專訪｜大陸學者：蔡英文聯美制陸　台灣問題在北京心中只排第三

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-06-30 19:30

香港近期再次受到台灣輿論關注，針對駐港人員被迫返台、香港蘋果日報關閉，蔡英文政府頻頻發聲。對此，一位不願透露姓名的北京涉台學者接受多維新聞訪問時表示，此舉恐怕是為了分散民眾防疫不力的關注，其強硬表態一中承諾書「門都沒有」，顯示蔡英文押寶美國是「鐵了心」，擔任「反中」馬前足的決心不變，但最終可能很難達到她設想的結果。內容稍經編輯後轉載於《香港01》。

蔡英文以文青語氣強調「自由的台灣會一直撐著香港的自由」，但有些香港網民不買帳，認為蔡英文政府説得多做得少。（Facebook@蔡英文）

近來蔡英文政府對台港關係與香港問題頻頻發聲，一方面是在港澳政府接連暫停運作駐台辦事處後，台灣駐港澳人員也接連因簽證到期返台，台陸委會批評港府要求駐派人員簽署「一中承諾書」，是打壓「國格」。台總統府、行政院都出聲痛批，這是逼使台方承認中國對台灣的主權。

另一方面，香港蘋果日報關閉，蔡英文、賴清德不忘發聲力挺、「口號挺港」。蔡英文稱「自由的台灣會一直撐香港的自由」；賴清德説「台灣會用民主的力量撐住香港」、「香港的朋友，大家要頂住，天黑過後，黎明將會到來」。

對此，一位北京涉台學者接受多維新聞訪問時指出，一中承諾是「九二共識」包含的內容，在馬英九時期，港台關係發展不錯，有很大進展，但蔡英文上台後，拒不承認九二共識，對於一中原則拒絕回答，或持否定態度，所以港台關係一直很微妙。

該學者表示，駐派人員簽證無法延續的結果，其實台港雙方都有預料。當前民進黨政府拿台港關係、兩岸關係、美台關係的議題來操作，部分原因是為了轉移台灣民眾注意力。尤其蔡英文政府防疫不力，全球防疫排名都掉到44名，而這份評比中一共也才53個國家地區。

至於蔡英文政府喊出「一中承諾書，門都沒有」，似乎向北京釋出不可能再有以「一中」為基礎的兩岸共識可能性，這種火上澆油的操作方式，是否意味兩岸正走向更難回頭的衝突？

該學者強調，蔡英文是「鐵了心啦」，持續跟大陸搞對立，教育台灣民眾把大陸當假想敵對待已是必然，目前看來沒有變化可能性。對大陸態度越來越強硬的最大原因是，蔡英文政府已做出押寶美國的決斷，希望在中美博奕過程中，火中取栗，撈取好處。但最終可能很難達到她設想的結果。

面對美台動作頻頻，大陸秀肌肉的頻率也增加，圖為大陸解放軍80集團軍在微博用閩南語説唱開嗆台獨勢力。(微博@80強軍號)

此外，既然蔡英文鐵了心，那大陸對台政策是否會有變化？該名學者指出，解決台灣問題的時間、方式，大陸領導人心中有數。但現階段主要矛盾不在解決台灣問題。

他説，第一位是如何在百年未有大變局、西降東升的過程中，掌握大國博奕節奏；第二位是整個中國的發展，習近平不斷強調台灣問題的根本是中國大陸自身的發展。其中一部分的發展也是為了解決國家統一問題，例如軍事、航太、經濟、脱貧等。説明大陸領導人把「國家發展、國家統一、國家治理」緊密結合在一起。

該學者強調，第三位才是對台政策，值得注意的是，大陸堅持「對台大政方針不變」，會以最大努力和平解決台灣問題，但不放棄武力針對台獨與外來勢力干涉，如果超過可能限度，大陸會果斷出手。