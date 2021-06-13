台灣苗栗頒外勞「禁足令」　台灣何時能擺脫「奴工島」惡名？

撰文： 張智琦 最後更新日期： 2021-06-13 20:00

台灣新冠疫情不停延燒，苗栗電子廠的外籍移工日前爆出羣聚感染，苗栗縣長徐耀昌6月7日發佈命令，對全縣的東南亞移工下達「禁足令」，稱此舉是要避免移工與居民接觸和集體羣聚，然而同一時間台灣人卻仍可自由外出活動，引發「種族歧視」爭議。

苗栗京元電子廠日前爆發外籍移工羣聚傳染，圖為6月4日廠內的外籍移工等候快篩。 （京元電子供圖）

根據苗栗縣府的「禁足令」，全縣所有移工在工作以外的時間都禁止外出、生活採買要由專人負責、上下班移動要由業者與仲介負責接送、縣府也責成苗栗縣警方加強巡查，若有移工被查到在外閒晃，將會針對僱主和仲介開罰。

然而，這個禁令也引發移工團體質疑，6月10日台灣國際勞工協會等民間團體在網上舉辦「反對苗栗縣政府限制移工外出」記者會，抨擊苗栗縣府針對移工實施的「禁足令」毫無法源依據，且標籤化特定羣體，完全無助於防疫。

台灣國際勞工協會指出，目前台灣中央疫情指揮中心發佈的三級警戒措施，是規定民眾「非必要不得外出」，但苗栗縣府卻逕自宣佈「全縣外籍移工不得外出」，限制其人身自由，做法十分荒唐，且並無防疫功效，要求撤回禁令。

據瞭解，苗栗縣府發佈命令後旋即取締了21名外出的外籍移工，還有當地公司的老闆為了符合「禁足令」，用貨車載送移工集體上班，結果反倒讓移工通通擠在一起，場面荒謬。另外也傳出台中的電子廠自主公告禁止廠內移工外出，遭移工團體抨擊這些移工有如被當成「奴隸」一樣對待。

台灣的家庭看護、工廠與漁業的運作都相當仰賴來自東南亞的移工，但台灣社會卻沒有給他們合理的保障與待遇。（中央社）

其實，台灣人歧視東南亞籍的移工早已不是新聞，而是長久以來的社會現象。一名曾在台就讀研究所的女學生薑雯，2018年將自己對外籍移工的田野調查寫成一本名為《奴工島》的書，控訴有着「最美的風景是人」稱號的台灣，其實存在一個把東南亞移工當成「奴工」用完即丟的剝削體制，猶如一座「奴工島」。

她舉例，一個名叫莘蒂的20歲印尼籍移工，沒有接受足夠的職前訓練，在工廠被逼着上陣操作衝牀機，結果失去了右掌，但療程還未結束，仲介、僱主就找上門，逼她簽立和解書；一名叫做帕瓦的外籍漁工，因為長期過勞工作，又動輒遭台灣船長毆打，憤而夥同船員殺害船長，成了轟動一時的海上喋血案主謀；還有一名受過高等教育的印尼籍牧師伊登，來台工作卻碰到工廠倒閉欠薪、無休假、被迫做許可外工作，最後因繳不出高額仲介費而失去工作機會……。

這些充滿血淚的故事，其實只是在台灣工作的70萬名東南亞移工的縮影。從1991年台灣開放外籍移工以來，移工人數就逐年上升，他們所做的工作大多是台灣人不願從事的工作，如工廠粗工、家庭看護、幫傭、漁工、建築工等等，作為底層的勞動力支撐了整個台灣社會的運作，然而長年來卻備受台灣仲介和僱主的血汗壓榨，許多移工受不了僱主惡待而逃跑成為「失聯移工」，也有一些移工發生職災後就被僱主拋棄，未拿到一毛賠償金。

事實上，這次苗栗電子廠爆發的移工羣聚感染，也是出於大量移工長期被迫居住在擁擠狹小的宿舍所致。由於移工宿舍空間小、共用衞浴，難以保持社交距離，一直存在着羣聚感染的隱憂，去（2020）年疫情以來移工團體就多次提出，移工住宿及防疫問題應納入整體防疫考量，但民進黨政府視而不見，也導致這次疫情在移工宿舍爆發。

台灣的製造業移工所住的宿舍，經常蓋在工廠的上方或和工廠相連，導致過去多次發生移工因為工廠火災而喪命的悲劇，移工團體呼籲台灣政府應該明令禁止這種情形。（張智琦／多維新聞）

而在疫情當口，這些移工也成為台灣社會獵巫和歧視的對象，去年疫情在台灣小規模爆發，一名確診的失聯移工因為害怕台灣政府將其遣返而逃離醫院，網路上就出現「應該直接槍斃移工」這類仇恨言論。然而，追根究柢，台灣政府將失聯移工當成「罪犯」一樣追捕的歧視性政策，才是導致他們逃跑的根源。而這次苗栗縣府下達的「禁足令」，其實不過是這種歧視邏輯的延伸而已。

所幸，台灣也存在着反對歧視移工的聲音，除了台灣國際勞工協會，現在苗栗的民間團體「苑裏掀海風」也發起連署，反對歧視移工的「禁足令」，短短半天內就有1,000多人蔘與連署。該連署聲明強調，新冠病毒可能傳染所有人，而移工也是人，不該受到歧視待遇。的確，台灣要落實防疫，當務之急就是改善移工的住宿環境，而更長遠來看則應杜絕血汗壓榨移工的狀況，才能令台灣擺脱「奴工島」的惡名。