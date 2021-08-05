南京Delta疫情波及港澳　地方政府「論功行賞」太離奇

由南京祿口機場管理失當而導致新冠疫情（COVID-19）在中國大陸「死灰復燃」，更蔓延多地，迄8月3日近500人感染Delta變種毒株。

而值此全國全力「撲滅」的關鍵時期，傳言一再出錯的南京官方非但未曾問責，反而在近期大肆「論功行賞」，一次性表彰了在此輪疫情中「表現突出」的30個中共基層黨組織和基層黨員。



南京新冠疫情擴散後，市民接種疫苗計劃一度受影響。 （新華社）

據網傳消息，新浪微博賬號@南京日報刊發了落款中共南京市委組織部8月2日下發的通知，對玄武區孝陵衛康定里社區黨委等30家中共基層黨組織在抗擊7•20祿口機場疫情中的表現予以表彰。

目前，南京日報官方微博賬號等已無法查詢到相關訊息，但有消息稱表彰確有其事，某些單位已受到表彰。

平心而論，應對祿口機場誘發的新一波疫情，南京基層「表現突出」的有功之臣當然應該表彰。然而，此消息一出即引起輿論的反感，輿論無不詰問此事究竟是否為當務之急？是否有鄭州暴雨災後修花壇的嫌疑？

南京日報披露的官方表彰通知，目前已無法查詢。（微博@南京日報）

先說祿口機場聚集性疫情是怎麼發生的。8月3日，中國民航局舉辦新聞發布會，披露了南京祿口機場疫情原因。民航局飛行標準司副司長韓光祖表示，一語道破問題所在。

「主要原因在於對疫情防控工作嚴峻性複雜性和長期性認識不足、日常管理鬆懈、在日常航班運行保障過程中沒有嚴格落實地方政府和民航疫情防控規定和要求。」

而具體來說，就是祿口機場對中國國航CA910航班（2021年已熔斷10次）的防控管理缺乏認真對待，導致機場清掃過程中感染個別保潔員，繼而擴散到更大範圍。

也即是說，這場不僅殃及江蘇省內揚州、淮安等多市，且蔓延四川、湖南（尤其是張家界）、山東、湖北、北京和澳門多省區的疫情純屬人為造成，連香港也錄得密切接觸者入境個案，已令多地再次恢復嚴格的防控措施，其造成的損失難以估量。

再說，在疫情既已出現的背景下，南京官方的應對又是怎樣的？是否無可指摘了呢？恰恰相反。

人們注意到，7•20祿口機場疫情惡化後，當地政府動作遲緩，直到5天後才對離寧車輛查驗核酸檢測報告，而基層醫院、診所亦麻痹大意，照舊接診並允許出現症狀的感染者出入，同時作為旅遊城市全市所有室外部分景區的關閉更是在國家文旅部的命令下直到7月31日才實施。

迄今，南京官方也僅暫停了東部機場集團有限公司黨委書記、董事長馮軍的職務，處理了數十位不配合防控的個人。