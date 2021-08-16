專訪｜社科院前所長黃平：中共創新範式，西方很多人仍持同化幻想

今年是中共建黨百年，百年以來，中共這個堅持用社會主義救中國發展中國的政黨深刻改變了中國的百年國運，讓中國不僅實現了國家的獨立和人民的解放，而且通過改革開放實現了經濟社會的高速發展。但海外一直有許多聲音認為，中共的體制難以持續，遲早會變得和西方政黨一樣。

為此，多維新聞專訪了曾任中國社科院美國所所長、歐洲所所長的香港中國學術研究院常務副院長黃平。內容經編輯後轉載於《香港01》。



中共不同於西方政黨

多維：今年是中共建黨百年，有兩個關鍵詞，一個是中共，一個是社會主義。我們先來探討中共。因為有太多中國特色和社會主義色彩，中共和現在以選舉為主要導向的西方政黨有很大不同。但也正是這種不同，海外不少人認為中共體制難以持續，終究會變得和西方政黨大同小異。在你看來，和西方政黨對比，中共究竟有何不同？中共到底是個什麼樣的政黨？

2021年7月1日，在北京天安門舉行的中國共產黨成立100周年紀念儀式上，一名攝影師在俯瞰天安門廣場的國家博物館頂部的監控攝像頭附近工作。（AP）

黃平：中共建黨已經100年，100年說短也短，說長也長。歐洲近代民主革命以來就產生了政黨，與一些更老的西方政黨比，中共還是一個年輕的黨，但是100年，就是整整一個世紀了，所以又可以稱作一個老黨，而且，中共也是一個大黨，甚至是世界上最大的黨，也是最大的執政黨。

在中國近代歷史上，晚清以後的有志之士為了救亡圖存，100年走下來，就會發現，中共絕不止是一個舶來品，它雖然在初期的確受到共產國際、蘇聯的影響，但後來不斷適應中國現實，不斷反對教條主義、「本本主義」，不再照抄照搬蘇聯，而走上了實事求是之路，也越來越和中國歷史、文化、文明內在地緊密關聯。這樣一個內在化、本土化和馬克思主義（Marxism）中國化的黨，雖然也叫黨，但早已不同於西方意義上的狹義的政黨。

2012年6月22日，北京巿民參觀一箇中共百年黨慶園藝裝置展覽。（美聯社）

中共自一開始就要去應對數千年未有之大變局，從救亡圖存到救國救民，從喚起工農到反帝反封建，其名字叫共產黨，背後依託的是廣大的農村、農民，首先要解決的是土地和農民問題。其次，在當時複雜殘酷的白色恐怖或戰爭環境下，中國共產黨不得不保持高度的組織性、紀律性。

從1921年中共建黨到1949年建國，歷經了28年的艱苦磨練和戰爭考驗，形成了一支高度組織化、千錘百煉的隊伍，雖然付出了巨大的犧牲，但留下來的都是精華，是「種子」。1949年奪取全國政權後，中共幹部大多脱下軍裝，成為新社會的管理者，經過數十年的歷練，其組織、協調、管理和服務的能力不是西方很多人所能想象的。

在中共建黨百年的慶典上，習近平所說的中共「沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益」，格外引人關注。（新華社）

中共有望創造一個新的政黨範式

多維：從這個角度來說，中共是有可能在現有的政黨理論之外，創造一個新的政黨理論或範式？

黃平：不是有可能，而是正在創造。在實踐上，100年走下來，中共已經和中國幾千年來治國理政中最基本的大道理念銜接貫通、繼承發揚起來。在實踐中這條路中共已經走通走順了，下一步首先是怎麼再提煉、再昇華，把它講深、說透、闡明，而且，這個「通」是大道通天的那個通，而不是修辭學或形容詞意義上的通。

其次，這個「通」不僅是自己通、黨內通，人民群眾也要通，廣大青年也要通。再次是怎麼獲得外界更多更高的認可，這就涉及到國際傳播、對外傳播，「講好中國故事」問題，怎樣讓中共的理論體系能說服各國各地更多人的客觀認識與理性理解。最後是新型政黨範式和理論，只有在客觀看待中共及其歷史作用的基礎上，才會理解它不僅在事實上而且在理論上已經和正在走出一個新的範式，創立一種新理論。

多維：你其實反駁了許多西方人的觀點，即中共早晚會變成他們想象的那種政黨。

黃平：西方許多人的這個觀點不過是他們自己的想象或幻想，他們老是在幻想中共遲早會和他們政黨一樣。但事實上，西方很多人實在是對中國和中共太無知，背後是太多的傲慢、偏見和意識形態，例如他們總是認為自己的制度是最好的，甚至是唯一的，中國早晚要向他們學習和靠攏。這種想象今天已經有越來越濃厚的自我安慰或自我麻醉成分，結果是讓自己的認知和心靈越來越封閉，看不到現實的複雜性和世界的多樣性，也看不到別的制度和文化所具有的長處與生命力。