英文的網紅「館長」也附和此論調，認為民進黨藉機「狂賺錢」，質疑「命比較重要，還是股價？」更撂話稱「如果這樣下去，執政黨會先死在2022年地方選舉，甚至延續到2024總統大選！」

世越號事件引起韓國社會的反政府情緒，及後揭發時任總統朴槿惠（右）容許親信崔順實（左）干政，兩人被控多項罪名，前者被判囚20年，後者則判囚18年。（路透社）

觀看目前台灣輿情沸騰的程度，堪稱蔡英文政府連任後最大的信任危機，甚至有網友比喻現在蔡政府的局面猶如台版「世越號」。回顧2014年韓國爆發的世越號沉沒事故，造成304名乘客和船員罹難，其中絕大多數都是檀園高中的學生。當船難發生後，韓國朴槿惠政府應對不力，延誤黃金救援時機，甚至拒絕民間和外國參與援助，且朴槿惠本人還在事發7小時內不知去向，也引發各種「陰謀論」揣測，有媒體就指她當時「在做整容手術」，還有人稱世越號船難是她主導的「邪教獻祭儀式」云云，各種反政府言論傳得沸沸揚揚，此事件也導致朴槿惠民望大降，成為她後來被罷免下台的一個重要因素。

如今，台灣新冠疫情已造成上百人死亡，蔡英文政府「超前部署」已成笑柄，卻仍刁難民間引進國外疫苗的努力，致使「官商勾結」論滿天飛，認定蔡英文對深陷疫情的人民「見死不救」的聲音也越來越大，如果蔡英文再不正視海嘯般的民怨怒吼，或恐成為下一個朴槿惠。