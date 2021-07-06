滴滴出行｜柳傳志父女是「賣國賊」？　鼓動民粹非國家之福

撰文： 余一竹 最後更新日期： 2021-07-06 13:30

日前，內地最大網約車公司滴滴出行前腳剛在美國上市，後腳便遭到國家網路訊息辦公室的網絡安全審查。7月4日，滴滴出行APP被指嚴重違法違規收集使用個人訊息而遭下架。 由於滴滴出行總裁柳青係聯想集團創始人柳傳志的女兒，一家人深陷輿論風暴，甚至有網友用對聯諷刺稱，「上聯：老子柳傳志5G投票給高通稱自己不是中國企業背刺大陸消費者，下聯：女兒柳青滴滴司機姦殺女乘客前腳剛消停後腳賣國民訊息被下架，橫批：一家子賣國賊」。

滴滴出行APP遭中國政府下架，滴滴創始人柳青被網絡輿論罵為「賣國賊」。（視覺中國）

柳傳志係聯想集團創始人，曾於2016年在3GPP舉辦的有關5G標準的表決會議上針對通信系統制定方案進行投票時，第一次聯想投票給由高通牽頭的LDPC作為「長碼」的編碼方案，第二次投票給由華為牽頭的Polar的方案，但還是由於POLAR的支持者數量不及LDPC的支持者數量，進而華為輸給了由高通牽頭的LDPC，LDPC拿到了5G移動寬帶數據市場的全部份額。

這件事傳到中國國內後，一些人開始洶湧地批評聯想集團和柳傳志是賣國賊。但其實，柳傳志在內部信中提到，他已專門和華為的任正非先生通了電話：「任總對我表示，聯想在5G標準的投票過程中的做法沒有任何問題，我們一致認為，中國企業應團結，不能被外人所挑撥」。

而聯想作為一家起源中國的跨國企業，柳傳志儘管基於正常的商業考量，沒有在國際上刻意強化自己的中國品牌背景，但查詢公開資料也絕沒有說過自己不是中國企業的話。對聯中的指責——「稱自己不是中國企業背刺大陸消費者」——很大程度上是一種情緒化的造謠和中傷。

至於下聯說的「滴滴司機姦殺女乘客」，滴滴公司在創立之初，由於安全系統不夠嚴密，確實發生過滴滴司機姦殺女乘客的事，但罪魁禍首是犯罪司機，而不是滴滴公司總裁柳青。柳青作為管理者確實具有監管失職的錯誤，但這種錯誤是任何初創企業都可能出現的問題，更何況此後滴滴在監管部門的嚴厲整頓下，已不斷完善安全保障，近年也很少再出現類似惡性事件。

而如今滴滴因在美國上市，面臨一些訊息披露要求，而這與中國的網絡安全監管法相牴觸，因而受到中國監管部門審查。據此，有人在網上惡意造謠說「滴滴在海外上市，把數據打包交給美國」。其實，據可靠內業人士消息，目前滴滴並沒有為赴美上市，將數據打包交給美國，中國政府一直對此進行有效監管。事實上，根據規定，中資企業赴美上市也是需要經過審批的。網上流傳的「滴滴賣國民訊息被下架」的說法，更多是一種臆想，目前尚缺乏事實根據。

不管是聯想集團的柳傳志，還是滴滴出行的柳青，他們父女近些年都處於國內民族主義情緒的風暴中心，多次遭到指摘、攻擊、醜化和謠諑。因為中美關係持續緊張，中國國民愛國主義情緒高漲，尤其是民族企業華為、中興、字節跳動等科技企業紛紛遭到美國打壓的情況下，發自內心地支持民族企業是很多人的正常反應，但如果把這種本能的情感無限制地擴大化，甚至超越了法律底線和基本規則，隨意地污衊、醜化、造謠那些在他們眼中看似「不夠愛國」的企業，甚至惡意辱罵某個人為「賣國賊」，進行人身攻擊，鼓動輿論民粹主義情緒，實非國家之福。

事實上，對於滴滴出行，中國監管部門一直在法治框架下調查和處理，並未逾越邊界。這正是中國建設法治社會和現代化治理體系所需要的。那些立場先行，隨意揣測和攻擊滴滴出行、柳青、柳傳志的人，應該嘗試冷靜一下，學會以法治思維來看待整個事件。