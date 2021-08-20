美國對台「新承諾」驚喜嗎？　師出無名下台灣仍該步步驚心

美國總統拜登近日接受美國廣播公司（ABC）專訪時稱，台灣若遭到入侵，則他會有回應，此語是1979年以來美國前所未見的一個對台「新承諾」，也是拜登政府上任後在廣受討論的戰略清晰、戰略模糊乃至於棄台論爭議中，首度倒向戰略清晰一邊，台媒報道無不當作是重要新聞、獨派學者創立的網路社團更說「連自己都還在揉眼」。然而，拜登此言對台灣來說，真的是一個天上掉下來的驚喜嗎？



首先要注意的是，拜登提到台灣，是想在阿富汗民主政權崩潰後，辯解美國對其他盟友依然堅定支持，他指出「我們對（北大西洋公約）第五條作出神聖承諾，要是有人對我們的北約盟友入侵或採取行動，我們會回應。對日本、韓國、台灣都一樣」，他堅稱北約、日本、韓國、台灣，與阿富汗根本沒辦法比較。

這裏有一個關鍵的漏洞，就是拜登對台承諾的說法，是延續在以「集體防衛」為精神的《北大西洋公約》（North Atlantic Treaty）脈絡之後，但是眾所皆知，這樣的集體防衛體系，並沒有在東亞創建起來，美國只有分別跟日本、韓國簽訂《美日安保條約》跟《美韓共同防禦條約》，上面沒有更高層級的國際組織在運作。

北大西洋公約組織的任何條約或承諾，在台灣都沒有適用的基礎，除非美國與台灣恢復1980年終止的《中美共同防禦條約》或簽訂新約。（Facebook@Joe Biden）

不只如此，美國對台的新承諾相較於日韓，更有口說無憑的劣勢，因為《中美共同防禦條約》早在1980年終止，自此沒有任何軍事防衛協議在台美之間運作，說穿了，美國沒有義務回應台灣戰局，也不可能得到聯合國等國際組織授權介入，尤其只要美國還是奉行一個中國政策，對台就仍是師出無名。

台灣雖然得到美國的新承諾，但這究竟是形而上的安全感還是形而下的安全，必須理性面對。從法理上來看，東亞各國並無集體防衛、台美之間亦沒有盟約，這樣的承諾尚不具備法理基礎，再加上匿名的美國資深官員接受台灣中央社專訪時，對拜登此番談話仍強調「美國對台政策並未改變，美台防禦關係是以美國的《台灣關係法》作指引」，顯示美國政府並未推進拜登的承諾，再加上英媒路透社引述分析人士稱拜登「似乎說錯了話」，更替拜登的言論增添轉圜餘地。

平心而論，拜登說出的對台承諾，用以彌補美國政府在阿富汗事件後信用破產的意圖明顯。但是這樣的發言藝術，很可能反而讓台灣承受更多壓力，因為美國既然說了這個承諾，不管是不是口誤，北京必然會認真看待，甚至是以具體行動加以「驗證」，就此而言，未得到任何白紙黑字保證的台灣，在無法完全掙脱從阿富汗山谷飄來的棄台烏雲中，突然喜出望外後，仍該是「步步驚心」。