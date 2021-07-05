中國被指增建逾百個導彈發射井　美國到底在擔心甚麼？

撰文： 王新 最後更新日期： 2021-07-05 18:00

7月1日中共百年黨慶當天，習近平發表公開講話，外國勢力若想欺負中國，必將碰得「頭破血流」。他還聲稱，解決台灣問題及實現「完全統一」是中共的「矢志不渝的歷史任務」。 習近平的講話被認為充滿戰鬥意識，也是對近年對中國步步緊逼的美國的警告。

就在同一天，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在針對《華盛頓郵報》6月30日的一篇報道時，亦發出警告稱，中國迅速擴充核武令人關注，似乎正在偏離幾十年來以最低威懾為基礎的核戰略。

7月1日，《華盛頓郵報》報道稱中國開始在甘肅玉門附近的沙漠地區建造100多個洲際彈道導彈的發射井區。普賴斯對此評論：「這些報道和其它事態發展顯示中華人民共和國的核武庫將更加迅速地增長，並達到也許高出之前預料的水準」。

根據《華盛頓郵報》的獨家報道，根據商業衞星圖像顯示，甘肅省覆蓋數百平方英里的乾旱地帶，數十個地方正在開工。這119個幾乎一模一樣的建築工地，其特徵與人們看到的中國現有核彈頭彈道導彈發射設施相似。而如果算上中國其他地區類似的設施，中國正在建造「多達145個核導彈發射井」，這些發射井將發射井基東風-41彈道導彈。此前美國在2020年《中國軍力報告》中聲稱，中國只有100枚能打到美國的洲際彈道導彈。報道稱，如果這100多個導彈發射井建成的話，將代表着中國核武庫「歷史性的轉變」。

火箭軍是中國的戰略部隊，手握大殺器——核導彈。（中國央視軍事截圖）

此前，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）6月10日在參議院軍事委員會表示，中國正在以「非常認真和持續的速度」增強其軍事能力。並警告稱，這是對全球和平和穩定日益增加的威脅，「我們必須確保保持我們的競爭和技術優勢。」

針對美國多次強調「中國威脅」，外交部發言人汪文斌在6月9日的例行記者會上説，中國始終堅持走和平發展道路，誰也不能剝奪中國人民享有的正當發展權利。汪文斌表示，中方致力於同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅決捍衞國家主權、安全和發展利益。

雖然中國核武存量不到美國的十分之一，不過中國的解釋對於美國以及其盟友國的「焦慮」似乎並無效果。近年來，以美國為首的北約國家多次強調中國的「核擴張」。

斯德哥爾摩國際和平研究所歷年的報告顯示，中國在2019年1月的核彈頭數量為290，到2020年1月增加到了320，今年1月為止增加到了350枚。

美國一家名為「原子科學家公報」的組織在《2020年中國核武庫》報告中認為，解放軍火箭軍目前共有40支彈道導彈旅級部隊，較2017年增加35%。目前，解放軍仍在組建新的彈道導彈旅。

報告聲稱，中國火箭軍的40支彈道導彈旅級部隊中，有12支部署在東部戰區和南部戰區，主要負責台海地區和南海地區的防務。衞星照顯示，火箭軍位於福建和廣東的基地近來有升級或擴大的跡象。

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就具體數據，報告猜測，解放軍裝備有6枚東風-4中程彈道導彈（6個彈頭），10枚東風-5A洲際彈道導彈（10個彈頭），10枚東風-5B洲際彈道導彈（50個彈頭），東風-5C洲際彈道導彈數量則不明。

東風-15系列短程彈道導彈同樣數量不明，東風-17高超音速彈道導彈疑似裝備18枚，40枚的東風-21系列或搭載40個彈頭，東風-26中遠程彈道導彈則有100枚（20個彈頭），東風-31/31A/31AG則共有78枚（78個彈頭），東風-41洲際彈道導彈則疑有18枚，可攜帶54個彈頭。

另外，解放軍還裝備有4艘094系列戰略導彈核潛艇，可裝備48枚巨浪-2潛射洲際彈道導彈（48個彈頭），另有各種型號的轟-6戰略轟炸機20架，可搭載20枚核導彈。相較2019年數據，解放軍新增了2艘094A戰略核潛艇，18枚東風-41。

雖然解放軍核武數量在增加，全球核武器的90%仍為俄羅斯和美國所有。這兩個核大國正在進行眾多核武器項目以取代或更新現有的核彈頭、導彈和飛機等運載工具和相關的生產設施。此前有媒體援引分析人士稱，美國有大約3,800枚核彈頭。路透社曾援引美國國務院的一項情況説明分析稱，截至到2021年3月1日美國有1,357枚核彈頭被部署。

中國近年在民用核能領域迅速趕超美國，圖為2020年8月9日在江蘇省連雲港市拍攝的中核集團田灣核電站併網發電的5號機組（無人機照片）。（新華社）

華盛頓一再呼籲北京參加美國與俄羅斯的新軍控條約談判。拜登（Joe Biden）上任後，美國和俄羅斯同意把兩國間的《新削減戰略武器條約》延長五年。美國裁軍大使今年5月説，北京雖然在擴充核武庫，但卻抵制這樣的軍控會談。中國裁軍大使今年5月在聯合國説：「中方願在平等和相互尊重基礎上，與包括美、俄在內的核武器國家就戰略安全問題開展雙邊對話、增進戰略互信。」

據路透社4月22日報道，中國正在發展快中子增殖反應堆（快堆）和後處理設施，尋求減少對碳排放主要來源煤炭的依賴。但這種核電廠還將產出可以用於製造核武器的鈈。中國首個快堆計劃在2023年建成投產。不擴散領域的專家們今年説，中國發展新一代核反應堆燃料的努力將生產足夠數量的核材料，有可能被挪用於製造核武器。

美國戰略司令部司令、海軍上將理查德（Charles Richard）4月20日向參議院軍事委員會指出：「有了快堆，就有了非常大的武器級鈈來源，這將改變中國在進一步擴大核能力方面可以選擇做什麼的上限。」美國戰略司令部（STRATCOM）執掌美國核武庫。

中國稱其核計劃是用於和平目的，也沒有證據表明中國打算將潛在的鈈庫存用於武器用途，但由於外界預計未來10年中國核彈頭數量至少翻一番，中國軍力這種上升潛力與國力經濟實力支撐，是美國政客們焦慮情緒日益升温的真正原因。