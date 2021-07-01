中印對峙｜印度邊境增兵至20萬只是虛張聲勢？

撰文： 呼延朔 最後更新日期： 2021-07-01 19:30

進入夏季，中印邊境氣候條件轉暖，北京應警惕加勒萬河谷事件重演的可能。 美媒日前刊文稱，印度已向中印邊境地區增派至少5萬名士兵，令駐守當地的兵力達到20萬，較去年增加近半數。文章披露，自2020年加勒萬河谷衝突事件後，印度莫迪政府一直在尋求緩和與宿敵巴基斯坦的緊張關係，並將主要精力放在對抗中國上。

「近幾個月來，印度已將部隊和多個戰機中隊調往3個不同的印中邊境地區」，「這次增兵讓印度指揮官有更多選擇，包含必要時對中國進行攻擊和奪取領土。」

據報道，印度在中印邊境北部地區部隊人數增加最多，大約有2萬名士兵，這其中包括一些曾在印巴邊境服役的士兵；在中部地區也部署了至少師一級的部隊，同樣超過萬人規模；而在藏南地區，印度則部署有新購置的陣風戰鬥機，並配有遠程導彈，希望以此支持地面部隊。

點擊圖集回顧加勒萬河谷衝突事件：

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這則報道出爐的時間，印度國防部長辛格正在「拉達克」地區訪問，這是今年2月中印兩國軍隊從班公湖附近陣地撤軍以來，印度國防部長首次訪問該地區。辛格對士兵稱，「如果有人試圖威脅印度，印度不會容忍，印度軍隊有能力對每一個挑戰做出適當的回應。」

儘管目前各方對該報道反應不一——如有觀點指這是印度在為中印談判博取籌碼，另外也有聲音表示這則報道可信度不高，因印度陸軍在邊境地區部署兵力是常態，並非一定有明確的指向性或目的——但北京不應放鬆警惕。

外交部發言人汪文斌在6月28日回應媒體詢問時稱，「當前中印邊境局勢總體穩定，雙方正通過談判解決有關邊境事態。在此背景下，有關軍政要員的言行和軍事部署應當有利於局勢的緩和降温，有利於增進雙方的互信，而不是相反。」汪的表述雖未給出肯定答案，不過至少可證明印度增兵消息並非空穴來風。

2020年6月15日，中印雙方在加勒萬河谷地區爆發激烈衝突，後中國官媒披露，衝突共造成中方軍隊4人死亡，1人重傷，印度方面則有20名軍人死亡。

衝突結束後，中印雙方達成定期召開軍長級會談的溝通機制。2021年2月10日，中印兩軍位於班公湖南、北岸的一線部隊開始同步有計劃組織脱離接觸。4月9日，中印召開第11輪軍長級會談，這次會談持續達13小時，中方在會談後稱「希望印方珍惜當前中印邊境地區出現的緩和降温積極態勢，恪守兩國兩軍有關協定協議和前期會談共識，與中方相向而行，共同維護邊境地區和平安寧。」言語間流露出對局勢進展遲緩的不滿和擔心。

加勒萬河谷衝突事件造成數名中國軍人死傷。（中國央視軍事視頻截圖）

而這種擔心有可能進一步增添新的事實。就在幾天前的6月25日，中印雙方召開邊境事務磋商和協調工作機制第22次會議，中國外交部發佈會議聲明透露，將在近期籌備第12輪軍長級會談，儘快通過邊防熱線確定具體時間和安排。

正值新一輪軍長級會談前夕，印軍的異動除去為其談判添加籌碼，也可能另有所圖，不排除醖釀另一場加勒萬河谷事件的可能。

尤其印度方面在爭議區域的基礎建設一直沒有停下，而是改為由印國防部下屬的邊境公路組織及其僱傭的民間承包商進行，有可能會再次引爆衝突。