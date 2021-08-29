國民黨重啟公投宣傳 「反萊豬」四提案年底公投

台灣原定於8月28日舉辦的公投延至12月18日，國民黨昨（28日）在民進黨中央黨部前，召開「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」記者會。黨主席候選人江啟臣、卓伯源、張亞中等人皆到場支持，僅朱立倫因在高雄拜會前立法院長王金平，無法與會。

江啟臣表示，公投的重要性遠高於主席選舉，他提到，政府既然不和人民溝通，民眾就該用公投決定政策，「面對政府獨裁，就用公投制裁」。預定在年底表決的四個公投案包刮「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」。



國民黨就萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口台灣一事發起公投，表達明確反對立場。（資料圖片）

2017年台灣三讀通過公投法修正草案，公投通過門檻從總選舉人數二分之一降到四分之一。投票年齡下修到18歲、更納入不在籍投票，公投提案門檻亦下降，台灣公投案因此增多，通過率也增高。

預計在12月18日公投的四大公投案中，「公投綁大選」「反對萊豬」由國民黨提案，而「珍愛藻礁公投」國民黨亦表態支持，僅「重啟核四」未表態。其中「反對萊豬」獲得最多網路聲量和關注，最有可能通過。

由於適逢國民黨主席選舉，國民黨主席張亞中、卓伯源除表態支持也趁此機會拉票，現任黨主席江啟臣則強調，「公投重要性遠高於主席選舉」，並表示通過公投是國民黨的「共同目標」。

國民黨主席候選人張亞中提到，如果自己當選，國民黨不敢表態的核四商轉公投，他也會支持。另一位黨主席候選人卓伯源則提到，國民黨應團結發揮制衡力量，讓公投過關，為台灣找回公道。

對於現場媒體詢問，民進黨質疑公投已成國民黨主席選舉工具，江啟臣則回應，面對民眾反對連署，行政院卻沒有對策供民眾選擇，只能用轉移焦點方式:「如果政策是對的，行政院為什麼不提對策？行政院長蘇貞昌不敢、總統蔡英文不敢，那為何要推行該政策？」

此外，在記者會現場，國民黨為讓民眾了解公投日已從8月28日延至12月18日，國民黨特別推出「台灣豬豬肉乾」與「小豬撲滿」等文宣小物，藉此傳達共同支持台灣豬，以及1218 拒絕萊豬進口的理念。

而同樣身為國民黨主席候選人，針對缺席國民黨昨日舉辦的公投宣傳一事，朱立倫今（29）日在台北松山機場搭機前往澎湖前受訪表示，公投宣傳記者會是在兩天前才收到通知，但同日拜會前立法院長王金平的行程已在一周前就約好，無法變更。

朱立倫指出，公投將在12月18日投票，若他當選黨主席，從9月25日黨主席選舉至年底的公投投票日，還有3個月的時間，定會全力推動。目前他在與地方的座談中，也都有提到公投等相關議題。