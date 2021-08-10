阿里性侵風波｜屋漏兼逢連夜雨　官媒警告「這裏是中國」有深意？

「阿里巴巴」變身「四十大盜」。這次，輿論態度可謂「空前一致」。在阿里巴巴女員工八千字長文「狀告」高管曲一趁酒醉對其實施強姦猥褻後，阿里巴巴成為眾矢之的。

8月9日，《人民日報》旗下「踏浪青年」更刊發激烈評論，矛頭直指阿里巴巴乃至馬雲本人，痛斥資本之惡，警告其「不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裏是中國」。



當然，對於阿里巴巴乃至整個中國資本力量而言，這句話並非最驚心動魄的，更為「致命」的一句則是「不僅要把權力關進籠子裏，更要把資本關進籠子裏」。

屋漏偏逢連夜雨，正處逆境的阿里巴巴正因員工性侵遭到抨擊。（AP）

它代表了北京對資本力量的取態，也意味着這將是如阿里巴巴那樣的資本力量未來在中國的「宿命」。

正如，《鋭評阿里王成文性侵事件》所列數的，阿里巴巴的爭議還少嗎？儘管中國官方一再表態鼓勵民營經濟發展，對國有企業和民間企業公平對待，一視同仁，但阿里巴巴等民營資本巨頭的「春天」早已過去。

比如阿里巴巴靈魂人物馬雲，如果說2019年4月份他肯定「996工作制」結果遭到猛烈抨擊，只是一個前奏的話，那麼2020年11月螞蟻金服香港上市遭叫停，以及隨後馬雲徹底「消失」在公共空間，則是一個資本僭越與現回原形的「縮影」。

此後，在防止資本無序擴張的大旗下，眾多民間資本代表（尤其是網路巨頭）成為重點整頓的對象，而且可以毫無疑問地說，這種局面將在未來相當長時期持續，直到有一天北京可以說「馴服資本」為止。

事實上，防止資本無序擴張只是表面，背後的大背景可能更容易解釋。在《21世紀資本論》裏，法國經濟學皮凱蒂（Thomas Piketty）從收入分配的角度探討了歐美資本主義近200年的發展。

其所建立的模型可以簡化：收入主要由勞動和資本兩部分構成，最理想的狀態下二者在收入分配中所佔據的份量應該是社會可以接受並且可以同時推動經濟健康增長的，但這只是理想狀態。

阿里性侵案中當事人曲一。 （微信@踏浪青年）

現實是，勞動和資本所形成的收益並不相同，或者並不「合理」（這這就涉及階級立場問題了），擁有龐大資本的群體當然希望資本較勞動的收益率更高，但是無產者恰恰相反，如果「窮者越窮」（意味着人們只能通過出賣勞動獲取收入），而「富者越發」，那麼社會矛盾便會逐漸積累，甚至動搖社會的穩定。

歷史經驗告訴人們：經濟高速增長時期，勞動在收入分配中通常佔據重要角色，所以社會矛盾不會太尖鋭，相反經濟發展能夠讓所有人受益；但是，經濟增速放緩，意味着資本在收入分配中的角色更為凸顯，勞動收入佔比的下滑，將有可能導致社會不公、分配差距擴大乃至兩極分化的可能。

回過來說，資本為什麼要被關進「籠子」裏？這固然有資本僭越底線，甚至「為非作歹」的原因，另一方面，少數人的財富積累構成了破壞社會收入公平的首要敵人，恐怕是最根本的。

皮凱蒂說，唯一能改變收入分配格局的便是國家行為，恐怕這句話不僅僅適用於歐美資本主義社會，大約也同樣適用於中國社會主義社會。

由此觀之，性侵事件，不過是促使北京痛下決心的一個誘因——此前，阿里巴巴不也發生過同類事件嗎，所以這未必會否成為他們不能承受之重。