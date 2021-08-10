阿里性侵風波｜批評企業文化須有理有節　上綱上線是走歷史回頭路

近日，一名阿里巴巴公司女員工對其上司性侵的指控在阿里巴巴內網流傳，隨後迅速擴散轉發到中國各網路平台，引發了公眾排山倒海的批評，但隨後這種批評卻有些變味，似乎已經擴大為對阿里的輿論圍剿。

在8月7日的網帖中，阿里女員工自述稱，其在強制出差期間被惡意灌酒並遭到商户張某猥褻，此後其領導又偷辦酒店房卡，多次進入房間對其進行侵犯。該女員工此後報警，並向公司反饋無果，前往食堂發傳單維權。而阿里巴巴公司在事件發生十天內對此事的冷漠態度，引發輿論激憤，被網友罵上微博熱搜。



最後阿里巴巴董事局主席和首席執行官張勇被迫介入回應，稱該男員工承認「存在和女同事在酒醉狀態下有過度親密行為，嚴重違反公司規定」，已經將男性員工辭退永不錄用，並已由警方介入調查取證，一定要給受害女方一個交代。目前，阿里巴巴兩名高管已經引咎辭職，一名高管被記過處分。

中國阿里巴巴性侵案：中國最大的電子商務公司阿里巴巴在2021年8月8日的一份聲明中表示，在一名女員工報告被性侵犯後，該公司正與警方合作調查該公司涉嫌的不當性行為。(AP)

阿里巴巴作為一家世界知名的中國網路巨頭，是行業的領導者，以強調價值觀著稱，但在面對女性員工被性侵事件時，反應冷漠遲鈍，在該女員工向公司反應尋求內部解決十天都沒有任何回應，最後迫使其不得不報警並尋求公共輿論的幫助。阿里在管理上不僅暴露出應對緊急事件不足的漏洞，而且制度設置上缺乏人性關懷，顯示出冷漠的一面。這無疑是對阿里倡導的價值觀的極大諷刺，足以引起阿里的檢討。

而職場中醜陋的陪酒文化以及女性所受到的人格侮辱、侵犯，居然也在阿里這種網路巨頭流行，更是引起輿論群情激憤。阿里前員工曝出「阿里破冰文化」的低俗聊天截圖，讓人們對阿里整個的文化發生質疑。阿里巴巴隨後聲明，該聊天截圖是一則2018年的謠言，當時阿里巴巴已經闢謠，圖中所涉人士並非阿里員工，也非阿里巴巴內部培訓。

但網絡輿論對阿里巴巴的口誅筆伐並沒有停止，甚至有一些對阿里的批評聲音已經存在上綱上線和過猶不及的不當趨向。從馬雲公開批評中國金融監管後被官媒和部分輿論批評，現已淡出公眾視線，到螞蟻金服IPO擱淺，再到阿里巴巴被指違反中國《反壟斷法》遭受一百多億人民幣的天價罰單，在網友的聲音中，一個比較流行而又激進的譴責是，阿里集團作為「壟斷資本」的代表，在用資本的權力壓榨中國人民，要對阿里進行圍剿，甚至有聲音說要把馬雲和阿里的管理層整垮。應該說，馬雲和阿里是有該被批評之處，若涉嫌違法，自當應該由中國官方部門依法處理，但隨意攻擊和污名化馬雲、阿里，則實在不應該。

而最近幾年中國的輿論很流行對巨頭企業進行圍剿，除了阿里，此前對滴滴副總裁柳青和其父親柳傳志的污名化，對騰訊遊戲的攻擊等等，很多都有一些民粹情緒化色彩，其間夾雜着仇富心理，應該引起中國社會反思。不管是阿里巴巴、騰訊還是滴滴等網路企業，都在近十幾年的快速崛起中成為中國經濟奇蹟的有力支撐和代表性企業。尤其是阿里巴巴，深刻地改變了中國的社會經濟生活方式，讓億萬中國商户有了致富的門路，創造了不可估量的財富。

不管是這些公司、行業還是企業管理者本人，可能都不完美，還有這樣那樣的問題，但任何問題的解決都應該依法依規解決，而企業和企業家也都必須得到法律的保護和人們的尊重，不能因為企業存在一些問題，就上綱上線對其全盤否定，甚至進行人身攻擊，這是文明社會最基本的原則。

現在網絡上對阿里、對滴滴、對騰訊等公司的輿論圍剿，很有中國以前文革期間「批鬥資本家」的氣氛。當然，中國已經告別文革，相信不會再重蹈覆轍，但從網絡上對阿里、對滴滴、對騰訊等公司的輿論圍剿來看，說明中國社會還是有一股缺乏理性、容易極端和上綱上線的聲音。對於這種非理性聲音，中國社會應該保持警惕，謹防被裹挾和帶偏。

畢竟，歷史殷鑑不遠。對於阿里巴巴等企業巨頭所存在的問題，當然可以批評和依法處理，這是非常應該的，但也要防止以偏概全和隨意污名化。總之，中國既要節制資本霸權，規避資本擴張所帶來的問題，但同樣應該保護企業家的合法權益，為資本的良性發展創造有利空間。