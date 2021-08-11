病毒共存論｜張文宏是「漢奸」？　防疫政策激辯下的文革陰影

中國著名防疫專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在7月29日凌晨1點多發微博表達「與病毒共存」的觀點，這一觀點迅速引發了網絡反彈，很多人對他開始圍攻，甚至有人罵他為「反動學術權威」、「漢奸」。

張文宏7月29日在微博上說「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」。未來選擇的方式是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。



張文宏言論引發爭議。（視覺中國）

張文宏的說法並非但沒有否定採取有力防禦措施，反而還高度肯定了中國防疫的成績，並且以最新研究數據為依據，認為「中國滅活疫苗對新冠的重症化、住院和死亡的預防具有較高的有效率」。他只是強調了與病毒鬥爭的長期性，正如與流感病毒的共存一樣，在經濟發展和防控疫情上採取平衡。但網絡上有不少觀點認為，張文宏的「與病毒共存」，其實就是向病毒繳械投降，可以比作汪精衛的「曲線救國」觀點，甚至有網站直接把張文宏列為「漢奸」。這種觀點實在是對醫學知識的無知，外加上亢奮的意識形態鬥爭思維充斥了大腦。

在對張文宏口誅筆伐的時候，一直被看做中國官方態度的《人民日報》也加入批鬥張文宏的行列。2021年8月7日晚，《人民日報》旗下的報紙《健康時報》發布中國前衛生部長高強的重磅文章，題為《「與病毒共存」可行嗎？》。

文章認為，西方國家將疫情反彈的責任推給病毒變異是「甩鍋」，這是英、美等國政治制度缺陷導致的防疫決策失誤，也是推崇個人主義價值觀的必然結果。人類應對病毒策略正確，再強大的病毒也能戰勝；人類應對病毒策略失誤，再弱小的病毒也會蔓延。

然後高強幾乎點名地批評道：令人詫異的是，我們的一些專家也大講德爾塔毒株的驚人威力，建議國家考慮「與病毒長期共存」的策略，「學會與病毒共存」。專家們的觀點，既宣揚德爾塔病毒的嚴重威脅，又主張「與病毒長期共存」，豈不是矛盾嗎？他還說，歷史上從來沒有人類「與病毒長期共存」，不是你死就是我活。

高強曾是SARS期間中國衛生部部長，大學就讀於中國人民大學經濟系世界經濟專業，現任中國健康管理協會總顧問。如果高強看過張文宏的原話，並且不斷章取義，或許就不會得出「投降說」的論斷。按照高強的邏輯，人類至今認為仍未根除流感病毒，反而與其共存下來，難道是對流感的投降，難道為了抵抗流感病毒，就需要緊閉國門，整天專門與病毒鬥個你死我活？

與新冠病毒共存，在他們看來是向歐美某些國家看齊，是政府不負責任的做法，中國作為一個社會主義大國，一向以強有力的行政力量為豪，不管是SARS期間，還是新冠疫情以來，也正是在這種全國行政動員下取得的成果。這個成績是不容否定的。但這是否意味着，在全國僅有為數不多的病例的情況下，在中國國民已大部分接種了疫苗的情況下，在病毒致死率「從去年最高的18%降低至0.1%」（張文宏）的情況下，仍然採取一級防疫標準呢？是不是可以考慮採取更加寬鬆的防控措施，而更多地讓國民經濟和社會生活恢復到更加自由的狀況呢？

張文宏作為一個醫療衛生領域的頂級專家，畢業於上海醫科大學（現復旦大學上海醫學院）臨牀醫學專業，先後在香港大學、美國哈佛大學醫學院以及芝加哥州立大學微生物系從事訪問學者以及博士後工作，長期從事感染病與肝病專業的臨牀研究，他對病毒的說法可以說是世界醫療衛生界的共識，病毒不可能在一兩年內消滅，只能不斷增強人體的免疫力和適應力，如果這一點常識都不認同，那就沒有可討論的必要了。

張文宏不過是說出這麼一點常識，並出於一種社會責任面向公眾發聲，建議社會在防控的同時，做好與病毒長期共存的準備，卻成為眾矢之的，被一些人上綱上線，批評為崇洋媚外的「漢奸」，被當做「反動學術權威」。

現在中國社會尤其是透過網絡媒介傳遞出來的聲音，總是容易夾雜文化大革命時代的「批鬥」意味，稍有不同觀點，就要上綱上線地進行輿論圍剿和打擊，顯然是不理性的，對整個社會的良性發展無益。

如果一個社會對張文宏這樣有專業能力和公共情懷的知識分子都要打到倒，那中國社會真的就離「文化大革命」不遠了。所幸的是，至少到目前為止，中國社會有相當多的聲音都是認可張文宏，中國政府也曾授予張文宏「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」的榮譽。

隨着文革結束後鄧小平率先在中國呼籲和力推「尊重知識 尊重人才」，大力保障知識分子的權益，發揮知識分子的專業能力，以及經過改革開放40多年的發展，對於專業人士、知識分子、科學家的尊重，已經成為一種國家共識。專業人士、知識分子、科學家在推動中國進步發展上發揮了極為重要的作用。如今，在美國遏制壓力下，在美國政府進行科技制裁的嚴峻外部形勢下，中國能否最大程度上激發專業人士、知識分子、科學家的積極性，事關國運。而從過去40年的經驗來看，相信那些對張文宏醫生的上綱上線式攻擊不會成氣候，大概率會淪為笑話。張文宏所代表的一批醫生、知識分子、科學家，相信會得到中國政府的認可和尊重。