「舉報風波」撼動內地娛樂圈　錢楓會是下個吳亦凡嗎？

8月24日，微博名為「小藝希望壞人被懲罰」的用户發文指控於2019年遭到湖南衛視主持人錢楓強姦。這是整個8月，繼吳亦凡涉強姦案、霍尊事件、張哲瀚事件後，再有明星藝人捲入「舉報」風波。



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作為內地影響力最大的地方衛視王牌節目知名主持人，錢楓在《天天向上》節目擔任主持13年，依靠湖南衛視娛樂綜藝市場的影響力，在娛樂圈享有名聲，也正因此，錢楓事件一出，立即觸發湖南衛視、上海警方發聲，舉報事件持續沸騰輿論。

鑑於這是一起2年前的舊案，且上海警方至今並未立案，舉報人所述訊息有多少真實成分，並不能立刻見分曉，但這起舉報所掀起的輿論聲浪顯然已經足夠令錢楓身敗名裂。至今，網上不斷挖出錢楓過往的色情言行，目前湖南衛視已經宣布暫停錢楓的一切工作。

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從被都美竹舉報涉嫌強姦的明星藝人吳亦凡，到被女友舉報同時與多個女性交往的歌手霍尊，再到被曝光參觀靖國神社的張哲瀚，這些在內地演藝界被稱之為「頂流」，粉絲追捧，資本扶持的藝人們，一經曝光，紛紛步入品牌解約，平台停止合作，一夜之間被資本拋棄的下場。舉報，對藝人來說，堪稱一枚「核彈」。

對於演藝圈這樣一個鮮花着錦、烈火烹油的圈層來說，其不僅是各產業中產品附加值最高的行業之一，還佔用着社會最大的注意力，身處這個圈層的人既享受着高利潤與高關注度，同時也承受着最嚴苛的私德要求。

比如已經被批捕的吳亦凡，利用明星的身份與社會影響力，以選拔MV女主角為由騙取女生，竟然屢屢得手，縱然其在幾年前就被拆穿但有資本加持，影響力尤盛，依然是繼續風生水起；但作為公眾人物，他們但凡私德有虧，一旦事發也是極為迅速的掉落萬丈深淵。

被「舉報」的內地娛樂圈明星們（點圖放大）：

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這些公眾人物的事件暴露了內地娛樂圈的亂象，在這樣一個摻雜資本、人情、利益的圈層，其關係之複雜，價值觀之分散，受關注度之高，極易形成圈層亂象，即便是亂象叢生，輿論都知娛樂圈太複雜不乾淨，但他們還是能繼續拋頭露面，享受鮮花與掌聲。

從這個方面來看，舉報似乎最快讓他們原形畢露的方法，利用自媒體時代下的輿論優勢，讓那些德行不一的藝人褪去明星的光環，為自己的言行買單。但同時也可以看到舉報所帶有的隱憂。

舉報往往是摻雜了許多情感、利益因素，舉報者利用身份不對稱的優勢，講述有利於自己的故事邏輯，在先入為主的思維定式下極容易讓輿論陷入偏信舉報者的一面之詞，形成壓倒之勢。網絡舉報本身就含有動員輿論，影響事件走向的意圖，如果造成較大的輿論風波，就會直接發展為私設刑堂，造成藝人「社死」（社會性死亡）的局面。而一旦這種舉報成風，效果屢試不爽，又極容易誘發勒索現象。

從當前來看，這些舉報行為已經掀開了內地娛樂圈亂象的一角，而那些站在台前的藝人自然是首當其衝。這些娛樂圈亂象看似是藝人德行層面的事件，但2021年初輿論從抨擊鄭爽代孕事件到熱炒演員高薪，以及此前的吳亦凡利用明星身份誘騙女性等等案件，輿論在譴責明星違法亂紀，道德敗壞的同時，更在發泄階層差別，轉向對社會公平正義的訴求。

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對此，官方顯然並不打算就事論事，在幾位藝人所涉事件風波中，可以看到內地官媒的高調存在。2021年3月初，中國演藝人員首個行業條規《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》出台，嗅到官方整頓娛樂界氛圍，日前，湖南衛視組織其平台80多位藝人簽署崇德尚藝的文藝工作者承諾書。就在8月24日，中國文聯召開座談會，炮打「飯圈」文化，「唯流量」現象。

舉報風波所帶來的整頓舉措已經陸續到來，關於錢楓被舉報強姦事件本身，在吃花生之餘恐怕還要「讓子彈再飛一會」。不過，趕在這樣的節點，深陷負面事件的錢楓恐怕大概率是已難在娛樂圈層立足。隨着官方嚴打娛樂圈，露餡的恐怕不會只是一個吳亦凡。