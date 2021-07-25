台「挺韓」議員癌逝終年49歲　「兩岸和平中華復興」為最大遺願

在台灣，國民黨籍新北市議員唐慧琳周日（25日）因胰臟癌病逝，享年49歲，國民黨發出新聞稿表達沉痛與不捨，黨主席江啟臣亦於Facebook上發文哀悼，並指出唐慧琳最大的遺願就是「兩岸和平與中華復興」。



據了解，唐慧琳於2019年年底並以得知自己罹患胰臟癌第三期，但仍於2020年總統選舉時擔任韓國瑜造勢晚會主持人，「挺韓」不遺餘力。且即便罹患重症，去年11月她仍掛着治療用的導流管，抱病出席「秋鬥」活動高喊「反萊豬」，也是唐慧琳最後在公開場合的身影。

儘管當時已身負重病，唐慧琳仍抱着病體參與秋鬥活動反對美國萊豬輸入台灣。（Facebook@唐慧琳）

當時唐慧琳在Facebook帖文寫道，「慧琳站出來和大家一起反萊豬，顧健康！其實慧琳早就很想出來了，雖然病症非常痛苦，每天都在跟病魔搏鬥。但是今天台灣的情況已經到了是可忍也，孰不可忍的地步！民進黨連人民唯一發聲的管道都要剝奪，因為他們急着為每個人吃美豬，怎麼心腸那麼惡毒，難道你們都沒有子孫嗎」。

唐慧琳於7月25日不敵病魔離世後，國民黨發出新聞稿表達沉痛與不捨，並表示，唐慧琳去年診斷罹癌後，努力對抗病痛之際，更持續不懈地對抗社會不公義，直至最後一刻仍心繫社會大眾。

而國民黨黨主席江啟臣亦在Facebook哀悼，並透露與唐爸爸取得聯繫，唐爸爸表示，慧琳最大的遺願就是希望「兩岸和平、中華復興」，而最放不下的就是年邁的父母與兩個年幼的孩子。

國民黨立委洪孟楷也在Facebook發文悼念稱，「懷念永遠的女俠唐慧琳，其浩然正氣將永存，持續心心念念着台灣民眾」。洪孟楷回憶，「過去無論是選舉、政論節目、主持、助選等等，受到您許多的幫忙跟照顧，最熱切地笑容也永遠在我們的心目中」。