東京奧運．乒乓球｜兩岸對立升溫　林樊對決惺惺相惜「無下次」？

中華台北隊的20歲年輕小將林昀儒在奧運乒乓球男單四強賽強碰世界排名第一的中國隊選手樊振東，兩人激戰七局，最終樊振東以4:3的成績驚險獲勝，林昀儒的精采表現亦獲得兩岸網友同聲讚賞。這場兩岸在奧運賽場上的「頂尖對決」，不論輸贏都值得正面看待。



這場比賽打得十分膠着、雙方有來有回相互逆轉，尤其被外界視為「挑戰者」的林昀儒沉着冷靜又進攻性十足的表現，令世界球王樊振東陷入苦戰，甚至一度迫使樊振東喊出暫停，鏡頭也捕抓到中國乒乓球協會主席劉國樑罕見「起身」的一幕。不少台灣觀眾看得熱血沸騰，期待出現「小蝦米扳倒大鯨魚」的戲碼，大陸網友亦緊張不已，直呼該場比賽過於刺激，「心臟承受不住」。雖然最終林昀儒並未完成逆轉，卻也讓這個年輕小將因此受到兩岸矚目。

大陸網友對此戰過程緊張不已，但普遍對林昀儒給出高度評價。（中央社）

大陸歷屆在奧運乒乓球項目上的成績有目共睹，也因此這次林昀儒的傑出表現，才使台灣不少觀眾感到驚奇與興奮。相較之下，不少大陸網友可能對這名來自台灣的乒乓球小將並不陌生，林昀儒曾參與過日本和大陸聯賽，也曾於2019年的世界盃男單戰勝過大陸選手馬龍，並和樊振東交手多次，今年初與中國國家乒乓球隊一同培訓備戰奧運。林昀儒這幾年來的急速成長，使其早早進入大陸球迷的目光中，不少論壇甚至於2019年便評價其可能是「國乒今後最大的對手」，於奧運賽事開展前，關於如何應對林昀儒的討論，也成為乒乓球項目最主要的觀賽重點。

最終林昀儒的表現沒有令兩岸觀眾失望，台灣人對於又出了一個「台灣之光」歡欣不已，也對樊振東的綜合實力心服口服，大部分觀眾都十分坦然地承認，大陸在乒乓球項目上的實力不是能夠輕易跨過的高牆，在培養選手的環境和資源也優於台灣不少；而大陸網友在心驚膽跳之餘，也對林昀儒給予高度評價和讚賞，樊振東本人亦表示，林昀儒這幾年進步真的很快，這樣的比賽內容完全是他可以預期的，對林昀儒的熟悉可見一斑。

或許是雙方都對此結果感到足夠「滿意」，本次兩岸在乒乓球上的「正面對決」，整體而言仍展現出較為正向的互動，以及對彼此的正面肯定，至於林昀儒究竟是大陸還是台灣培養的選手等爭論，林昀儒聘請大陸教練、曾在大陸聯賽和環境中成長是事實，其於本屆奧運賽事代表「中華台北隊」出賽同樣是事實，這不過都是兩岸現況下融合交流的正常結果，林昀儒本人對兩邊也自然都有其感恩及感情。

林昀儒在奧運乒乓球男單4強戰中，把世界球王樊振東逼到打滿7局才確定挺進金牌戰，出色好球讓樊振東直言難受，誇林昀儒進步很快。（中央社）

大陸稱林昀儒為「對手」，當然不是面對「外敵」的那種形容，而是更具親近感與相互砥礪的意涵，這或許更符合兩岸歷來的實質互動，從前台灣發展較快，台商到大陸投資帶動了當地經濟發展，現在大陸綜合實力變得更強盛了，同樣能在各層面拉上台灣一把，雙方在「體制之爭」中仍能交流合作、互助成長，而不論一時的勝敗結果如何，最終彼此仍是「自家人」。

當然，此種想法在近年不斷惡化的兩岸關係中已不復以往，台灣將大陸視為「外敵」早已成為常態，在本屆奧運中，也確實不乏許多嘲笑大陸手成績、嘲笑大陸選手遭他國排擠不願合照、「聯日抗中」等激化對立的言論，而大陸民眾也在濃厚的「背叛感」下不再將台灣人稱之為「同胞」，或者將台灣視為最不能敗北的「仇敵」。

沒有人不喜歡被肯定，林昀儒沉穩球勢的球風，和「沒資格評價樊振東」等說法表達了對樊振東的高度尊重，大陸網友欣喜之餘也不吝於給林昀儒更高的肯定，而台灣看到此些對林的正面評價，自然也是禮尚往來多過於惡言相向。此次「林樊對決」的和諧氣氛，雖然都有些相互吹捧來「自捧」的味道，但這也是於建基實力上的「正面對決」才能發酵的結果，也惟有如此，兩岸才能在勝負之外對彼此有更多正面的認識與評價，也都好過憑想象而來的惡意與對立。