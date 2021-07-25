【為甚麼又是中國．書摘】詳解官方疫情敘事　何謂「大國擔當」？

中國是最早報告疫情的國家。根據中國政府2020年6月發布的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書， 2020年1月1日，中國國家衛生健康委即成立了疫情應對處置領導小組， 1月2日該委制定了《不明原因的病毒性肺炎防控「三早」方案》，從1月3日起，中國有關方面開始定期向世界衛生組織、有關國家和地區組織以及中國港澳台地區及時主動通報疫情信息。（本文節錄自《為甚麼又是中國》。）



文：文揚（復旦大學中國研究院研究員）、蘇堤（資深媒體人）

對中國來說，在疫情防控形勢最艱難的時候，國際社會給予中國的支持和幫助彌足珍貴。全球170多個國家領導人、50個國際和地區組織負責人以及300多個外國政黨和政治組織向中國領導人來函致電、發表聲明表示慰問支持。

共有77個國家和12個國際組織為中國抗疫鬥爭提供捐贈，包括醫用口罩、防護服、護目鏡、呼吸機等急用醫療物資和設備。84個國家的地方政府、企業、民間機構、民間人士向中國提供了物資捐贈。金磚國家新開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行分別向中國提供70億、24.85億元人民幣的緊急貸款，世界銀行、亞洲開發銀行向中國提供國家公共衛生應急管理體系建設等貸款支持。

之後，中國如何責無旁貸地擔當起了全球抗擊疫情行動的中堅力量？點圖詳細了解▼▼▼

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如果說2020 年中國對外提供抗疫物資援助是全球抗疫人道主義行動的「上半場」，那麼隨着中國國產疫苗附條件上市，中國進入了這次行動的「下半場」……

點圖詳閱中國的大規模對外援助及外國人民與媒體對中國的無比感謝▼▼▼

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疫情中踐行「人類命運共同體」理念

如果世界上幾個最主要的大國，最主要的幾個疫苗輸出國，都能做到像中國這樣具有「恢弘的世界胸懷，堅定的大國擔當」，當前的全球抗疫形勢也許會好得多。正如新加坡前常駐聯合國代表，新加坡國立大學亞洲研究所卓越院士馬凱碩（Mahbubanni Kishore）的「同坐一條船」理論：70多億地球居民生活在同一艘船上的193個獨立客艙中，疫情之下，如果無視可能成為病毒傳播通道的走廊和通風井，只清潔和擦洗自己的客艙是沒有意義的。

中國國家主席習近平提出的「人類命運共同體」理念，正是疫情期間中國顯示大國擔當的重要理論基礎，因而也得到了國際社會的高度評價。比如馬凱碩說，「習近平主席非常智慧提出了構建人類命運共同體的理念，因為這就是真實的情況。75億人應該共同照顧好我們生活的這艘船，這是新冠疫情挑戰傳遞給我們的重要信息，氣候變化挑戰所傳遞給我們的重要信息，我們都在同一條船上，人類命運相連，必須同舟共濟。」

但是現實遠遠不是這樣，僅僅通過疫苗出口這一個方面，就可以看出其他大國與中國的反差。根據倫敦研究公司Airfinity的資料，截至2021年5月初，中國向海外出口了2.52億劑疫苗，佔中國總產量的42% 。相比之下，美國生產了超過3.33億劑疫苗，而出口量僅為300萬劑左右。中國疫苗出口位列世界首位。聯合國貿易與發展會議（貿發會議）專家Ralf Peters和 Divya Prabhakar 2021年6月11日發文批評說，當巴西、印度、老撾、尼泊爾等很多國家正在遭受新一輪疫情打擊的時候，佔世界人口不超過20%的歐美疫苗生產國家，已經囤積了全球60%疫苗，仍然在對疫苗和其核心原材料實施出口限制；這個夏天，富裕國家逐漸恢復經濟，而世界上其他一些國家仍然在因沒有疫苗而陷入困局；世界正在見證疫苗民族主義怪像。當西方媒體頻頻用「疫苗外交」、「搶佔權力真空」以及「低效」等字眼誣衊中國疫苗出口以及中國產疫苗的時候，事實正在無聲的說明一切。

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中國從2021年4月份開始加快疫苗接種速度。國家衛健委資料顯示，截至2021年6月19日，已經接種新冠疫苗10億劑次，其速度令全球驚歎。而且據中國疾控中心官網最新消息， 2020年12月15日至2021年4月30日，中國接種新冠病毒疫苗2.65億劑次中，其不良反應報告發生率為11.86/10萬劑次，嚴重異常反應發生率為0.07/10萬劑次，發生概率在極其罕見（低於萬分之一）的範圍以內。出口海外的疫苗中也鮮有嚴重不良反應的報導案例。在一線的外交官的眼裡，疫情之下的大國擔當更多了一份人情味。

2021年5月3日，駐亞美尼亞大使范勇的署名文章《患難見真情 攜手共抗疫》寫道：「中國政府援助亞美尼亞的新冠肺炎疫苗運抵葉里溫並交由亞方緊急使用。這是中亞兩國攜手抗擊疫情的最新實際舉措，生動詮釋着兩國人民患難見真情的深厚情意。我們不會忘記，在中國報告新冠肺炎疫情後，亞社會從領導人到普通民眾對中方的道義支持；我們不會忘記有許多青少年學生手持標語支持中國，為中國加油；我們不會忘記，亞友好人士錄製友好視頻、畫家聯合作畫，表達「與中國人民在一起」的深厚情誼。投桃報李，自亞發生疫情以來，中方協調國家國際合作署、地方政府、企業等予以亞方呼吸機等醫療設備、防護服等防疫物資等援助，同亞方就疫情防控進行經驗交流，為亞方自華採購防疫物資提供協助。」

有人說，疫情是歷史的加速器，隨着中國在全球抗議行動中越來越成為中堅力量，同時也越來越成為構建人類命運共同體的主要實踐者，曾幾何時關於中國的那些看法和評論也大部分都過時了，關於中國經濟的理論解釋也大都不再適用了。在世界歷史以越來越快的速度發生的演進過程中，關於「為甚麼又是中國？」這一問題的回答，也越來越需要從更深層的邏輯上、更基本的理論上說起。

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《為甚麼又是中國》書本封面

書名：為甚麼又是中國

作者：文揚，復旦大學中國研究院研究員、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員、上海春秋發展戰略研究院研究員。早年在中國海軍服役，艦載武器系統工程專業研究生，曾任海軍司令部參謀。2001年起，先後擔任新加坡《聯合早報》時評作者、北美「多維新聞網」專欄作者、新西蘭中文《先驅報》主編、新西蘭華文文化沙龍主席、海外華文傳媒協會理事、《新西蘭聯合報》社長、英文報紙The United Press社長。2001年起，在海外華文媒體上發表時政評論數百篇。2012年起至今，任觀察者網主筆，發表時政評論百餘篇。2015年起至今，任復旦大學中國研究院研究員，完成多個「一帶一路」相關課題以及其他課題。出版專著有：《中國力》（2009，與寒竹合著）、《人民共和國》（2018）、《天下中華－廣土巨族與定居文明》（2019）。2020年上線40講音頻網課《文揚論文明》（觀察者網）。

蘇堤，資深媒體人，復旦大學歷史學學士、英國卡迪夫大學媒體管理碩士。本世紀初開始新聞行業生涯，2005年起任新華社《瞭望東方周刊》財經記者。2011年加入觀察者傳媒，後期任觀察者網高級編輯和財經組負責人。長期致力於中國政治經濟，宏觀經濟，及中國與世界等重大議題的報導及評論，迄今為止發表深度報導文章和時評逾60萬字。有感於中國在國際上的影響力與日劇增，2019年夏天赴英留學，得以從全新的角度觀察巨變的中國對世界的衝擊，也深刻體會到海外對中國的巨大信息落差。2021年1月加盟馬酷文化，專注於向海外講述真實的中國和傳播中國智慧。

【本文獲「中和出版」授權轉載。】

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