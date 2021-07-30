鄭州暴雨｜德國之聲記者走訪災區被圍堵　內地社會排外了嗎？

河南暴雨災害也引發了國際媒體的關注，一名德國之聲駐華記者於上周六（24日）在鄭州報道時，因被誤認是英國廣播公司（BBC）記者並正在拍攝抹黑中國的新聞，結果遭到鄭州民眾的抗議和阻攔。雖然事件最終和平收場沒有爆發激烈衝突，但背後反映的卻是中國社會激烈的民意。



據悉，這名外媒記者是德國之聲（DW）駐北京記者比靈格（Mathias B·linger）。他與陪同人員一起在鄭州採訪時，被當地民眾誤認為是BBC記者白洛賓（Robin Brant），而遭到了當地民眾的圍堵。白洛賓上周四（22日）曾發布消息稱「地鐵上的乘客被扔在站台上等死」，此言論遭到網友反駁「我就在鄭州，救援人員第一時間趕到現場，沒有任何人被丟在地鐵上等死」、「不要刻意抹黑中國，請用事實說出鄭州水災的真相」。

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網上流傳片段顯示，現場有民眾質問比靈格「什麼媒體的」，並指他「誣陷中國」，甚至有人高喊「揍他」、「打死他」、「扣起來」。

比靈格周日（25日）在推特上說，他和《洛杉磯時報》駐北京記者蘇奕安（Alice Su）在鄭州被圍堵，並附上了當時的現場片段。他寫道：「一名女子最終讓民眾冷靜下來，並解釋說，這些民眾想幫助我了解這個地區所有的志願者工作。當這些民眾最終確信我不是白洛賓，他們冷靜下來。一些人甚至道歉了。」他還稱「如果當時真的是他，我不知道會發生什麼......中國的媒體環境現在很可怕。」

Long thread: Yesterday @aliceysu and I were out in Zhengzhou when we were surrounded by an angry mob. 1/11 pic.twitter.com/goGDlzx7iU — Mathias Boelinger (@mare_porter) July 25, 2021

任何假設都毫無意義，短暫的誤會也最終而歸於平靜，沒有人在事件中受到傷害，但事件背後反映的卻是中國社會激烈的民意。不可否認，美國對華持續遏制激發了中國社會的民族主義和愛國主義合流的浪潮，中國社會確實對「美西方」表現得更加警惕，這是遭受彈壓之後的正常應激反應。因此，當德國記者站在受災的鄭州街頭，被誤認為是「借河南災情抹黑中國」的記者時，當地一些民眾的群情激奮也可以理解。

有觀點認為，在全球政經格局演化的今天，民族主義在世界各國扮演着底層思潮的角色，是一種集體無意識，中國民族主義的冒起並非一國獨有。在民族主義情緒普遍高漲的今天，中國社會與諸多國家一樣，排外情緒似乎也正在滋長，不過好在這還在理性和可控範圍之內。

當然，也要警惕這種排外情緒擴大化，特別是避免走向盲目。法國社會心理學家勒龐（Gustave Le Bon）所著的《烏合之眾》有一句話說：「人一到群體中，智商就嚴重降低，為了獲得認同，個體願意拋棄是非，用智商去換取那份讓人備感安全的歸屬感。」有分析指出，如果中國任由國內走向激進的民族主義，以及氾濫的民粹主義思潮野蠻生長，形成盲目排外的思潮而得不到遏制或者引導，那可以想象中國社會在這「三種思潮」的裹挾下或迷失方向甚至走向激進。