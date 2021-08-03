河南暴雨｜地鐵淹水隧道浸沒　誰為302名死難者負責？

8月2日，河南省官方公布暴雨災害遇難者消息，一夕之間突然猛增至302人，其中僅河南省會鄭州即有292人遇難，至今尚有47人失蹤，恐怕凶多吉少。傷亡如此慘重令人駭然。



當天，河南省副省長武國定在第十場防汛救災新聞發布會上披露7•20河南暴雨災難造成的傷亡最新情況，稱特別令人痛心的是，截至8月2日12點，特大洪澇災害共造成302人遇難、50人失蹤。其中鄭州遇難292人、失蹤47人；新鄉遇難7人、失蹤3人；平頂山、漯河分別遇難2人、1人。

2021年7月22日，鄭州市中牟縣被洪水圍困的民眾。（人民視覺）

現場，河南省長王凱率眾向遇難者表示沉痛哀悼並起立默哀，自稱「防汛救災讓我們經歷了大考，也暴露出工作中的不足」。

然而，這豈能用一句「工作中的不足」一筆帶過？

本來，7•20鄭州暴雨應對便屢屢遭受詬病，從鄭州地鐵5號線浸水事故，到京廣路隧道數百車輛被淹沒，暴露了河南省和鄭州市在應對上的嚴重問題；更何況，這是在三級氣象局多次發布暴雨預警的情況下發生的。

而今，逾300人遇難，即便再強調此次河南暴雨如何「千年難遇」，如何再強調官方措置有方，恐怕皆難以令為河南及鄭州的主要領導人開脱罪責。

細究今次發布會，出席者中除王凱、武國定外，還包括河南省應急管理廳廳長吳忠華、鄭州市長侯紅、河南省委宣傳部常務副部長曾德亞、新鄉市長魏建平等人，但唯獨不見河南省委書記樓陽生、鄭州市委書記徐立毅等人。

要知道，2008年9月8日，山西襄汾縣新塔礦業有限公司的尾礦庫發生潰壩事故，當時初步查明128人遇難，剛剛經歷北京SARS疫情影響重新獲得起用的時任山西省長孟學農不得不在一周後即宣佈引咎辭職。

不知面對此次慘重損失，當地官員如何向300多遇難者及全國民眾交代？北京又會做出怎樣處置？