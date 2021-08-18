阿富汗變天｜中國無意步進「帝國墳場」　三大原因謀定而後動

阿富汗在世界驚愕的目光中以勢如破竹的速度變天，塔利班武裝人員周日（15日）進入首都喀布爾，總統加尼當天離國。目前阿富汗政府正在與塔利班代表談判如何完成政權的交接，這意味着塔利班在被美國領導的國際部隊趕下台20年後，重新在阿富汗掌權。



2021年8月15日，塔利班戰士控制了阿富汗總統府。 (美聯社）

這20年，美軍付出了2500多人死亡、約2萬人受傷、耗資高達上萬億美元（約7.78億港元）的代價，結果重建阿富汗的豪言壯語並未實現。更尷尬的是，美國總統拜登7月8日宣布美國將結束在阿富汗的任務時曾表示，阿富汗政府軍有30萬人且裝備精良，僅有7萬多人的塔利班不太可能接管阿富汗，沒想到短短一個月的時間阿富汗就局勢驟變。

奇怪的是，歐美各國持續疏散其公民的同時，一些帶有政府背景的歐美媒體奚落中國將「面對尷尬的現實」。這種看法的邏輯是，阿富汗的動盪局勢可能會威脅到中國新疆地區的穩定，塔利班極端宗教背景頗令北京忌憚，因為其控制區可能成為疆獨勢力的境外據點。

實際上，這種看法太過牽強。首先，在涉外事務中，中國長期堅持不干涉內政原則。周一（16日），中國再次表態不干涉阿富汗內政，當日外交部發言人華春瑩表態稱，阿富汗局勢已經發生重大變化，中方尊重阿富汗人民的意願和選擇。

美國國務卿布林肯同日與中國外長王毅通話時，表示期待中方也能為此發揮重要作用。官媒近期則多次強調，阿富汗一直以來都是「帝國墳場」，這顯示中國無意向阿富汗派兵、也沒有去填補美國留下的權力真空的打算。

瓦罕走廊是阿富汗巴達赫尚省至中國新疆境內呈東西向的狹長地帶。 （谷歌地圖截圖）

其次，中國在阿富汗並無直接的經濟利益。 1996年至2001年塔利班主掌阿富汗期間，中國事實上凍結了和阿富汗的外交關係：早在1993年阿富汗內戰剛爆發時，中國就撤離了駐該國的外交官。阿富汗2011年12月同中石油簽署一份25年的合同，據稱該項目已經擱置許久，對中國已經並不是非常重要。

阿富汗位於中國一帶一路沿線，其地理位置讓其有成為巴基斯坦和其他中亞國家之間的交通樞紐之遠景，但是這需要一個穩定的政治局面以及良好的基礎設施，目前的阿富汗顯然並不具備這樣的條件。中阿兩國在狹長的瓦罕走廊東端相毗鄰，邊界線只有92.45公里。相比在阿富汗的經濟利益，中國在整個中亞地區的利益才是更加重要的。

第三，中國從來沒有針對塔利班進行過軍事行動，這是美國不具備的優勢。塔利班佔據喀布爾後，中國官方稱中國駐阿富汗使館目前仍在正常運作，大使和使館人員仍在履行職責。

2021年7月28日，王毅在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。 （中國外交部官網）

此前的7月28日，中國高調發布王毅在天津會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）一行的消息。中國顯然已經擺出了願意與塔利班合作的姿態。不過依據中共外交時一貫的實用主義風格，中國政府應該不會急於站隊表態，中國對阿富汗最有實際意義的關注點是塔利班是否支持中國境內的疆獨組織，成為牽扯中國的一股力量。

聯合國安理會周一就阿富汗局勢舉行緊急會議後發表媒體聲明，呼籲阿富汗各方立即停止一切敵對行動，通過包容性談判建立一個團結、包容、有代表性的新政府，並讓婦女充分、平等、有意義地參與其中。塔利班雖然已經掌控了阿富汗的政治局勢，但是塔利班是一個軍閥民兵的組合體，內部意見並非一致，阿富汗的明天並未確定。作為最大的鄰國，中國更多是一個旁觀者的角色。