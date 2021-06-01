撰文： 張鈞凱 最後更新日期： 2021-06-01 15:55

台灣新冠肺炎疫情在上周四（5月27日）攀新高，單日本土新增確診人數不算校正回歸401宗，累計本土確診個案突破5,000宗。在疫情衝擊之下，台灣民眾最為在意的，莫過於何時能注射疫苗？近期入台的41萬劑阿斯利康疫苗，第一波配送15萬劑提供給醫護與防疫人員使用；而台灣總統蔡英文稱目前已購買近3,000萬劑的外購與自製疫苗，在真正開放給民眾施打之前，社會依舊惶恐不安。

在目前的疫苗窘境下，台灣地方首長展開自救行動，如同台北市長柯文哲所言，等不到疫苗究竟何時來的答案，那麼就只能「自謀生路」。

此前金門縣長楊鎮浯便籲請台灣中央開放透過中國大陸自購經國際認可的疫苗，南投縣長林明溱更直接開了「第一槍」，表示已與上海復星公司聯繫，將以2,500萬元新台幣預備金購買其代理、德國BioNTech生產的疫苗（中文商品名為「復必泰」，台灣稱「BNT疫苗」），並已發函給中央流行疫情指揮中心建請同意開放。此外，也傳出台灣鴻海集團創辦人郭台銘有意購買1,000萬劑復必泰疫苗；其幕僚劉宥彤表示，是想「為台灣盡一份心力，希望民眾有機會可以提早接種疫苗」。

王定宇稱復必泰疫苗「品質不佳港人都不打」。（吳逸驊攝）

綠營立委之夢 台灣官員之怒

在兩岸官方對於疫苗進行攻防戰的脈絡下，上海復星所代理的復必泰疫苗在台灣重新成為熱議話題，眾人聚焦該疫苗到底是不是「中國疫苗」。在蔡英文就職五周年的5月20日當天，便有台灣媒體人在Facebook發文，稱上海要賣給台灣的復必泰疫苗，是即將要過期銷毀的庫存，並以hashtag的方式批評上海復星「裝成」幫台灣的忙。

此外，民進黨立委王定宇於5月22日更把香港拖下水，指他「夢見」德國BioNTech與美國輝瑞合作的復必泰疫苗，其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，稱台灣如果買了，就會讓這批疫苗「報廢變暴利」，批評購買復必泰疫苗的聲音是「國台辦、藍紅政客」等作祟。

復星醫藥5月4日將BioNTech製造、Baxter廠房封裝的新一批約74萬劑復必泰疫苗付運抵港。（資料圖片／政府新聞處）

但《香港01》調查後發現，最新抵港的復必泰疫苗有效期至今年9月，且截至5月23日，香港已接種了121.34萬劑復必泰疫苗，高於科興疫苗的93.32萬劑；更重要的是，抵港的所有疫苗均是德國製造及完成封裝，並非王定宇所說「中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產」。

可是，報道提出的事實並未煞停關於復必泰疫苗產地的紛爭，相關爭論反而在台灣內部政治鬥爭格局下愈演愈烈。當南投縣長宣布要購買上海復星代理的復必泰疫苗之後，親綠媒體《自由時報》直接在標題稱之為「中國疫苗」，並藉「網友」之口質疑「南投人會打嗎」？此番操作令台灣民意陷入兩派，一派認為該疫苗就是德國產製，只是大陸公司代理；另一派則堅信該疫苗是中國產製或在大陸分裝，有「加工」之虞。

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《德國疫苗變「中國」疫苗 泛政治化成台灣防疫硬傷》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

267期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】保釣運動50年 香港人還愛國嗎？

死因庭案件積壓 法院行政宜改革

【治港新勢力．三】泛民低潮期： 蓄力調整還是「自然流失」？

由汽車蔓延至手機、電腦、家電 全球晶片荒的沉痛教訓

搶電視觀眾爭奪話語權 沙特土耳其掀中東「劇」鬥