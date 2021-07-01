中印對峙｜印度邊境增兵至20萬只是虛張聲勢？

進入夏季，中印邊境氣候條件轉暖，北京應警惕加勒萬河谷事件重演的可能。
美媒日前刊文稱，印度已向中印邊境地區增派至少5萬名士兵，令駐守當地的兵力達到20萬，較去年增加近半數。文章披露，自2020年加勒萬河谷衝突事件後，印度莫迪政府一直在尋求緩和與宿敵巴基斯坦的緊張關係，並將主要精力放在對抗中國上。
「近幾個月來，印度已將部隊和多個戰機中隊調往3個不同的印中邊境地區」，「這次增兵讓印度指揮官有更多選擇，包含必要時對中國進行攻擊和奪取領土。」
據報道，印度在中印邊境北部地區部隊人數增加最多，大約有2萬名士兵，這其中包括一些曾在印巴邊境服役的士兵；在中部地區也部署了至少師一級的部隊，同樣超過萬人規模；而在藏南地區，印度則部署有新購置的陣風戰鬥機，並配有遠程導彈，希望以此支持地面部隊。
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這則報道出爐的時間，印度國防部長辛格正在「拉達克」地區訪問，這是今年2月中印兩國軍隊從班公湖附近陣地撤軍以來，印度國防部長首次訪問該地區。辛格對士兵稱，「如果有人試圖威脅印度，印度不會容忍，印度軍隊有能力對每一個挑戰做出適當的回應。」
儘管目前各方對該報道反應不一——如有觀點指這是印度在為中印談判博取籌碼，另外也有聲音表示這則報道可信度不高，因印度陸軍在邊境地區部署兵力是常態，並非一定有明確的指向性或目的——但北京不應放鬆警惕。
外交部發言人汪文斌在6月28日回應媒體詢問時稱，「當前中印邊境局勢總體穩定，雙方正通過談判解決有關邊境事態。在此背景下，有關軍政要員的言行和軍事部署應當有利於局勢的緩和降温，有利於增進雙方的互信，而不是相反。」汪的表述雖未給出肯定答案，不過至少可證明印度增兵消息並非空穴來風。
2020年6月15日，中印雙方在加勒萬河谷地區爆發激烈衝突，後中國官媒披露，衝突共造成中方軍隊4人死亡，1人重傷，印度方面則有20名軍人死亡。
衝突結束後，中印雙方達成定期召開軍長級會談的溝通機制。2021年2月10日，中印兩軍位於班公湖南、北岸的一線部隊開始同步有計劃組織脱離接觸。4月9日，中印召開第11輪軍長級會談，這次會談持續達13小時，中方在會談後稱「希望印方珍惜當前中印邊境地區出現的緩和降温積極態勢，恪守兩國兩軍有關協定協議和前期會談共識，與中方相向而行，共同維護邊境地區和平安寧。」言語間流露出對局勢進展遲緩的不滿和擔心。
加勒萬河谷衝突事件造成數名中國軍人死傷。（中國央視軍事視頻截圖）
而這種擔心有可能進一步增添新的事實。就在幾天前的6月25日，中印雙方召開邊境事務磋商和協調工作機制第22次會議，中國外交部發佈會議聲明透露，將在近期籌備第12輪軍長級會談，儘快通過邊防熱線確定具體時間和安排。