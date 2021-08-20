東奧佳績｜「體育總管」曾遭圍攻　奪38金背後苟仲文有多大功勞？

從2016年底至今，苟仲文已經擔任國家體育總局局長近五年時間，這或許會成為他最難忘的一段仕途記憶——從「地獄」到「天堂」，苟仲文只用了17天的時間，這種直衝雲霄的魔幻感，可能是他之前幾十年政壇生涯都不曾體會到的。



2021年7月24日，楊倩在女子10米氣步槍項目奪得東京奧運會首枚金牌；8月7日，曹緣在男子10米跳台跳水獲得金牌。此番奧運會，中國代表團共獲得38枚金牌，追平中國參加境外奧運會的最好記錄，尤其在田徑賽場驚喜迭出，成為這一奧運周期中國體育事業發展的突出亮點。

苟仲文擔任中國體育總局局長以來備受爭議。（VCG）

結束東京奧運會後，中國運動員回國接受防疫隔離，期間集體拍攝隔離vlog與網友交流，成功將運動場上的熱度繼續帶到社交媒體，收到一片讚譽。

與此同時，苟仲文作為體育總局局長也被輿論推到台前，終於完成了他的「自我救贖」。

2017年6月底，苟仲文一夕之間為千夫所指，成為幾乎中國所有體育愛好者的敵人。

當年6月20日，中國乒協宣佈撤銷國乒總教練和男、女隊主教練職位，劉國梁前往中國乒協任副主席。6月23日，馬龍、許昕、樊振東三名乒乓球運動員在國際乒聯中國乒乓球公開賽中相繼罷賽，並同國乒男隊主教練秦志戩、教練員馬琳，前國乒隊員王皓、陳玘等發出格式、內容相同的微博——「這一刻我們無心戀戰……只因想念您 劉國梁！」

輿論登時為之大震，雖也有聲音指出國乒隊似乎成了劉國樑的「劉家隊」，整頓勢在必行，但更多批評指向了苟仲文，認為他痴迷於新官立威，故而對成就最大的國乒先下「殺手」，是外行領導內行，甚至是在「打壓」、「迫害」。

一夜之間，苟仲文從體育總局局長，變成了網路上的「苟東西」、「苟官」……

2020年，在里約奧運會上爆紅的游泳運動員傅園慧因體能測試環節未達標而無緣參加全國游泳冠軍賽決賽。她對體測項目設定的吐槽引發網友怒火，後者群情激昂之下很快便找出推行這一政策的「幕後黑手」——又是苟仲文。

當年2月27日，體育總局發布《體育總局辦公廳關於進一步強化基礎體能訓練惡補體能短板的通知》，內容涵蓋垂直縱跳、3000米長跑等多項內容，成為此後游泳、田徑、羽毛球、體操等項目進行體測的主要依據。該通知對所有項目運動員一視同仁，甚至象棋等項目也要體測達標才可獲得參賽資格。

一切似乎都應驗了苟仲文確實不懂體育，是一個「亂作為」的外行。

劉國樑是中國乒乓球的功勳人物。(AP)

「偉大的仲文同志」

東京奧運會的亮眼戰績，令苟仲文打了一個漂亮的「翻身仗」。

賽艇項目上，中國在此次奧運會上獲得1金2銅，男女隊均有重大突破，靜水皮划艇、帆船等水上項目也均有斬獲。很快便有媒體報道，中國隊在這一領域的進步得益於苟仲文推進的風洞項目——2020年10月，航天十一院建成中國首座體育綜合訓練風洞，尺寸規模和風速範圍可滿足冬季運動項目及部分夏季運動項目的需求。人們發現，不但是水上項目，包括游泳等多個項目，均在東京奧運會周期內得到高科技的助力。

這當然要歸功於體育總局局長苟仲文。他所大力推動廣為詬病的體測，實際上也大大提高了選拔參賽人員標準的透明度，令優秀的運動員可以順利脱穎而出，降低教練的權限，避免選拔黑幕。

網友們隨即「挖出」更多苟仲文低調做事的過往。

據稱其任職北京副市長時，曾對學區房和共建校「開刀」，內中觸及眾多利益集團，阻力可想而知，但在苟仲文強力推進下，共建校最終被取消。另有人指，苟仲文還曾推動「電子簽名」工作，主抓過「村村通電話」工程。前述廣受歡迎的運動員隔離vlog，也是在苟仲文要求下展開的。

曾經的「苟東西」，這次成了「偉大的仲文同志」。

這是一次長達五年時間的「自我救贖」，但對苟仲文而言，能否繼續成為「仲文同志」，也許還有待考驗，半年之後的冬奧會，將是他的下一個難關。