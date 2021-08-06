東京奧運｜小S喊冤「我不是台獨」　大陸洶湧民族主義錯打隊友？

近日，台灣友陸藝人小S徐熙娣，因為稱參加東京奧運會的中華台北運動員為「國手」被眾多大陸網民出征，甚至被貼上「台獨」標籤，震驚輿論場。

不只小S，台灣知名藝人蔡依林也因轉發台灣羽毛球選手戴資穎的Facebook貼文而被炮轟：「尊重你的政治立場，但請別為了錢做雙面人謝謝」、「請你滾出去」。台灣歌手徐佳瑩因為在社群賬號中只放了台灣奧運得獎項目的圖標，就令一些網絡悍將痛罵她是「台獨狗」。



歌手彭佳慧在台灣羽毛球男雙「麟洋配」奪金後，在Instagram和臉書清唱《走在紅毯那一天》這首歌，並結合了中華台北隊在奧委會升旗演奏的歌詞「青天白日滿地紅」，雖然後來她改唱了《中華奧委會歌》的版本、沒有「青天白日滿地紅」的歌詞，但沒想到舊版本早被大陸網友截圖「存證」，痛批她也是個「台毒」。

大陸《海峽之聲》發表文章，認為是大陸部分網友「亂扣帽子」加上「民進黨搧風點火」，才使得小S事件被過度放大，演變成對立。（小S微博）

小S是台灣外省山東人，常常以中國人身份為傲，對大陸向來比較友好。去年武漢疫情剛爆發時，行政院長蘇貞昌禁止台灣口罩出口，小S批「這不是人類該有的行為」，其姐姐大S還專門在日本購買1萬個口罩寄往武漢，結果在台灣引來口誅筆伐。

實則按「一個中國」思路，台灣運動員也是中國運動員，且稱運動員為「國手」是台灣社會的傳統，就像稱普通話為「國語」，稱中華武術為「國術」一樣自然，並不存在任何「台獨」意味。以此來攻擊小S為台獨，只能說這些網民對「台獨」太不了解了。

有人說，小S支持的台灣運動員有台獨主張，如打敗大陸選手的羽毛球男子雙打冠軍之一的李洋獲勝後在臉書表示，「這份奧運殿堂上最高的榮耀，獻給我的國家——台灣」。這是不是台獨表達？應該是，李洋來自金門是福建人，不是台灣人，他的國家是中華民國，用台灣代替中華民國，顯然有台獨意味。

但是不是小S支持李洋就是支持台獨？答案自然是否定的，小S支持李洋只是因為他是中華台北運動員，就這麼簡單。

至於大陸網民給蔡依林、徐佳瑩、彭佳慧貼「台獨」標籤，同樣是不明所以。台灣人為台灣運動員加油助威是自然而然的事，況且揮舞青天白日旗，認同中華民國，不是台獨；台獨不認同中華民國，而希望建立台灣共和國，不喜歡青天白日旗，而喜歡只有台灣島的民進黨黨旗。

8月5日，小S在大陸微博發聲，「我不是『台獨』！疫情期間，請大家保護好自己和家人，祝健康、平安！」獲得幾百萬網友點讚，希望事件能告一段落。