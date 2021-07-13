內地歷史教科書三次改寫「文革」　中共如何看待「毛左」？

近些年，隨着中共領導人習近平上台執政，很多人開始評價中國急劇左轉，很多人批評習近平是個「毛左」（毛澤東左派簡稱）。他們提出的一個重要佐證據說是中共不斷美化「文化大革命」，在教課書中、在新版《黨史》中，為毛澤東粉飾、為文化大革命洗白。但事實是如此嗎？



歷史課本三次改寫「文革」

2020年9月初中國高一歷史新課本對文革的定性再一次發生改變，而這既是中共自1981年以來，第四次改動歷史課本對文革的評價，也是內地近三年來的第三次改寫。

1981年中共十一屆六中全會的決議文件《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》對文革的官方定性是：「文革是一場由領導者錯誤發動，被反動集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂」，當時的中共最高領導人毛澤東「應為這一全局性的、長時間的左傾嚴重錯誤負主要責任」。同時中共官方認為毛澤東「功績是第一位的，錯誤是第二位的」，功過七三開。

中共這一定性基本上徹底否定了文革，是對極左意識形態的撥亂反正，進而開啟了實事求是、解放思想的改革開放新曆程，並在短短40年取得舉世矚目的經濟和社會發展成就。在此期間，中國社會盡管時不時會出現左的社會思潮，甚至不乏一些試圖美化文革的言論和思潮，但中共官方主流意識形態仍是以改革開放為主導的「中國特色社會主義」，美化文革的言論難以掀起多大風浪。

近幾年如此頻繁的改寫文革，起始於2017年開始，教育部逐步推行中小學部編教材。在此之前，內地初中、高中歷史課本中對文革描述與1981年中共歷史決議保持一致。2018年版教育部組織編寫的中學歷史課本正式開始使用，該版課本將此前課本中的「文化大革命」一章進行了撤銷，將其合併作為一個專題列入《艱辛探索與建設成就》這一章之內，並刪除了舊版教科書中「毛澤東錯誤地認為，黨中央出了修正主義，黨和國家面臨着資本主義復辟的危險」中的「錯誤」二字和「黨中央出了修正主義」的表述。

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除此之外，2018年版課文指文革「給黨、國家和人民帶來新中國成立後最嚴重的挫折」，但「它的發動，有複雜的社會歷史原因」，並帶有辯護意味地稱，「社會主義國家的歷史很短，我們黨對什麼是社會主義，怎樣建設社會主義沒有完全搞清楚，因而在探索中走了彎路。」

這種對文革具有明顯的同情、美化的立場，受到社會大量批評。更多人擔心這是國家政治嚴重向左轉，替文革洗白的跡象。當時，許多人擔憂，中國會就此倒退，滑向毛左的老路。

2019年版課文開始發生變化，重新將2018年版中的「探索」、「彎路」、「挫折」、「複雜原因」等表述全部刪去，改成了「結束了文化大革命這場災難，實踐證明，文化大革命不是任何意義上的革命或社會進步」。但這對文革的批評與1981年的歷史決議相比仍顯保守。

至於2020年版的新課文，不但在課文重點提示「學習聚焦」上註明「文化大革命的理論和實踐都是錯誤的」，對文革的表述也恢復為「實踐證明，文化大革命不是任何意義上的革命或社會進步，而是一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和人民帶來嚴重災難的內亂」。這次終於徹底恢復了1981年以來中共對文革的官方定性。

為什麼改？歷史虛無主義

始自2018年的教科書改寫文革，顯然不僅僅是主管部門或個別官員的認識問題，而更像是中國社會及政治領域的思潮湧動的外顯。這種同情文革、為文革開脱的言論被寫到高一學生的歷史教科書裏，說明這種錯誤思潮有一定的政治條件和社會基礎。

從2013年以來，習近平作為中共總書記，曾在多個場合提及 「滅人之國，必先去其史」，多次提醒黨內要警惕社會上對中共歷史進行否定性解讀的歷史虛無主義危險性，特別重視對中共歷史完整性的解釋，希望能夠整合中共在毛澤東時期和鄧小平時期兩段歷史的一致性，彌合中共黨內和中國社會的左右對立。

為此，2013年他提出了「改革開放前後三十年互不否定」的說法，他提出「改革開放前和改革開放後兩個歷史時期，這是兩個相互聯繫又有重大區別的時期，但本質上都是我們黨領導人民進行社會主義建設的實踐探索。」

習近平的「改革開放前後三十年互不否定」的說法，既肯定了改革開放的正確道路，否定了文革、反右運動等毛左路線的錯誤，但同時也希望肯定毛澤東時期中共所進行的社會主義改造和建設的成就，而不是因否定文革、反右運動等錯誤也連同成就一起否定了。

這種考慮的直接證據除了歷史課本，還體現在2021年中共出版的新版《中國共產黨簡史》（簡稱《黨史》）中，在新版《黨史》中「文化大革命」不再單獨成章，而是劃入第六章「社會主義建設的探索和曲折發展」中，壓縮了篇幅，並增加了文革期間中國的經濟、國防科技、外交等成就。儘管《黨史》對文革的最新表述被一些媒體指為「有意淡化毛澤東的錯誤」。然而，對文化大革命的最終定性仍未更改1981年中共所做出的歷史決議。

「毛左」回歸？

當然，由於在習近平上台之前，中國社會也好，海外華人輿論也好，基本上是沿着對文革、對極左路線、對毛澤東的批評為主導方向，期望的是越來越「右」的路線，經濟上的市場化、政治上民主化自由化，很少有聽到對毛澤東時期的肯定，所以，當中共新一屆領導人開始對毛澤東時期的成就進行一點肯定的時候，整個社會感覺一下子「左轉」了。而一些黨內官僚或者學者錯誤揣摩上意，政治投機，寧左勿右，藉由着中共回覆社會主義初心，重新整合左右共識之際，大肆擴張「左」的聲音，以至於造成不同領域的"毛左"的思想趁勢回潮。

作為中共總書記，習近平不止一次強調說，中共走的是中國特色社會主義，「決不能走封閉僵化的老路、也不走改旗易幟的邪路」，這就徹底否定了毛左路線，當然，也否定了西方多黨制的憲政民主路線。

這幾年歷史教課書修訂文革表述的曲折經歷，也提供了最好的佐證。中共的目的不在於恢復文革的「毛左」路線，而是意在一分為二地看待毛澤東時期的歷史，區分開「毛左路線的錯誤」與「毛澤東時期的成就」，為中共改革開放前後的歷史搭建一個連續統一的橋樑，將中共百年歷史統一在 「新民主主義革命——社會主義革命——社會主義建設和探索」這個前後一致的序列中，夯實執政合法性的基石，這才是中共真正關心的問題。