鄭州暴雨｜地鐵淹水慘劇致12人死　內地官場流行「層層等命令」？

7月20日，歷史罕見的特大暴雨導致鄭州5號線地鐵被困於隧道中，隧道內因積水高過車廂，積水進入車廂漫過乘客胸口，最高水位甚至到達乘客脖子，最後造成12人死亡，5人受傷。



該事件引發輿論巨大爭議。因為在此之前，鄭州氣象局已經提前多次預警，建議停課停業，不過未能引起足夠重視。鄭州市地鐵照常運營，直到7月20日暴雨造成鄭州整個城市嚴重內澇，水電網等幾乎全部癱瘓。

據內地網絡上一名自稱地鐵內部員工的網友發帖說，從鄭州地鐵運營管理者、當值的車輛調度負責人、交通管理部門，都沒有在緊急情況發生時即刻做出應對措施，全都在等待上級命令。甚至連河南電視台都沒有重視，仍在連日播放抗日劇。這種在毫無作為中等待、不作為的行為，導致決策滯後，最後發生這場悲劇。這位爆料者所述是否符實，目前尚未得到官方確認。

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但近日浙江省委書記和省長在部署應對颱風「煙花」防汛工作時的講話，卻似乎從側面印證了鄭州市地鐵的失職。7月24日下午，浙江省省長鄭柵潔前往杭州地鐵站、建築工地、社區、危化品集中存放地檢查防颱工作時說：「遇到突發狀況不能層層等命令，要有第一時間的意識，明確站台、條線、全網各自職責分工和針對不同情況的應對流程，迅速及時決策，科學果斷處置。」

鄭州地鐵災難是否是因為層層等命令，處置滯後造成的，還需官方進一步調查。但作為一線官員在面對緊急事件時缺乏緊急處理意識，缺乏責任擔當，乃至於怕受處分擔責任，而不敢在緊急時刻下命令做決策的行為卻經常發生，鄭州暴雨期間似乎就出現整個城市運營管理系統失控，沒人敢負責的局面。

像鄭州地鐵的事件，因下級工作人員、官員拖延，層層上報等待命令的事件在中國其他地區也多有發生。基層官員們普遍存在不敢擔責，不是對老百姓負責，而是怕受到上級處分而選擇上報等待命令，顯得官僚主義十足，而決策效率較低。

這與中國的壓力型體制不無關係，不得不對這種層層上報、對上不對下的體制進行深刻反思。基層官員們的政績評估、問責主要來自上級，讓他們不得不對上負責。但中國官僚體系鏈條十分冗長，層層上報，層層審批，待到命令下來，往往為時已晚。這放在日常行政管理尚可勉強應對，若是緊急事件則立馬顯示出致命短板。

這是層層上報的官僚體制不斷出現決策滯後的情況，中國政府不得不自我反思，不斷完善行政決策程序，尤其是補足應急管理決策程序的漏洞，提高應急管理能力，別再讓鄭州地鐵的悲劇重演。