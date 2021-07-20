百日談判無效　中印二十萬重兵能安度今夏嗎？

7月19日，距離中印最近的一輪軍長級邊境談判已經過去整整一百天。在這一百天中，雙方儘管一見面就在討論推動新一輪軍長級談判（即第12輪談判），但是相信中印雙方都不指望它能解決問題。



從公開消息看，中印之間的高層接觸仍然在正常進行。

7月14日，中印外長在杜尚別舉行了一場特別會晤。中印雙方的分歧依然很大，這與4月份的接觸和至今12輪軍長級談判遲遲無法舉行的氣氛相當一致。可以注意到，中國外長王毅認為印度方面沒有將邊境問題放在「適當的位置」。當印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）指出中印緩和緊張局面的前提是中國撤軍，王毅則明確反駁道「責任不在中方」。

印度和中國的軍官於2021年2月10日在拉達克的班公錯舉行會議，隨後宣佈從該地區同步撤出，脱離接觸，推動了中印邊境局勢緩和。（AP）

儘管雙方都試圖推動接觸策略，以便「儘快使兩國關係擺脱目前低水平徘徊的局面」，但很明顯，至少從雙方公布的新聞稿中看，都沒有準備採取切實的動作打破僵局。

這相當「危險」。就在不久前6月25日舉行的中印邊境事務磋商和協調工作機制第22次會議上，雙方達成的兩大重要成果之一便是，明確了儘快舉行第12輪軍長級會談的共識，而不過三周，新的軍長級談判不再出現，這意味着「倒退」。

表面的接觸氣氛不佳，背後是雙方更危險的摩拳擦掌。在盛夏到來之際中印雙方早已在拉達克東部調兵遣將陳兵20萬，邊境處於高風險狀態。

英國《衛報》引述印度軍方匿名人士消息稱，中印雙方在加勒萬河谷和温泉仍然處於高度緊張狀態，每個月都會發生兩三次對峙。

回顧2020年6月加勒萬河谷軍事衝突：

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在此之前的2月中旬，中印雙方在班公錯南北岸實現同步脱離接觸，但隨後在其他地點的行動則陷入僵局。近期，不斷有報道稱，在其他地點雙方不斷發生小規模的衝突，因為衝突非常有限，而且前線士兵被緊急約束，因此沒有影響到大局。

該報道提供了雙方最近的前線軍事動態：印度軍方不斷地從藏南、錫金以及與巴基斯坦接壤的地帶調集增援部隊，並且做好了長期拉鋸的準備。印度已經增兵5萬人，並重新部署了火炮以及米格-21戰鬥機等。實控線印度一側楚舒勒居民稱當地的軍事基地擴大了數倍，包括遊客在內，所有人被拒絕靠近邊境地帶，「似乎為發起戰鬥準備」。

而拉達克東部的另一軍事重鎮Durbuk情況類似，當地居民描述近幾個月來，晚上經常看到軍用卡車和坦克開往邊境，當地的軍事基地也在擴大，突然之間了增加數百新帳篷——這是為了便於快速行軍遷移，以及可以容納更多坦克和車輛的龐大掩體。

印軍似乎一度希望在邊境線附近採取行動，但隨之遭到了中國軍方的阻撓，不得不停下來。

印度獨立智庫組織政策研究中心（CPR）的一名學者呼籲一場戰爭來打破僵局——而且是由中國發起的戰爭，但是他也不得不承認，即使這樣，那也不過是一種僵局代替另一種僵局，中國必須悄無聲息地「撤退回去」。

當然，北京不會接受這種屈辱的「安排」，儘管不願意與印度再生事端干擾其既定發展戰略，但尤其是在這一領土問題上，中國官方近期高調公布了2020年6月份加勒萬河谷衝突中中國士兵陳紅軍陣亡的過程，這些細節的公布，這些輿論造勢其實是在傳達一種明確訊息，即中國不準備採取哪怕變通式的妥協方案。