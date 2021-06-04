六四32｜接不了「愛國」火炬　台灣早有自己的「六四故事」

撰文： 黃梁 最後更新日期： 2021-06-04 21:30

六四事件32周年，香港六四維園燭光晚會連續第二年，被警方以疫情為由發反對通知書而無法舉辦。台灣面對突如其來的疫情升温與防疫壓力，同樣將原本每年於台北自由廣場的集會取消，改為設置「微型悼念庭」供民眾獻花，並於網絡舉辦「人權照亮民主 同行抵抗極權」的在線晚會。儘管台港今年都無法紀念六四，但顯而易見的，六四對兩地已具備截然不同的意涵。

由於香港無法舉辦紀念活動，台灣的六四主辦單位大有接過火炬，在台灣延續「六四紀念精神」之意，也邀請了流亡學者吳仁華、吾爾開希等老面孔共同參與悼念。然而，若組織香港維園集會的支聯會全名為「香港市民支持愛國民主運動聯合會」，那台灣是否足以接過「愛國民主運動」這個不可承受之重？

六四事件32年，蔡英文表示，相信所有以自由民主為傲的台灣人，永遠不會忘記歷史上的這一天，會更緊緊堅守信念，不因風雨而動搖。（Facebook@蔡英文）

台港都曾是「六四事件」的「參與者」，港人在當時曾熱切投入學運、營救民運人士；台灣則於六四當晚聚集在彼時的中正紀念堂（現已改為自由廣場），屏氣凝息聽着廣播，為海峽彼端同胞的命運感到心急，為血濃於水的聯結而悲憤落淚。而32年過去了，香港支聯會對愛國的認知也與北京有所差異，但其依然是基於「中國人」的立場上對歷史發出反省與批判。

至於台灣，近年對六四的悼念其實早已逐漸冷清，唯有在兩岸變得更加對立時，才會「突然」受到關注。而從主辦單位對「六四事件」的論述，例如着重於教導台灣民眾如何「反駁六四洗白言論」，強調「抗中」成為國際社會的鮮明主流，台灣不僅要紀念六四，更要聯合各地共同對抗北京便能得知，這並非基於民族的內省，而是類似於新疆「血棉花」、香港反修例等事件的一種「對外表態」。

在台灣的語境下，六四僅僅是一場「民主與人權」的紀念活動，犧牲者被定義為「推翻暴政」的義士，而忽略了當初學生「反貪腐、反官倒」等愛國元素。若更現實的説，「六四事件」與發生在任何專制政權的政治事件無異，都屬於「他國事務」。

不可諱言的，香港支聯會所舉辦的維園紀念活動，雖然也會隨着每年的政治事件與社會氛圍，而被外界冠上不同的「標籤」與「意義」，與台灣的情況仍天差地別。台灣的主辦團體表示，近期由於香港與澳門的六四集會申請均遭駁回與禁止，台灣舉辦六四集會的重要性與意義大幅提升。但台灣接不了這份傳承的火炬，因為台灣早已有了自己的「六四故事」，六四事件還是「重要」，但意義早已不同往昔。