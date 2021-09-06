從洪秀柱到張亞中　為何統派總是「短暫」激活國民黨？

中國國民黨主席政見發表會結束，中天新聞與TVBS等媒體針對「誰表現最佳」進行實時網絡民調，結果孫文學校校長張亞中在四名參選人脱穎而出，獲得過半甚至超過7成支持度，力壓朱立倫、江啟臣等黨內大老，成為當前國民黨最熱門的黑馬。

從四位參選人的論述與立場觀之，張亞中無疑是被外界認為是最為「親中」的人選，其不諱言追求統一的立場也與當前台灣主流的抗中氛圍格格不入。如此「非主流」的參選者，竟然能在辯論會上力壓群雄，不免令其他人感到顏面無光，也難怪江啟臣冷回網絡民調參考就好，朱立倫也以可能是綠營灌票的結果微微嘲諷。



當地時間9月4日下午，國民黨黨主席舉行首場電視政見會，朱立倫、江啟臣、張亞中與卓伯源等四位候選人同場交鋒。其中兩岸論述成為焦點。（國民黨文傳會提供）

2016年總統大選期間，洪秀柱確實有疑似遭綠營刻意灌票，因而在初選階段獲得超過5成支持度的情況。然而國民黨黨主席選舉不參考外部民調，也僅有國民黨員具有投票權，綠營灌票固然能夠擾亂軍心、替張亞中營造聲量，但在倚靠黨內勢力與派系拉攏的黨主席選舉，綠營灌票的可能性不高，也沒有太大意義。

也是因為如此，即便張亞中全民調支持度再高，大概率也贏不了黨主席選舉，因此朱江並不在意該次全民調，甚至辯論會舉辦與否都無關緊要，畢竟最終選舉結果還是回到有投票權黨員的掌握度。但張亞中近期所累積的聲量與支持度，其實早在偏藍粉專或影片的留言下都已出現端倪，朱江等大佬與其嘲諷是綠營灌票來避免尷尬，不如思考從洪秀柱到張亞中，為何這些看似與主流民意相違的「統派」參選人為何總能凝聚人心，甚至贏過這些「黨內大老」？

張亞中近期對國民黨確實炮聲隆隆，且主軸思想相當明確。他批評了朱立倫不知今夕是何夕，以為國民黨還能死抱着「九二共識、一中各表」解決政治難題，但九二共識的貢獻是讓兩岸事務性交流可以延續，而無法解決政治難題。而朱將兩人都只會空口說要兩岸和平，但誰不要兩岸和平？民進黨說要，共產黨也會說要，問題是方法是什麼？國民黨只會講和平，但朱江兩人的方法不可能走向和平，不過是和稀泥的說法。

張亞中表示，他若當上黨主席要掃除黨內李登輝的政治餘韻，在歷史文化上捍衛中華史觀，檢討教改政策，並率領各界人士前往對岸與北京進行協商，將協商結果帶回台灣交由黨員投票，通過後版本便成為國民黨的總統政見，在2024年與民進黨進行和平或戰爭的對決。

張亞中參選國民黨主席，對朱立倫與江啟臣二人批評甚多。 （吳逸驊／多維新聞）

張亞中的論述十足的「政治不正確」，卻說中了不少人的心坎。但真正打動支持者的並非其「統派」論述，而是對國民黨「恨鐵不成鋼」的憤怒。就如張亞中所言，民進當主張台獨時並未獲得多數民意支持，其依然能堅持至今，國民黨只懂得跟着民意走，在思想上卻不斷模糊乃至自我放棄，領導者只想着各的利益與派系，如何贏得外界尊重？

張亞中的兩岸立場在藍營都難稱上主流，但對國民黨的批判的確切中要害，也說出了大多數藍營支持者的心聲。洪秀柱近期回憶到2016年總統大選的「換柱風波」時痛批國民黨這幾個男人不負責任，只好讓她一個女子跳出來，如今的張亞中的風潮也是相同道理，看着朱江等人一個個盤算着政治前景，在主流民意中喪失自我，在面對兩岸問題時扭捏作態、不願明言的態度，支持者們寧可選擇一個態度堅定明確的人選，也好過這些「不負責任的男人」。

直白的說，張亞中的崛起並不代表「統派」聲量在藍營做大，或是支持者更願意接受統一，而是看着國民黨當權者連選主席都要機關算盡、選不選總統都要拐彎抹角、面對最關鍵兩岸問題都要「選上再說」，他們寧可接受一個大刀闊斧的改革者真正帶國民黨走出困境，即便論述內容或立場不夠主流，但至少展現出足夠的膽識與氣魄，讓國民黨看到一絲曙光，也好過在無能懦弱下凋零殆盡。

當地時間3月27日下午1時30分，中華青雁和平教育基金會在台北舉辦「護憲保台論壇」研討會，三民主義大同盟亦參與協辦，洪秀柱、朱立倫、趙少康、左正東、張亞中等出席討論。（吳逸驊／多維新聞）

比較各參選人的論述，張亞中確實是對兩岸表明明確做法與態度的政治人物，但要如何說服黨內、說服台灣人乃至說服對岸其想法不會過度理想，而是具有實踐的可能性，同時也是對兩岸的最佳方案，其難度之高自不必多言，卻也好過其他人的遲疑不前。對支持者而言，其所在意的也早就不是「親中與否」的爭議，而是一個勇於突破困境的領導者。

現實來說，張亞中能成功當選進而改造國民黨的機率可謂微乎其微，而黨內也已有不少異音批評張亞中的親中立場將會是民進黨「最喜歡」的對手，很顯然的，國民黨還會繼續沉溺於穩固派系大佬的拉攏遊戲，並思考如何在「抗中」浪潮下分一些民進黨掉出來的殘渣，不論過程如何糗態百出甚至乏人問津，他們依然會樂此不疲安慰自己還與民意走在一起，而不論是洪秀柱到張亞中所引起的熱潮，恐怕也都只是迴光返照下的最後一絲花火。