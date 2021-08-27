共同富裕｜打劫富人？實現國家進步？　盤點防火牆內外正反論點

中共中央財經財經委員會日前在召開的會議上提出的「共同富裕」，顯然不是老百姓的熱門話題，社交媒體上多是一些財經類大V在科普「共同富裕不是讓你和馬爸爸一樣有錢」。

但在防火牆外的，或許是因為這個詞彙天然地與社會主義、馬克思等這些集中在政治光譜其中一端的概念存在天然聯繫，包括《華爾街日報》、路透社、彭博社、美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）、新加坡《聯合早報》、香港《南華早報》等國際媒體都對「共同富裕」進行了重點報道。



全面建成小康社會後，如何持續發展，實現共同富裕，成為擺在中共案頭的頭等大事。（AP）

如果說《華爾街日報》所言的「中國想要藉此證明，在照顧到所有人口方面，社會主義比西方資本主義更好」還算理性，彭博社與CNBC把解讀重點放在中國對國內一些行業的整頓和治理上還不算跑偏，另外一些西方媒體則認為中共的「共同富裕」實質是將矛頭對準了私企，目的是「打劫富人」，而騰訊公司在第一時間宣佈投入500億元人民幣啟動「共同富裕專項計劃」也成為證據。

實則國務院發展研究中心世界發展研究所前副所長丁一凡在接受內媒採訪時表示，在社會主義初級階段，要和資本「與狼共舞」，現在中國已經具備了利用資本加強實力和促進發展的能力，就要回歸初心，「不能始終順從資本盈利的目標發展」，「我們仍然希望與資本和平共處，但我們最終目的是實現共同富裕。」

或許正是因為有這樣的觀點存在，《聯合早報》認為中國這次調整「未脱離運動式色彩」的觀點才頗有代表性。其在報道中特別提出告誡：在啟動新一輪社會變革時，對節奏的把握，對規則、私有財產和個人空間的尊重，都將是衡量這個體制優越性和現代化水平的標準。

中國國內也不乏對「共同富裕」的正面解讀，認為這一戰略目標有助於鞏固中共的執政基礎，解決貧富懸殊和資本的過度剝削等問題，可以緩解社會焦慮，實現社會公平公正。防火牆內外同時存在的擔憂，真正的核心問題在於擔心實施過程中的走樣會壓制人們創造財富的積極性，甚至那些倡議性鼓勵性的財富再分配措施最後會不會變成帶有強制行為的政府行為，會不會導致富人將資產外移等。

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中共官媒不忘強調，共同富裕不是少數人的富裕，不是整齊劃一的平均主義，不是沒有差別的同步富裕、同等富裕、一樣富裕，不是劫富濟貧，不是養懶人，不是城鄉和地區差異徹底消失，而是「通過共同努力、共同奮鬥、共同發展來共同分享整個國家進步的成果」。

需要指出的是，「共同富裕」的概念並不是此次中共中央財經委的會議上第一次提出，中共十九大報告中曾提出，到本世紀中葉「全體人民共同富裕基本實現」。如在中共十九屆五中全會上，就有提出到2035年「全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」。

對於「共同富裕」這樣的涉及14億人口的公共政策，是一項難度和政策水平極高的工作。目前輿論場上隨手拋出的一些問題，都有可能是制定具體政策時需要反覆考量的領域：在中共強調初次分配、重點抓二次分配甚至已經提出三次分配的背景下，向富人徵稅對象的確定標準是什麼？中產階級的標準是什麼？月入多少收入會否成為徵富對象？當收了稅「濟貧」，是否對社會要有個交代？如何監督使用？這些問題或許決定了「共同富裕的體制機制必須保持一定的靈活性、可塑性以及可改革度，避免僵化性。」

「共同富裕」已經被提上中國的議事日程，但也正因為是剛剛開始，「保留謀劃上的慎重、行動上的温和就是非常必要的，這會留下操作上的餘地，有利於把政策落實好。」