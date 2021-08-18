「我們不一樣」　阿富汗難令台灣相信「美國棄台論」

美國20餘年來的阿富汗政策，以美軍撤離阿富汗、塔利班接管首都喀布爾這種結果告終，震驚外界。不少評論指出，美國此舉無疑對台灣敲響一記警鐘，關於「美國也會拋棄台灣」的討論更是激起層層浪花。



阿富汗的局面必然會令人引起台灣人此種聯想：「倘若哪天台海真的發生戰事，美國會不會像對待阿富汗那般落荒而逃？又如果美國連面對塔利班民兵組織都吃了敗仗，又是否足以對抗大陸軍事攻台？」

不滿民進黨近年因親美而獲取大量政治利益的在野黨，大多藉此對蔡政府當前「親美抗中」的政策表達質疑與批判，「今日阿富汗，明日台灣」的說法也因此甚囂塵上。但不可諱言的，對台派或親綠支持者而言，阿富汗的遭遇及下場很難有任何啟發，也總有各種說法能支撐應徹底向美國傾斜的信念。

8月16日，數百名民眾在阿富汗首都喀布爾追着一架美軍C-17運輸機跑。（AP）

首先，從阿富汗的事件應看出「美國只會為自身利益而戰，隨時可能拋棄台灣」的說法，或許難謂一記醒鍾。撇除掉將極端天真的幻想者，大多數台灣人本來就不認為美國會沒來由的協防台灣，對於美國會以自身利益為出發點也早有認知，此類說法猶如早已知悉的陳腔濫調，難有過多啟發。既然美軍撤離阿富汗是因不符合美國的自身利益，那只要讓台灣保有來往價值即可。

台派所深信的是，不論從第一島鏈的重要性、遏制大陸軍事佈署、全球的半導體產業供應鏈、唯一的華人民主體制、以及北京對台的統一決心等，都讓阿富汗與台灣難以相提並論。直白的說，台派認為台灣具有諸多獨一無二的優勢，使得台灣本身就是美國的核心利益。不少人甚或認為，美國從阿富汗撤兵，是為了將重心完全轉移到印太區域的佈防，也更凸顯了台灣對美國的重要地位，因此「今日阿富汗，明日台灣」的情況不會發生。

此外，不少聲音將阿富汗的下場歸因於當地政府的無能腐敗，該論點指出這20年間持續不斷的提供阿富汗政府軍充足的軍備與訓練，但當地的部落政治、嚴重的貪腐問題、錯綜複雜的宗教因素與貧窮問題，導致美國的協助猶如打水漂般虛擲。而台灣不僅社會結構穩定，台軍防衛機制與實力亦非阿富汗政府均能夠比擬，又擁有受西方高度認可的民主體制，是美國更願意往來協助的可靠盟友。簡言之，台灣從社會到體制及軍備上的綜合實力明顯較阿富汗更具優勢及主動性，不致於另美國如此「力不從心」。

台灣人大多相信，台灣對美國的重要性遠非阿富汗所能比擬。（微博@南海戰略態勢感知）

當然，「台灣防衛要靠自己」、「天助自助」這類的說法無疑都是吹哨子壯膽的好聽話，倘若美國在台海戰事中袖手旁觀，台灣有沒有能力抵禦，大多數的人都心知肚明，否則也不需為美國究竟是否會協防台灣爭論不休。關鍵還是回到台灣為何會是美國「獨一無二、難割難捨」的核心利益？

民主陣營這點首先可以先劃去，美國從來不介意與台灣究竟是威權或者民主，台灣之所以重要，是由於北京覺得台灣重要，這大概才是沒有人會否認的普遍共識。「為了對抗大陸而不可能放棄台灣」，從美國近期從軍售到往來層級而密切程度，似乎也很能支持這樣的說法，但若美國所做的一切是為了拉高籌碼，以及避免台海真的發生戰事，那看待台灣的態度當然也能有轉變。

從增強與台灣的安全合作到高達近百億美元（約778億港元）的軍售案，以及美國官員訪台等作為，特朗普毫無疑問是台灣認為歷屆來最親台的美國總統。然而，被視為對台灣極度友善的前AIT理事主席卜睿哲在其新書《艱難的抉擇》中卻指出，特朗普總以能「得到什麼」評估美國保護台灣的承諾，而特朗普可能希望北京在其利益上有所退讓，這將使習近平同樣有機會要求特朗普做出讓步，「說真的，習近平如果要阻止美國採取他不喜歡的對台措施，最有效的武器就是電話」，且絕不能排除特朗普會為取悦北京而犧牲在台灣上的態度。

美國白宮前國家安全顧問波頓曾出書爆料，特朗普將台灣比喻為筆尖，辦公桌喻為大陸。 （AP）

書中又提及了一則《華盛頓郵報》所刊載來自「高級政府官員」的話：「就我個人來看，這個政府擁有史上最鷹派的台灣團隊……但如果習近平打電話來抱怨，總統的直覺就是悉聽尊便，因為我們總是有些議題可以從中國人那討到些什麼」。如果美國的重點永遠在於如何與大陸討價還價，那卜睿哲的憂慮顯然並不奇怪，台灣的價錢談的再高、談的再久，最終都是要賣出去的商品。

其實回歸到最根本的原因，還是在於北京從來不被台灣視為可以談判的可靠對象，兩岸統一也被想象為「生不如死」的最糟結果。倘若堅持此一前提，台灣當然不會有其他選擇，「明日台灣」的任何警惕也都毫無意義，即便美國當真「涉後不理」又如何？至少在美國離開之前，還能拖一天算一天的對大陸保有一定嚇阻力，所有說法也依然為美國「還不會放棄台灣」繼續服務。

而既然阿富汗的戰事與生靈塗炭的慘劇，在台灣的語境中都慘不過兩岸統一的下場，那再出現十個阿富汗，恐怕也難帶來任何啟發。